OGLASILA SE CRNOGORSKA DRŽAVNA SLUŽBENICA O INTIMNIM SNIMCIMA: Imamo pravo da živimo slobodno, uživam u kućnim poslovima

MIRJANA Pajković, državna službenica Crne Gore o čijim eksplicitnim snimcima bruji ceo region poslednjih dana, poručila je da ne može da kaže da je to što se njen intimni sadržaj našao u javnosti "vrsta političkog obračuna" jer "nije članica političke partije".

Demantovala je pojedine spekulacije da je ona objavila eksplicitne fotografije i snimke i dodala da sve što je iznela u javnost i što je predala policiji urađeno sa "video, audio, pisanim dokazima, čak i svedocima".

Crnu Goru već mesec dana drma afera u kojoj je pored Mirjane Pajković, glavni akter Dejan Vukšić, sada već bivši direktor Agencije za nacionalnu bezbednost i nekadašnji savetnik predsednika Jakova Milatovića.

Oboje su nakon skandala podneli ostavke na državne funkcije. Prvo je to učinio Vukšić, krajem prošle godine posle tri krivične prijave Mirjane Pajković. A prošlog petka i Mirjana Pajković je podnela ostavku na mestu direktorke Direktorata za unapređenje i zaštitu ljudskih prava i sloboda u Ministarstvu ljudskih i manjinskih prava Crne Gore.

"Nisam učinila ništa što bi me učinilo nedostojnom funkcije"

Bez obzira na to, Mirjana Pajković kaže da i dalje tvrdi i misli da u "svom radu i u svom profesionalnom predstavljanju" nije učinila ništa što bi je "činilo nedostojnom funkcije".

- Niti sam napravila bilo kakvo ogrešenje o zakon i etiku u smislu radnog vremena, povrede radne dužnosti. Što se tiče tog samog prava na privatnost, čak i ako neko ulazi samo u analizu, vrlo je pod znakom pitanja kako neko može utvrditi da li je to ponašanje na tim snimcima nastalo u vreme obavljanja funkcije ili pre. Prosto nismo se svi rodili onog dana kada smo stupili na neku funkciju - navela je Mirjana Pajković u podkastu "Sada i ovde" na Hajp televiziji.

"Nisam samo službenica, ja sam neko ko je predstavljao ceo resor"

Potom je objasnila zbog čega je podnela ostavku.

- Ja, kao neko ko je svesno odabrao da radi za državu, smatrala sam to jednom čašću, jednim prestižom i to i dalje smatram iako se u jednom trenutku moje ime ili moje postupanje u javnosti, bilo da je to neopravdano ili maliciozno, dovede u pitanje i da naruši ugled institucije, ugled vlade, da nije dobra poruka za državu. Da li je to u zakonu zasnovana odluka, da li bi neko uslovno rečeno imao pravo da mene razreši ili da mi da otkaz zbog moje privatnosti, to ne. Ali ipak, ja nisam samo službenica, ja sam neko ko je predstavljao jedan resor i obavljao vrlo važnu poziciju u samoj vladi - kazala je Pajković.

Dodala je da je "ono što je malo ironija cele priče" jeste da je upravo ona "predstavljala resor koji se bavi zaštitom i unapređenjem ljudskih prava i sloboda".

- Dakle, ne samo ljudskih prava već i sloboda. Tako da sve se to nekako poklopilo i ispostavilo se da oni ljudi koji javno govore o zaštiti prava i sloboda, koji ohrabruju druge ljude da žive u punom kapacitetu, koji uporno govore o ustavom garantovanim pravima, na kraju se, ipak, ispostavi da nemaju ta prava. Tako da je to jedna tema sa širokog aspekta - poručila je Pajković.

"Mislim da se radi o jednoj dubokoj seksualnoj neosvešćenosti"

Kako je rekla, apsolutno se ne odriče "ni jedne od uloga koje kao ženi život može da joj pruži".

- Ja sam vrlo srećna što sam majka, ja vrlo uživam u tim kućnim poslovima, naravno da me to čini ispunjenom. Vrlo uživam u profesiji koju sam odabrala, ali vrlo sam smatrala da ne treba ni da žrtvujem svoj privatni život zbog neke društvene pozicije. Ali mislim da se radi i o jednoj dubokoj seksualnoj neosvešćenosti u smislu šta je dozvoljeno ženi i u smislu toga da li u kom životnom periodu mi imamo pravo da živimo slobodno i da živimo onako kako želimo - navela je Pajković.

Potom je otkrila da je i sa stanovišta društvenih normi uradila sve "ono što se moralo".

- U smislu da sam imala i brak, ostvarila sam se na tom polju, imam dvoje dece, ostvarila sam se kao majka. Odnegovala sam tu decu i dalje ih negujem - kazala je Pajković.

"Snimci sigurno nisu snimljeni za jednu nekontrolisanu distribuciju"

Dodala je da apsolutno nije planirala da njeni privatni snimci ikada dospeju u javnost.

