UREĐUJETE DOM? Otkrijte eklektički ekspresionizam, jedan od vodećih trendova uređenja enterijera (FOTO)
Dok su protekle decenije, kada je reč o uređenju enterijera, bile obeležene minimalističkom filozofijom „manje je više”, ove godine dizajneri širom sveta okrenuli su se potpunoj slobodi izražavanja.
Enterijeri više nisu uniformni, nego slojeviti, bogati i puni karaktera onih koji žive u njima, što se postiže kombinacijama boja, tekstura i starinskih, ali i modernih, komada nameštaja.
Jedan od najnovijih trendova, eklektički ekspresionizam, odnosi se upravo na spajanje različitih stilova — vintidž i savremenog, etno motiva i urbanih oblika, ručno izrađenih komada sa dizajnerskim detaljima. Suština trenda je priča koju svaka prostorija dočarava, a ne popularna „slika iz kataloga“.
Zidovi se više ne doživljavaju kao neutralna pozadina, već kao platno na kom možete da izrazite svoje raspoloženje. Zaboravite na bele zidove već ih okrečite, kao i plafon i lajsne, u istu, „duboku“ nijansu, poput smaragdno zelene, teget, bordo ili terakote, senf žute ili petrolej plave. Možete ofarbati samo deo zida, prostorije ili staviti 3D fototapete.
Ovaj stil podrazumeva i slojevitost, pa je poželjno da stavite tepih preko tepiha, kombinujete jastuke različitih uzoraka ali iste palete boja, napunite police knjigama, ramovima, suvenirima i ukrasima od keramike, na zidove stavite slike sa ramovima različitih veličina...
Ključ je u kontrastu, ali bi trebalo da postoji zajednički element (boja, tekstura ili materijal) koji povezuje komade nameštaja.
Mini-vodič za opremanje
Evo predloga šta bi sve mogle da sadrže neke od prostorija u stanu:
* Dnevna soba: Tamni zid, vintidž komoda, moderna sofa, pet-šest različitih jastuka i upečatljiva podna lampa.
* Spavaća soba: Tapete sa uzorkom, baršunasto uzglavlje, različiti noćni stočići i slojevita posteljina.
* Kuhinja: Otvorene police sa keramikom, zid u neočekivanoj boji, retro detalji (npr. šarene stolice).
Možete kombinovati tapiserije, vintidž tepihe, ekspresivne ilustracije, ali i globalne motive — od indijskih tekstila do afričkih uzoraka — stvarajući slojevitu, vizuelno bogatu atmosferu koja je istovremeno udobna i inspirativna. Eksperimentišite bez straha, kombinujte epohe, spajajte retro nameštaj s modernim skulpturalnim komadima, ručno tkani tepih sa etno motivima sa modernom minimalističkom sofom i detljem savremene apstraktne umetnosti...
Poenta nije u tome da prostor bude savršeno usklađen, već da odiše karakterom — da odražava život, uspomene, putovanja i afinitete vlasnika. Pri tom, ovaj trend neguje koncept „sporog uređivanja“, što podrazumeva postepeno biranje i dodavanje komada tokom vremena, zbog čega postaje još autentičniji. Da bi prostor ostao prijatan, balansirajte: drvo i metal, baršun i lan, keramiku i staklo, kožu i pletene detalje.
Ovaj trend, koji neki autori nazivaju i narativna maksimalistička estetika, nije samo vizuelni stil već filozofija stanovanja, gde prostor ima priču, a svaki predmet u njemu doprinosi jedinstvenom identitetu doma.
