DA LI SE FARBA PARAN ILI NEPARAN BROJ JAJA? Narodni običaj za Uskrs daje odgovor
USKRS je jedan od naših najveselijih i najsrećnijih praznika koje simbolizuje povratak Isusa Hrista u život. Domaćice, u zavisnosti od kraja Srbije, farbaju jaja na Veliki četvrtak ili Veliki petak. Ipak, mnoge su u dilemi da li treba farbati paran ili neparan broj.
Broj jaja za farbanje domaćice određuju u skladu s potrebama svoje porodice. Međutim, prema narodnom verovanju, idealno je ofarbati tačno 33 jaja. Ovaj broj simboliše godine Isusovog života u trenutku kada je bio razapet.
Iako ovaj običaj potiče od davnina i prenosi se s generacije na generaciju, retko ko danas farba tačno 33 uskršnja jaja. Ipak, korisno je da se podsetimo ovog običaja.
Šta simbolišu boje jaja
Farbanje uskršnjih jaja ima i simboličko značenje. Pored crvene "čuvarkuće", jaja se često farbaju i drugim veselim bojama koje predstavljaju različite simbole. Na primer, zelena boja simbolizuje proleće i obnavljanje života, dok žuta boja predstavlja svetlost i radost uskršnjeg jutra. Crvena je boja ljubavi i radosti.
(Alo)
Preporučujemo
SAT IDE U NAPRED, A TELO KASNI: Trikovi koji olakšavaju prolećni "mini-šok"
29. 03. 2026. u 09:30
"TEK ĆETE VIDETI NA VIDOVDAN ŠTA IMAMO DA POKAŽEMO" Vučić: Samo su nam jednu raketu videli, pola sveta okrenuše naopačke
PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić tokom posete Kuli istakao je da će na Vidovdan vojska pokazati novo naoružanje.
26. 03. 2026. u 15:56
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
Snimci Hane Ikodinović zapalili internet - vreli kadrovi (VIDEO)
STARIJA ćerka "novosadske barbike" i proslavljenog vaterpoliste Danila Dače Ikodinovića, Hana Ikodinović, izrasla je u pravu lepoticu i već odavno joj tepaju da je "najleša ćerka poznatih roditelja u Srbiji".
26. 03. 2026. u 21:36 >> 21:50