- Mislim, to je pitanje na koje verovatno i svako zna odgovor. Ali hajde da budemo krajnje iskreni. Oni (snimci prim. aut.) ako su snimljeni za neku svrhu, oni sigurno nisu snimljeni za jednu nekontrolisanu distribuciju. A ponajmanje sam to učinila da bi to bilo oružje da se neko sa mnom obračuna - navela je Pajković.

"Da li bi iko od nas objavio snimak, pre svega, svog lica?"

Odgovorila je i na spekulacije da je ona bila ta koja je pustila intimne snimke u javnost.

- Apsolutno ne bih pustila neke snimke na koje ja nisam, da tako kažem, ponosna, koje meni izazivaju jedan osećaj nelagodnosti. Dakle, to je apsolutno jedna maliciozna insinuacija. Da li bi iko od nas objavio snimak, pre svega, svog lica? Dakle, eto, otići ću do te granice. To apsolutno ne, ali ono što je vrlo simptomatično je da ti snimci dolaze u javnost, dolazi do jedne enormno velike distribucije tih snimaka, do jednog enormnog uznemiravanja javnosti mojim snimcima. Jer te snimke počinju da dobijaju ljudi koji niti to žele da dobiju, niti mene znaju, niti ih to zanima, niti su deo javnog života i koji se sami osećaju uznemirenim kako neko zna njihov broj da im to pošalje? I da mi se to dešava upravo u trenutku kada javno počinjem da govorim o nasilju moćnika nada mnom i kada pravnim putem pokušavam da se izborim za svoje prava. Mislim da je svima jasan zaključak - poručila je Pajković.

"Išlo se na napad na mene, na degradiranje mene kao javne funkcionerke"

Kako je rekla, eksplicitni snimci stizali su i članovima njene porodice, njenim prijateljima, poznanicima i nadređenima.

- To je stizalo u jednom nekontrolisanom broju samog sadržaja, ali da su više puta ponavljani ti sadržaji. Kako prolazi vreme vidite da se sve manje odbacuje to stanovište da je to učinjeno zarad senzacionalizma ili nekog skandala u tom smislu. Nego da se upravo išlo na taj napad na mene, na degradiranje mene kao javne funkcionerke, poništavanje mene kao stručne osobe. I na napad, biću slobodna da kažem, na moj život s obzirom na to da je zaista to jedna izuzetno, izuzetno teška situacija, kada je mentalno zdravlje u pitanju - ocenila je Pajković.

"Ne mogu reći da je ovo politički obračun, nisam članica političke partije"

Na pitanje da li je to neka vrsta političkog ili ličnog obračuna, rekla da je ne može da kaže da je to politički obračun.

- Nisam članica političke partije. Ja sam javna funkcionerka, ali na tom ekspertskom nivou i naravno da, s obzirom na to da radim u jednoj Vladi, pretpostavlja se da podržavam politiku ukupne Vlade, ono što je zvanična politika te Vlade.

Majka dva dečaka, dobila više od 30.000 poruka

U intervju je otkrila, između ostalog, da je još kao beba ostala bez oba roditelja koji su poginuli u saobraćajnoj nesreći i da su je odgajili baka i deka. Pajković je rekla i da je majka dvojice dečaka od 17 i 14 godine i da stariji sin ima poteškoće u razvoju, kao i da je zatražila pomoć psihoterapeuta kako bi prošla kroz ovo što se trenutno dešava.

- Kada dobijete više od 30.000 poruka na Instagramu, onda ste svesni o koliko velikoj distribuciji se radi. Ogroman pritisak. Ako sam ja na dnevnom nivou imala po tri miliona ulaza na profil na Instagramu, ne može da vam kaže neko da nije bilo ekstremno jake distribucije. A sada da sa druge strane okrenemo priču. Da je postojala volja i svest makar sto ljudi koji su dobili taj sadržaj i rekli ja ovo ne želim da gledam i da prosledim dalje, da li bi posledice bile manje? Koliko je to onlajn nasilje izraženo i jako, ono prevazilazi granice jedne države - ocenila je Pajković.

Vukšić negirao bilo kakvu umešanost u pojavu eksplicitnih snimaka

Inače, Dejan Vukšić se oglasio saopštenjem u kome je negirao bilo kakvu umešanost u pojavu eksplicitnih snimaka na kojima se nalazi Pajković.

- Odbacujem sve netačne, nepotpune i tendenciozne navode kojima mi se bez dokaza pokušava pripisati odgovornost za ugrožavanje privatnosti M. P. i distribuciju spornih snimaka. Te sadržaje sam prvi put video tek kada su počeli nezakonito da kruže društvenim mrežama - naveo je, između ostalog, Vukšić u saopštenju.

Mirjana Pajković je na svom Instagram nalogu objavila prepiske sa Dejanom Vukšićem, više o tome u odvojenom tekstu.

U uličnoj anketi koja je snimljena 2022. godine Mirjana Pajković je rekla da je Dejan Vukšić njen omiljeni vladar Crne Gore.

Mirjana Pajković je izjavila da je predsednik Crne Gore Jakov Milatović nije zaštitio od, kako je rekla, pretnji njegovog savetnika Dejana Vukšića.

