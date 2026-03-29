Panorama

DA LI SE FARBA PARAN ILI NEPARAN BROJ JAJA? Narodni običaj za Uskrs daje odgovor

V.N.

29. 03. 2026. u 10:43

USKRS je jedan od naših najveselijih i najsrećnijih praznika koje simbolizuje povratak Isusa Hrista u život. Domaćice, u zavisnosti od kraja Srbije, farbaju jaja na Veliki četvrtak ili Veliki petak. Ipak, mnoge su u dilemi da li treba farbati paran ili neparan broj.

Gradska uprava Požarevca

Broj jaja za farbanje domaćice određuju u skladu s potrebama svoje porodice. Međutim, prema narodnom verovanju, idealno je ofarbati tačno 33 jaja. Ovaj broj simboliše godine Isusovog života u trenutku kada je bio razapet.

Iako ovaj običaj potiče od davnina i prenosi se s generacije na generaciju, retko ko danas farba tačno 33 uskršnja jaja. Ipak, korisno je da se podsetimo ovog običaja.

Šta simbolišu boje jaja

Farbanje uskršnjih jaja ima i simboličko značenje. Pored crvene "čuvarkuće", jaja se često farbaju i drugim veselim bojama koje predstavljaju različite simbole. Na primer, zelena boja simbolizuje proleće i obnavljanje života, dok žuta boja predstavlja svetlost i radost uskršnjeg jutra. Crvena je boja ljubavi i radosti.

(Alo)

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
