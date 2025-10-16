AFRIČKA SVINJSKA KUGA POTVRĐENA U BIH: Hrvati strepe, visok stepen opreza u pograničnim mestima
BOSNA i Hercegovina je prijavila sistemu za obaveštavanje o bolestima ADIS Evropske unije pojavu afričke svinjske kuge kod divljih svinja u blizini granice sa Hrvatskom, u opštinama Prnjavor i Srbac, pri čemu je najbliža lokacija udaljena oko šest kilometara vazdušne linije od hrvatske granice, saopštilo je danas Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva.
- Pojava afričke svinjske kuge kod divljih svinja tako blizu hrvatske granice predstavlja veoma visok rizik za svinje koje se drže na objektima i populaciju divljih svinja u Republici Hrvatskoj na području gde do sada nismo imali potvrđen slučaj bolesti - upozorilo je Ministarstvo u saopštenju.
Širenje virusa
Iako nije moguće sprečiti širenje virusa u populaciji divljih svinja zbog njihove prirodne migracije, moguće je efikasno smanjiti rizik na objektima gde se svinje drže sprovođenjem strogih higijenskih i biološko-bezbednosnih mera, naveli su.
Istovremeno, Naredba o izmeni Naredbe o smanjenju brojnog statusa određenih vrsta divljači određuje izlučivanje svakog grla divlje svinje u lovištima uspostavljenim na području Virovitičko-podravske, Požeško-slavonske, Brodsko-posavske i Osiječko-baranjske županije, bez obzira na zonu ograničenja, što će takođe doprineti usporavanju širenja virusa na populaciju divljih svinja u Republici Hrvatskoj na tom području.
- Svi subjekti koji drže svinje i lovci se pozivaju na dodatni oprez i da poštuju važnost svih propisanih mera - zaključuje Ministarstvo poljoprivrede Hrvatske.
(Index)
