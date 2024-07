IMAO JE OSAM METAKA I SVE IH ISPUCAO, UBIO MAJKU ZBOG NOVCA? Novi detalj masakra u staračkom domu u Daruvaru

KREŠIMIR P. (51) došao je u ponedeljak nešto iza 10 sati u Dom za starije i nemoćne osobe u Mažuranićevoj ulici u Daruvaru kako bi platio račun za usluge smeštaja za svoju majku koja je u tom domu već 10-ak godina.

Foto: Društvene mreže

Došao je u dvorište doma i nakon kraćeg razgovora s vlasnicom doma Anom Ivandekić, prvo je ubio svoju majku i negovatelja Damira F. Da tragedija bude veća, mladi negovatelj juče uopšte nije trebalo da radi, ali je ipak došao na posao umesto koleginice koja je na moru.

- Krenuo je ravno hodnikom i pucao. Imao je osam metaka i sve ih je ispucao u ljude koji su se našli ispred njega. Ubio je tri starice na licu mesta, a jedna je kasnije preminula u bolnici u Virovitici. Zet od vlasnice i jedna medicinska sestra zavukli su se prvo pod krevet, a kada su počeli bežati kroz prozor, pogodio je i njega. Krvi je bilo po plafonu, zidovima, pravi pokolj. Prestrašno - rekao je za Mojportal jedan Daruvarčanin.

Ubica je nakon masakra otišao u "Daruvarac", stavio pištolj na sto i rekao konobarici: "Sad sam ubio osmoro ljudi...". Nakon herojske reakcije konobarice, koja je gostima rekla da odu iz kafića i nakon toga pozvala policiju, ubica je uhapšen.

Korisnice u šoku

Sedmoro ranjenih osoba prevezeno je po obližnjim bolnicama, no jedna od njih je, nažalost, tokom dana podlegla teškim povredama. Preživele korisnice doma su u stanju potpunog šoka prevezene u daruvarski Veteranski centar gde im je pružena sva moguća lekarska pomoć.

Prema onome što su mediji do sada uspeli da saznaju, motiv ovog neviđenog zločina, koji je potresao ne samo Daruvar, već i celu Hrvatsku, najverovatnije je bio novac. Naime, ovaj penzionisani vojni policajac imao je penziju oko 780 evra, njegova je majka takođe primala penziju, no kako njena penzija nije bila dovoljna za smeštaj u domu, on je morao nadoplaćivati ostatak.

Vlasnica doma Ana Ivandekić navodno ga je ovih dana zvala kako bi ga podsetila da nije platio dom za svoju majku koji je trebao da plati još početkom meseca.

- To mu nikako nije prijalo jer je verovatno već potrošio penziju na alkohol. Svaki dan je sedeo pred tom prodavnicom u Donjem Daruvaru i pio. Svi su znali da ima pištolj i da ga drži pod jastukom i niko ništa nije preduzeo. Čuo sam da je i prodavačici u prodavnici stavio pištolj u usta. No, ne znam je li ona to prijavila policiji. Evo, čuli ste kako je tog svog poznanika pre mesec dana izudarao pivskom bocom po glavi. Čovek je završio u bolnici s teškim povredama. Eto, takav je bio - rekao je jedan ogorčeni Daruvarčanin.

Kakav su odnos imali ubica i njegova majka, sada zna samo on. U dom je dolazio samo da plati račun, ona ga je navodno često zvala na mobilni da ga čuje i eventualno zamoli da joj donese nešto od stvari. No, njemu je to, navodno, strašno išlo na živce pa joj najčešće ne bi doneo ništa.

- Uglavnom, majka se s njim borila da joj uopšte dođe. I juče je došao i ubio je - rekla je radnica u domu.

Krešimir P. bio je vojni policajac do 30. juna 2016. godine kada je na vlastiti zahtev časno otpušten iz službe. Majka je pre 10-ak godina završila u domu nakon teškog moždanog udara, a Krešimir je nakon penzionisanja provodio dane ispred lokalnog dućana u Donjem Daruvaru i pio.

- Kad-tad se ovo moralo dogoditi jer alkohol je zlo. Pogotovo za onoga koji još pije tablete za živce... Evo što je njemu ta kombinacija napravila od mozga. Nastradali su nevini ljudi. Ljudi moji, pa on je ubijao bakice od 80, 90 godina koje nemoćne leže u krevetu. Stvarno nisu zaslužile takav kraj - kažu sagovornici za Mojportal.

