HRVATSKA VLADA U SUKOBU SA NOVINARIMA: Kazna za otkrivanje afera političara

Zoran Milanović najavio da će pomilovati svakog novinara koji bude osuđen zbog "curenja informacija".

Foto: N.B.

Hrvatska menja kazneni zakon i uvodi nova kaznena dela po kojima će novinari odgovarati i biti osuđeni ako otkrivaju detalje iz istraga. Vlada i ministarstvo pravosuđa pravdaju se da je razlog za izmenu zakona štititi dostojanstvo žena koje su bile izvrgnute nasilju, a novinarska organizacija i opozicija tvrde da je to udar na novinarsku profesiju, kakav ne postoji u nijednoj evropskoj zemlji. Istovremeno, šef države Zoran Milanović poručuje da će pomilovati svakog ko bude osuđen nakon izmene zakona.

Očito, promovisanje novog kaznenog dela dolazi nakon stalnog curenja informacija iz brojnih istraga u kojima su osumnjičeni i brojni ministri i političari. Iako se u obrazloženju zakona izravno ne spominju novinari jasno je da se to odnosi prvenstveno na njih i da će tako biti suženje medijske slobode. „To je zakon opasnih namera“, upozorava Hrvatsko novinarsko društvo i sindikat novinara, a opozicijski političari prozivaju vladu da je kukavička pod krinkom brige za žene gurala rigidni zakon.

Zakon je već sada nazvan „leks AP“, time da su inicijali iz imena i prezimena premijera Andreja Plenkovića. Novinari tvrde da će im zbog uvođenja novog kaznenog dela biti otežan rad u kaznenim postupcima i procesuiranju politički izloženih osoba, a pravni stručnjaci bliski HDž-ovoj vlasti tvrde da svaka država ima prava da spreči iznošenje detalja iz istraga, bez obzira o kome se radilo.

„Saznanja do kojih dolaze novinari ponekad mogu biti od iznimnog javnog interesa, koji je daleko značajniji od prava na zaštitu nekog pojedinačnog interesa“, tvrdi poznata pravnica Vesna Aliburić koja je specijalizovana u odbrani novinara pred sudovima. Obrazlažući razloge donošenja promene zakona ministar pravosuđa Ivan Malenica kaže da će novinari imati neku vrstu imuniteta od kaznenog dela curenja informacija, ali nije pojasnio kako će to u praksi izgledati.

Predsednik novinarskog udruženja Hrvoje Zovko smatra da je zakon usmeren protiv svih građana Hrvatske i da mu je namera zaštititi vladajuće političare. „Nije to samo neviđen čin agresije na novinarsku profesiju, već i na sve građane, kojima javni interes mora da bude u prvom planu. Koliko god se vladajući trude dokazati da nije usmeren protiv novinara, krajnji mu je cilj sprečiti iznošenje istine“. Novinari su proteklih godina otkrili mnoge afere, pisali o detaljima koji nikad ne bi došli do javnosti da nije bilo njihovih otkrića, a ubuduće će to biti mnogo komplikovanije ili čak i nemoguće. I mnogi poznati sudije smatraju da je uvođenje novog kaznenog dela udar na medije i ograničavanje rada novinara.“Ovo je primer loše pisanog zakona, a dobar deo zakonskih odredbi je promašen“, kaže sudija Vrhovnog suda Damir Kos.

Opozicijski političari tvrde da će zakon kratko trajati, do konstituisanja novog saziva parlamenta kada HDž uskoro izgubi izbore.