OFARBAJTE JAJA ZA SAMO 5 MINUTA: Trik koji je zaludeo sve domaćice, bićete oduševljeni rezultatom (VIDEO)

VASKRS je jedan od najvažnijih praznika u hrišćanskoj tradiciji, a farbanje jaja predstavlja jednu od tradicija koje se prenose s generacije na generaciju.

Proces farbanja jaja često postaje porodična aktivnost koja okuplja sve generacije. Deca uživaju u kreativnosti koju ovaj proces omogućava, dok odrasli pažljivo biraju boje i tehnike.

Često se koriste prirodne boje i čak posebne tehnike kao što je oslikavanje pomoću voska. Bez obzira na to kako se jaja farbaju, svi se slažu da je ovo vreme za izražavanje ljubavi, nade i zajedništva.

Sve više postaje popularan jedan proces farbanja jaja za koji vam ne treba više od pet minuta te je idealan za sve zauzete žene i mame koje ne mogu da se posvete farbanju jaja.

Šta vam je sve potrebno?

rukavice



Kako teče proces?

3 činijeoko 600 ml tople vode3 farbe za jaja3 skuvana jajeta3 kašike sirćetaubruskrpica

Pre svega treba napomenuti da je najbolje da uzmete čista bela jaja jer će se tako boja najbolje primiti. Skuvajte ih u čistoj vodi, bez dodataka sa strane. U tri činije sipajte oko 200 ml tople vode i u svaku činiju sipajte po kašiku sirćeta i celu jednu kesicu boje po izboru. Blago promešajte.

Stavite rukavice i nauljite dlanove, pa ih protrljajte da se što bolje razmaže. Uzmite jaje u dlan i blago ga "vrtite" po rukama, kako bi se što bolje nauljilo, a onda spustite u jednu činiju. Isto uradite i sa ostala dva jajeta i nemojte ih predugo držati u vodi, dovoljno je nekoliko sekundi.

Izvadite jaja i spustite na ubrus. Videćete da se na njima stvorila prelepa šara od ulja, neobičnog oblika. Lagano, pamučnom krpicom prebrišite jaja i odložite ih sa strane.

