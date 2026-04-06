OFARBAJTE JAJA ZA SAMO 5 MINUTA: Trik koji je zaludeo sve domaćice, bićete oduševljeni rezultatom (VIDEO)

В.Н.

06. 04. 2026. u 10:22

VASKRS je jedan od najvažnijih praznika u hrišćanskoj tradiciji, a farbanje jaja predstavlja jednu od tradicija koje se prenose s generacije na generaciju.

Foto: Printskrin/Instagram/lelinakuhinjica

Proces farbanja jaja često postaje porodična aktivnost koja okuplja sve generacije. Deca uživaju u kreativnosti koju ovaj proces omogućava, dok odrasli pažljivo biraju boje i tehnike.

Često se koriste prirodne boje i čak posebne tehnike kao što je oslikavanje pomoću voska. Bez obzira na to kako se jaja farbaju, svi se slažu da je ovo vreme za izražavanje ljubavi, nade i zajedništva.

Sve više postaje popularan jedan proces farbanja jaja za koji vam ne treba više od pet minuta te je idealan za sve zauzete žene i mame koje ne mogu da se posvete farbanju jaja.

Šta vam je sve potrebno?

rukavice

malo ulja
3 činije
oko 600 ml tople vode
3 farbe za jaja
3 skuvana jajeta
3 kašike sirćeta
ubrus
krpica

Kako teče proces?

Pre svega treba napomenuti da je najbolje da uzmete čista bela jaja jer će se tako boja najbolje primiti. Skuvajte ih u čistoj vodi, bez dodataka sa strane. U tri činije sipajte oko 200 ml tople vode i u svaku činiju sipajte po kašiku sirćeta i celu jednu kesicu boje po izboru. Blago promešajte.

Stavite rukavice i nauljite dlanove, pa ih protrljajte da se što bolje razmaže. Uzmite jaje u dlan i blago ga "vrtite" po rukama, kako bi se što bolje nauljilo, a onda spustite u jednu činiju. Isto uradite i sa ostala dva jajeta i nemojte ih predugo držati u vodi, dovoljno je nekoliko sekundi.

Izvadite jaja i spustite na ubrus. Videćete da se na njima stvorila prelepa šara od ulja, neobičnog oblika. Lagano, pamučnom krpicom prebrišite jaja i odložite ih sa strane.

(Ona.rs)

