OVO SE DEŠAVA POSLE GODINU DANA Astro savet za utorak, 10. februar: Evo kojim znacima Venera donosi tajne ljubavi, zablude i ljubomorne scene

VENERA, planeta lepote, ljubavi, umetnosti i novca, posle godinu dana, 10. februara, u 10.19, ulazi u hipersenzitivne, mistične, romantične, konfuzne Ribe, znak svoje egzaltacije, u kome njen uticaj dolazi do punog izražaja.

Foto: Profimedia

Međutim, isto tako dolazi do izražaja sklonost zabludama, iluzijama i idealizovanju osoba i situacija.

I Mesec, simbol emocija, u 8.23 ulazi u znak Strelca, tako da se formira aspekt pod nazivom promenljivi T krst. On se sastoji iz dva kvadrata (Mesec-Venera i Venera-Uran) i jedne opozicije (Mesec-Uran).

To su istovremeno vrlo romantični i vrlo stresni aspekti, koji donose impulsivnost, nervozu, napetost, nagli ulazak u veze, ali i nagle raskide, kao i ljubomorne scene, svađe i rasprave zbog partnerovih prevara i posesivnosti. Ovo se najviše odnosi na rođene početkom Riba, Device, Strelca i Blizanaca, kao i na rođene krajem znaka Bika. Žene će više biti pogođene ovim aspektima.

Ovaj aspekt donosi i prilike za uvećanje zarade, ali i neplanirane troškove. Na zdravstvenom planu upozorava na mogućnost poremećaja u radu endokrinih žlezda.