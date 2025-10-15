ŠPIRIĆ: SNSD nije protiv usvajanja budžeta

PREDSEDAVAJUĆI Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Nikola Špirić rekao je danas u Sarajevu da SNSD nije protiv usvajanja budžeta BiH za 2025. godinu, ali jeste protiv neustavnih, nezakonitih i nesprovodivih rešenja.

Foto: Arhiva "Novosti"

Špirić smatra da je Predsedništvo BiH, glasovima Denisa Bećirovića i Željka Komšića, predložilo neustavan, nezakonit i nesprovodiv budžet sa namerom da ga zbog toga blokira Republika Srpska.

- Predlaganje budžeta u istoj je lepezi onih političkih struktura koje su htele da Republiku Srpsku i njeno rukovodstvo za sve optuže - rekao je Špirić u Sarajevu na konferenciji za novinare na kraju svog mandata predsedavajućeg Doma naroda.