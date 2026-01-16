PREOSETLJIVOST NA KRITIKE, SUKOBI SA ŠEFOVIMA Astro savet za petak, 16. januar: Evo koja 4 znaka su na udaru kvadrata između Merkura i Hirona
IZAZOVAN aspekt, kvadrat, između Hirona, simbola vaše slabe taćke, na 22. stepenu Ovna i Merkura na 22. stepenu Jarca, koji na prirodnom zodijačkom krugu predstavljaju ličnost i karijeru, donosi probleme na poslu sa nadređenima, autoritetima ili roditeljima.
Merkur je planeta komunikacija, mentalnog stanja, dogovora, intelekta, saobraćaja, pa ćete biti osetljiviji na kritike koje dolaze od šefova ili osoba kojima morate da na neki način polažete račune. Ovaj aspekt će najviše pogoditi rođene u trećoj dekadi kardinalnih znakova, Ovna, Jarca, Vage i Raka.
Astrološke kuće u vašem natalnom horoskopu u kojima se obrazuje kvadrat između Hirona i Merkur, pokazuju segmente života, teme, oblasti, osobe, situacije ili okolnosti, zbog kojih danas možete da budete osetljiviji nego obično.
