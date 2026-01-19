POČELA PRODAJA REZERVACIJA ZA HOTEL NA MESECU: Cena boravka - sitnica

KAKO broj globalnih putovanja raste, ponekad deluje kao da na Zemlji jedva da postoji mesto koje još nije preplavljeno turistima.

Foto: Printskrin

Ipak, za nekoliko srećnika mogla bi da se pojavi jedna destinacija van dobro utabanih staza, sa pogledom koji je bukvalno "van ovog sveta".

Želite da budete gost prvog hotela na Mesecu? Za početak, morate da budete astronomski bogati. Budući gosti moraju da uplate depozit od 250 hiljada ili 1 milion dolara, zavisno od izbora, dok se ukupna cena boravka očekuje da premaši 10 miliona dolara.

Startap za korišćenje galaktičkih resursa GRU, otvorio je internet stranicu za onlajn rezervacije za smeštaj u hotelu na Mesecu.

Ako sve bude išlo po planu, prvi pravi hotel sa jednom zvezdom počeće da prima goste tokom 2030-ih, prenosi portal Futurizam.

-Shvatio sam da sam rođen u vremenu kada zaista možemo postati interplanetarni, i to je verovatno najznačajnija stvar koju jedna osoba može da uradi sa svojim vremenom, rekao je osnivač startapa GRU, Skajler Čen.

Na internet sajtu GRU-a, Čen je izneo ambiciozne ciljeve kompanije, koji prevazilaze samu izgradnju hotela na Mesecu.

On je kazao da će kompanija u početku izgraditi hotel, a da će zatim početi sa izgradnjom baze na Mesecu, kao i druge važne infrastrukture za ljudsku koloniju.

Ipak, kako će uopšte da radi hotel na mestu gde ima samo hladnoće i prašnjavog regolita?

Čan kaže da kompanija planira da 2029. godine prvo pošalje na Mesec naduvavajuću strukturu putem landera. Ta misija ne bi samo testirala nastanjivu strukturu, već bi i proizvodila cigle od mesečevog regolita za buduće objekte.

Zatim 2031. godine planiraju da pošalju veću ljudsku nastanjivu kapsulu - hotel - koja bi bila postavljena u "lunarnu jamu" kako bi štitila posetioce od kosmičke radijacije i drugih opasnosti.

Do 2032. godine, mala hotelska struktura na Mesecu bi bila u funkciji i mogla bi da primi četiri gosta za boravke od više dana i ponudi aktivnosti poput šetnje po Mesecu, golfa i još mnogo toga.

Zanimljivo je da su na sajtu objavljene slike budućeg hotela koji upadljivo podseća na Palace of the Fine Arts u San Francisku, što deluje preterano, ali Čan ima objašnjenje.

-SpaceX pravi FedEx da nas odvede tamo, zar ne? rekao je Čan. "Ali mora da postoji i odredište koje vredi posetiti."

(rt.rs)

BONUS VIDEO - PATROLA SA PUTNICIMA, NA BRZOJ PRUZI, OD BEOGRADA DO SUBOTICE: "Vožnja deluje gotovo neprimetno"