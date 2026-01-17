KAKO DA PREPOZNATE DA LI JE BRAŠNO POKVARENO: Ako osetite ovo, odmah ga bacite

IAKO je brašno termički obrađena namirnica sa veoma malim udelom vlage, nepravilno skladištenje može znatno skratiti njegov rok trajanja i uticati na kvalitet

U proseku, obično belo brašnodobro je za upotrebu šest do osam meseci nakon naznačenog datuma na pakovanju. Sa druge strane, integralno brašno ima kraći rok i najbolje ga je potrošiti u periodu od četiri do šest meseci.

Nema svako brašno isti rok, miris sve otkriva

Na trajnost brašna utiče i njegova vrsta. Najduže traje rafinisano belo brašno, dok brašna od celog zrna, kao i ona napravljena od orašastih plodova, brže gube svežinu. Razlog za to je veći udeo prirodnih ulja, koja su sklonija kvarenju.

Najjednostavniji način da proverite da li se brašno pokvarilo je miris. Ako osetite neprijatan, užegao ili ustajao miris, takvo brašno ne bi trebalo koristiti, bez obzira na datum naveden na ambalaži.

Promena boje, pojava grudvica, buđi ili moljaca takođe su jasni znaci da je brašno neispravno i da ga treba baciti.

Kako se pravilno čuva brašno

Da biste izbegli kvarenje, brašno je najbolje držati na suvom i tamnom mestu, dalje od izvora toplote i direktne sunčeve svetlosti. Umesto papirnih kesica, preporučuje se čuvanje u hermetički zatvorenim posudama ili čak u frižideru, jer se na taj način dodatno smanjuje rizik od vlage i insekata.

Iako brašno kojem je istekao rok trajanja često može biti upotrebljivo ako je pravilno skladišteno, uvek je važno osloniti se na sopstvena čula. Ako postoji i najmanja sumnja u njegovu ispravnost, sigurnije je da ga ne koristite.

(Klix.ba)

