KOBAN SKOK SA PLIVSKOG VODOPADA: Intervenisala Hitna pomoć teško povređen mladić

NEPOSREDNO pre početka jubilarnog, desetog izdanja tradicionalnih skokova sa Plivskog vodopada u Jajcu u BiH došlo je do nesreće u kojoj je povređen jedan mladić, preneli su danas lokalni mediji.

Foto: printskrin/Hayat Media BiH

Navodi se da je neposredno pre početka programa mladić D.M. koji nije bio prijavljen kao učesnik takmičenja, skočio sa vodopada visokog oko 21 metar i zadobio teže telesne povrede, prenosi portal Klix.ba.

Ekipa Hitne pomoći iz Jajca brzo je reagovala i povređenom pružila neophodnu medicinsku pomoć, a organizatori su apelovali na publiku da poštuje bezbednosna pravila i ne izvodi individualne skokove van zvaničnog programa.

Iako je incident uznemirio prisutne, takmičenje je održano prema planu, uz učešće najboljih skakača iz BiH.

(Tanjug)

