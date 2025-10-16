Region

AFRIČKA SVINJSKA KUGA POTVRĐENA U BIH: Hrvati strepe, visok stepen opreza u pograničnim mestima

В. Н.

16. 10. 2025. u 16:31

BOSNA i Hercegovina je prijavila sistemu za obaveštavanje o bolestima ADIS Evropske unije pojavu afričke svinjske kuge kod divljih svinja u blizini granice sa Hrvatskom, u opštinama Prnjavor i Srbac, pri čemu je najbliža lokacija udaljena oko šest kilometara vazdušne linije od hrvatske granice, saopštilo je danas Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva.

АФРИЧКА СВИЊСКА КУГА ПОТВРЂЕНА У БИХ: Хрвати стрепе, висок степен опреза у пограничним местима

Foto: P. Milošević

- Pojava afričke svinjske kuge kod divljih svinja tako blizu hrvatske granice predstavlja veoma visok rizik za svinje koje se drže na objektima i populaciju divljih svinja u Republici Hrvatskoj na području gde do sada nismo imali potvrđen slučaj bolesti - upozorilo je Ministarstvo u saopštenju.

Foto Tanjug

Širenje virusa

Iako nije moguće sprečiti širenje virusa u populaciji divljih svinja zbog njihove prirodne migracije, moguće je efikasno smanjiti rizik na objektima gde se svinje drže sprovođenjem strogih higijenskih i biološko-bezbednosnih mera, naveli su.

Istovremeno, Naredba o izmeni Naredbe o smanjenju brojnog statusa određenih vrsta divljači određuje izlučivanje svakog grla divlje svinje u lovištima uspostavljenim na području Virovitičko-podravske, Požeško-slavonske, Brodsko-posavske i Osiječko-baranjske županije, bez obzira na zonu ograničenja, što će takođe doprineti usporavanju širenja virusa na populaciju divljih svinja u Republici Hrvatskoj na tom području.

- Svi subjekti koji drže svinje i lovci se pozivaju na dodatni oprez i da poštuju važnost svih propisanih mera - zaključuje Ministarstvo poljoprivrede Hrvatske.

(Index)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

PLJESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton
Svet

0 10

"PLjESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO" Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton

RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da pamti kako je bivša američka državna sekretarka Hilari Klinton pljeskala rukama i slavila ubistvo libijskog lidera Moamera Gadafija 2011. godine i aludirao da bivši sirijski predsednik Bašar el Asad trenutno živi u Moskvi, jer su njemu i njegovoj porodici prećeni sličnim fizičkim uništenjem u Siriji.

14. 10. 2025. u 13:06

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ISTINA O ATENTATU NA ŠEŠELJA: Lider radikala preživeo zahvaljujući pratiocu

ISTINA O ATENTATU NA ŠEŠELjA: Lider radikala preživeo zahvaljujući pratiocu