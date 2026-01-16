DNEVNI HOROSKOP ZA SUBOTU, 17. JANUAR: Blizance očekuje prekookeansko putovanje, Lava susret s harizmatičnom osobom, Strelca isplativ ugovor

SAZNAJTE šta vas u subotu, 17. januara, očekuje na poslu, u ljubavi, na zdravstvenom planu, u domu i porodici, kako ćete se slagati sa prijateljima...

Foto: Deposit

PREPORUKA: Uvek pročitajte horoskop i za vaš znak i za vaš podznak (koji je zapravo precizniji jer prati dnevni prelazak Meseca preko astroloških kuća svakog znaka), kao i za znak u kome je vaš natalni Mesec (ukoliko znate gde se nalazi u vašem horoskopu), kako biste dobili što kompletniju sliku o dnevnom uticaju planeta na vaš zodijački znak.

Ovan (21. 3 - 20. 4)

Venera, koja upravlja partnerskim odnosima i finansijama, posle godinu dana ulazi u kuću društvenog života, donoseći vam poboljšanje finansijske situacije, ljubav preko prijatelja ili interneta, uspeh u društvu, više kretanja i izlazaka.

Bik (21. 4 - 21. 5)

Vaš vladalac Venera, koja upravlja i vašim poslom, posle godinu dana ulazi u kuću karijere, donoseći vam finansijske i probleme u radnom okruženju, sukobe sa nadređenima, naročito naročito sa ženama. Emotivno nezadovoljstvo.

Blizanci (22. 5 - 21. 6)

Posle godinu dana, Venera ulazi u vašu devetu astrološku kuću, donoseći vam putovanja u prekookeanske zemlje, uspeh u inostranstvu, visokom obrazovanju i rešavanju pravnih pitanja, radnih dozvola, saradnju sa strancima.

Rak (22. 6 - 22. 7)

Venere, koja upravlja vašim privatnim životom, posle godinu dana ulazi u vašu kuću novca gde se već nalazi Pluton, simbol novca, donoseći vam se velike mogućnosti za zaradu, i preko podele imovine, alimentacija, stipendija.

Lav (23. 7 - 22. 8)

Posle godinu dana, Venera, planeta ljubavi i novca, ulazi u kuću braka i partnerskih odnosa, gde se već nalazi Pluton što slobodnima donosi susrete sa harizmatičnim, moćnim osobama koje će igrati važnu ulogu u vašem životu.

Devica (23. 8 - 22. 9)

Venera, koja upravlja vašim finansijama i kreativnošću, posle godinu dana ulazi u kuću posla što vas još više fokusira na rad i disciplinu. Otvaraju vam se mogućnosti za promenu nekih navika u cilju poboljšanja zdravstvenog stanja.

Vaga (23. 9 - 22. 10)

Vaš vladalac Venera, koja upravlja i vašim finansijama, posle godinu dana ulazi u kuću ljubavi i kreativnosti, donoseći vam poboljšanje finansijske situacije, naročito preko privatnog biznisa. Slobodne Vage očekuje nova ljubav.

Škorpija (23. 10 - 22. 11)

Vladalac vaših partnerskih odnosa i mašte, Venera, posle godinu dana ulazi u kuću privatnog života, donoseći vam probleme sa roditeljima, braćom, sestrama, rođacima. Finansijski problemi. Emotivno nezadovoljstvo.

Strelac (23. 11 - 21. 12)

Venera, koja upravlja vašim finansijama i poslom, posle godinu dana ulazi u treću kuću donoseći vam potpisivanje važnih ugovora o isplativim poslovima. Poboljšanje odnosa sa rođacima, kolegama, komšijama.

Jarac (22. 12 - 20. 1)

Posle godinu dana, Venera, koja upravlja vašom karijerom i kreativnošću, ulazi u kuću novca, donoseći vam poboljšanje finansijske situacije, preko nekretnina, ekonomije, bankarstva, poljoprivrede, ekologije.

Vodolija(21. 1 - 19. 2)

Sa Venerom, planetom lepote, ljubavi i novca, koja posle godinu dana ulazi u vašu kuću ličnosti, bićete znak u trendu, popularni i omiljeni, naročito u društvu suprotnog pola. Slobodne očekuje nova ljubav. Uvećanje prihoda.

Ribe (20. 2 - 20. 3)

Venera, posle godinu dana, ulazi u vašu kuću tajni i podsvesti, što podstiče vašu intuiciju, interes za okultne teme, astrologiju, psihologiju, religiju. Moguć ulazak u zabranjenu romansu ili platonsku vezu.