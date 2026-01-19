DNEVNI HOROSKOP ZA UTORAK, 20. JANUAR: Bik ima problem sa šefom, Raku i Vodolijama stiže novac, Škorpija da pazi šta priča
SAZNAJTE šta vas u utorak, 20. januara, očekuje na poslu, u ljubavi, na zdravstvenom planu, u domu i porodici, kako ćete se slagati sa prijateljima...
PREPORUKA: Uvek pročitajte horoskop i za vaš znak i za vaš podznak (koji je zapravo precizniji jer prati dnevni prelazak Meseca preko astroloških kuća svakog znaka), kao i za znak u kome je vaš natalni Mesec (ukoliko znate gde se nalazi u vašem horoskopu), kako biste dobili što kompletniju sliku o dnevnom uticaju planeta na vaš zodijački znak.
Ovan (21. 3 - 20. 4)
Sunce i Merkur ulazi u kuću društvenog života i finansija donoseći vam više izlazaka i druženja, ali i mnogo veću zaradu, kao i podršku osoba od uticaja i ugleda. Slobodne očekuje susret s nekim ko će ih fascinirati.
Bik (21. 4 - 21. 5)
Sunce ulazi u kuću karijere gde su već vaš vladalac Venera i Pluton donoseći sukobe s nadređenima, autoritetima, zastoj u karijeri. Neki šef vas može doživeti kao konkurenciju, pazite šta i kome pričate na poslu.
Blizanci (22. 5 - 21. 6)
Sunce i vaš vladalac Merkur ulaze u devetu kuću gde se već nalaze Venera i Pluton donoseći vam uspeh preko inostranstva, putovanja, pravnih pitanja ili visokog obrazovanja. Imate podršku uticajnih osoba. Ljubav na prvi pogled.
Rak (22. 6 - 22. 7)
Ulazak Sunca i Merkura u kuću novca donosi vam priliku da uspešno završite neka važna finansijska pitanja. Novac vam stiže preko nasledstva, podele bračne imovine, alimentacije, stipendije ili privatnog biznisa.
Lav (23. 7 - 22. 8)
Vaš vladalac Sunce i Merkur, vladalac vašeg posla, ulaze u sedmu kuću gde ih čekaju Venera i Pluton, donoseći turbulencije svađe s partnerom, raskid, razvod. Slobodne Lavove očekuje sudbinski susret sa harizmatičnom, pomalo opasnom osobom.
Devica (23. 8 - 22. 9)
Ulazak Sunca i vašeg vladaoca Merkura, koji upravlja i vašom karijerom, u kuću svakodnevice, fokusira vas još više na posao, radne obaveze, disciplinu i brigu o zdravlju. Imate utisak da emotivni partner nešto krije od vas.
Vaga (23. 9 - 22. 10)
Sa Suncem i Merkurom u kući kreativnosti gde se već nalaze vaš vladalac Venera i Pluton, planete ljubavi i novca, plasirate nove ideje preko javne delatnosti ili umetnosti. Slobodne Vage ulaze u novu ljubavnu priču, moguća trudnoća.
Škorpija (23. 10 - 22. 11)
Sunce i Merkur ulaze u kuću privatnog života gde ih čekaju Venera i vaš vladalac Pluton, donoseći vam nesporazume, svađe i rasprave sa članovima porodice. Povedite računa o tome šta govorite, kako se kasnije ne biste kajali.
Strelac (23. 11 - 21. 12)
Ulazak Sunca i Meerkura u kuću biznisa donosi vam isplative ugovore, novac i dogovor o važnom poslu. Ljubav sa zanimljivom osobom čeka vas na putu ili u krugu prijatelja. Vaš krug saradnika se širi donoseći vam dobitke.
Jarac (22. 12 - 20. 1)
Ulazak Sunca u kuću posla donosi vam mogućnosti da poboljšate finansijsku situaciju i zaradu preko nekretnina, poljoprivrede, ekonomije ili kulinarstva. Dan je idealan za primenu novih poslovnih ideja. Pazite na ishranu.
Vodolija (21. 1 - 19. 2)
Sunce ulazi u vaš znak gde ga čekaju Venera i Pluton donoseći vam priliv energije, entuzijazma i novac. Popodnevni ulazak Merkura u vaš znak dobar je za trgovinu, učenje, poslovne dogovore ili potpisivanje ugovora.
Ribe (20. 2 - 20. 3)
Ovo je vaše vreme jer Sunce ulazi u 12. kuću gde su već Venera i Pluton i podstiče vašu intuiciju, umetničku inspiraciju, interes za psihologiju. Popodne im se pridružuje i Merkur koji donosi potrebu za introspekcijom.
