ODBIO DA PREDA DOKUMENTA PA UGRIZAO CARINIKA: Haos na graničnom prelazu
VUKOVARSKO - sremska policija uhapsila je 62-godišnjeg državljanina Turske zbog napada i povređivanje policajca na graničnom prelazu Bajakovo.
Osumnjičeni je uz krivičnu prijavu predat pritvorskom nadzorniku i određen mu je jednomesečni pritvor, saopšteno je iz policije.
Policijski službenici dovršili su kriminalističko istraživanje nad 62-godišnjim državljaninom Turske zbog sumnje u počinjeno krivično delo Napad na službenu osobu, navodi se u policijskom saopštenju.
Incident se dogodio 28. avgusta priilikom obavljanja granične kontrole na graničnom prelazu Bajakovo, kada je 62-godišnjak odbio da preda dokumenta carinskom službeniku radi obavljanja službene radnje. Odbio je i da postupi po komandi policijskih službenika, a potom rukom udario policijskog službenika u telo.
- Radi odbijanja napada na sebe i sprečavanja otpora, policijski službenici su nad 62-godišnjakom upotrebili sredstva prisile, no on je nastavio da pruža otpor i ugrizao istog policijskog službenika za ruku - navodi se u saopštenju.
Državljanin Turske je doveden je u službene prostorije Stanice granične policije Bajakovo, gde je nad njim sprovedeno kriminalističko istraživanje.
Uz krivičnu prijavu upućenu nadležnom Državnom tužilaštvu, osumnjičeni je u petak, 29. avgusta, predat pritvorskom nadzorniku Policijske uprave vukovarsko-sremske.
Policijski službeni je u napadu turskog državljanina zadobio lake telesne povrede.
(Tanjug)
BONUS VIDEO-
Preporučujemo
STRAVIČAN PAD SA 12 METARA: Radnici u Hrvatskoj za dlaku izbegli smrt
31. 08. 2025. u 15:08
SKANDAL U BRITANIJI, PORODICE U ŠOKU: Direktorka mrtvačnice gledala crtani film sa mrtvim bebama u svojoj kući
EJMI Apton (38), osnivačica udruženja Florrie’s Army u Lidsu u Engleskoj, našla se u centru velike afere nakon što su roditelji preminule dece otkrili da su tela njihovih beba držana u njenoj kući umesto u mrtvačnici.
27. 08. 2025. u 17:50
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
Nasledio kuću, ispod nameštaja našao SKRIVENO BLAGO koje vredi milione evra
FRANCUZ koji je nasledio kuću od preminulih rođaka otkrio je neverovatnu riznicu zlatnih novčića i poluga vrednih nekoliko miliona evra. Blago je bilo jako dobro sakriveno ispod nameštaja i u kupatilu.
31. 08. 2025. u 14:26
Komentari (0)