ŠPIRIĆ: SNSD nije protiv usvajanja budžeta
PREDSEDAVAJUĆI Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Nikola Špirić rekao je danas u Sarajevu da SNSD nije protiv usvajanja budžeta BiH za 2025. godinu, ali jeste protiv neustavnih, nezakonitih i nesprovodivih rešenja.
Špirić smatra da je Predsedništvo BiH, glasovima Denisa Bećirovića i Željka Komšića, predložilo neustavan, nezakonit i nesprovodiv budžet sa namerom da ga zbog toga blokira Republika Srpska.
- Predlaganje budžeta u istoj je lepezi onih političkih struktura koje su htele da Republiku Srpsku i njeno rukovodstvo za sve optuže - rekao je Špirić u Sarajevu na konferenciji za novinare na kraju svog mandata predsedavajućeg Doma naroda.
Preporučujemo
ČOVIĆ KOD DODIKA: U toku sastanak delegacija SNSD i HDZ BiH
13. 10. 2025. u 15:40
DODIK: Republika Srpska ostaje trajni politički cilj SNSD
01. 10. 2025. u 21:22
"TO LICE, TE USNE..." Tramp ponovo izazvao pažnju komentarom o svojoj portparolki Karolin Levit (28)
AMERIČKI predsednik Donald Tramp ponovo je dospeo u žižu javnosti zbog neobičnog komentara o izgledu portparolke Bele kuće Karolin Levit.
14. 10. 2025. u 14:48
"PLjESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO" Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton
RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da pamti kako je bivša američka državna sekretarka Hilari Klinton pljeskala rukama i slavila ubistvo libijskog lidera Moamera Gadafija 2011. godine i aludirao da bivši sirijski predsednik Bašar el Asad trenutno živi u Moskvi, jer su njemu i njegovoj porodici prećeni sličnim fizičkim uništenjem u Siriji.
14. 10. 2025. u 13:06
UŠAO U RAKU POSLE SPUŠTANjA KOVČEGA: Sin se oprostio od Halida Bešlića (FOTO)
OPROŠTAJ u Sarajevu od legende narodne muzike, pevača Halida Bešlića.
13. 10. 2025. u 15:50
Komentari (0)