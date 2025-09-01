Region

ODBIO DA PREDA DOKUMENTA PA UGRIZAO CARINIKA: Haos na graničnom prelazu

D.K.

01. 09. 2025. u 16:59

VUKOVARSKO - sremska policija uhapsila je 62-godišnjeg državljanina Turske zbog napada i povređivanje policajca na graničnom prelazu Bajakovo.

ОДБИО ДА ПРЕДА ДОКУМЕНТА ПА УГРИЗАО ЦАРИНИКА: Хаос на граничном прелазу

Foto: Shutterstock/Ilustracija

Osumnjičeni je uz krivičnu prijavu predat pritvorskom nadzorniku i određen mu je jednomesečni pritvor, saopšteno je iz policije.

Policijski službenici dovršili su kriminalističko istraživanje nad 62-godišnjim državljaninom Turske zbog sumnje u počinjeno krivično delo Napad na službenu osobu, navodi se u policijskom saopštenju.

Incident se dogodio 28. avgusta priilikom obavljanja granične kontrole na graničnom prelazu Bajakovo, kada je 62-godišnjak odbio da preda dokumenta carinskom službeniku radi obavljanja službene radnje. Odbio je i da postupi po komandi policijskih službenika, a potom rukom udario policijskog službenika u telo. 

- Radi odbijanja napada na sebe i sprečavanja otpora, policijski službenici su nad 62-godišnjakom upotrebili sredstva prisile, no on je nastavio da pruža otpor i ugrizao istog policijskog službenika za ruku - navodi se u saopštenju.

Državljanin Turske je doveden je u službene prostorije Stanice granične policije Bajakovo, gde je nad njim sprovedeno kriminalističko istraživanje.

Uz krivičnu prijavu upućenu nadležnom Državnom tužilaštvu, osumnjičeni je u petak, 29. avgusta, predat pritvorskom nadzorniku Policijske uprave vukovarsko-sremske.
Policijski službeni je u napadu turskog državljanina zadobio lake telesne povrede.

(Tanjug)

BONUS VIDEO-

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

TEMA UKRAJINE NA SAMITU ŠOS-A NIJE IZOSTALA Ušakov: Pokrenuo ju je lično Putin
Svet

0 0

TEMA UKRAJINE NA SAMITU ŠOS-A NIJE IZOSTALA Ušakov: Pokrenuo ju je lično Putin

SITUACIJA u Ukrajini bila je tema neformalnih razgovora na samitu Šangajske organizacije za saradnju (ŠOS) u kineskom Tjenđinu. Predsednik Rusije Vladimir Putin obavestio je o rezultatima samita na Aljasci mnoge kolege, uključujući predsednika Kine Si Đinpinga i premijera Indije Narendru Modija, saopštio je pomoćnik ruskog predsednika Jurij Ušakov.

01. 09. 2025. u 17:53

Politika
Tenis
Fudbal
KONOR MEKGREGOR SE ODSEKAO OD STRAHA U CRNOJ GORI! Čuveni borac pobegao glavom bez obzira (VIDEO)

KONOR MEKGREGOR SE ODSEKAO OD STRAHA U CRNOJ GORI! Čuveni borac pobegao glavom bez obzira (VIDEO)