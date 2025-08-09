Region

KOBAN SKOK SA PLIVSKOG VODOPADA: Intervenisala Hitna pomoć teško povređen mladić

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

09. 08. 2025. u 21:27

NEPOSREDNO pre početka jubilarnog, desetog izdanja tradicionalnih skokova sa Plivskog vodopada u Jajcu u BiH došlo je do nesreće u kojoj je povređen jedan mladić, preneli su danas lokalni mediji.

КОБАН СКОК СА ПЛИВСКОГ ВОДОПАДА: Интервенисала Хитна помоћ тешко повређен младић

Foto: printskrin/Hayat Media BiH

Navodi se da je neposredno pre početka programa mladić D.M. koji nije bio prijavljen kao učesnik takmičenja, skočio sa vodopada visokog oko 21 metar i zadobio teže telesne povrede, prenosi portal Klix.ba.

Ekipa Hitne pomoći iz Jajca brzo je reagovala i povređenom pružila neophodnu medicinsku pomoć, a organizatori su apelovali na publiku da poštuje bezbednosna pravila i ne izvodi individualne skokove van zvaničnog programa.

Iako je incident uznemirio prisutne, takmičenje je održano prema planu, uz učešće najboljih skakača iz BiH.

(Tanjug)

BONUS VIDEO - Helikopteri Ka-32 i Super puma u akciji gašenja požara u Kamenoj gori

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
PRIPREMA ZA REVANŠ SA LEHOM: Zvezda ima luksuz da odmara nekoliko prvotimaca kako bi bili spremni za novi obračun sa Poljacima

PRIPREMA ZA REVANŠ SA LEHOM: Zvezda ima luksuz da odmara nekoliko prvotimaca kako bi bili spremni za novi obračun sa Poljacima