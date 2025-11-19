DNEVNI HOROSKOP ZA ČETVRTAK 20. NOVEMBAR: Ovna očekuju rasprave s partnerom, Rak da pazi na "papirologiju", Vaga započinje nov projekat

SAZNAJTE šta vas u četvrtak, 20. novembra, očekuje na poslu, u ljubavi, na zdravstvenom planu, u domu i porodici, kako ćete se slagati sa prijateljima...

Foto: Free Images Pixabay

PREPORUKA: Uvek pročitajte horoskop i za vaš znak i za vaš podznak (koji je zapravo precizniji jer prati dnevni prelazak Meseca preko astroloških kuća svakog znaka), kao i za znak u kome je vaš natalni Mesec (ukoliko znate gde se nalazi u vašem horoskopu), kako biste dobili što kompletniju sliku o dnevnom uticaju planeta na vaš zodijački znak.

OVAN (21. 3 - 20. 4)

Sekstil Urana u kući novca i Neptuna u kući intuicije donosi vam šanse da unovčite svoje kreativne ideje. Opozicija mladog Meseca u posesivnoj Škorpiji i Urana upozorava na rasprave s partnerom ili raskid. Čuvajte se za volanom.

BIK (21. 4 - 21. 5)

Mlad Mesec zauzetima donosi svađe ili nagli raskid a slobodnima susret s avanturistički nastrojenom osobom. Sekstil između Urana u vašem znaku i Neptuna u kući novca, donosi vam uvećanje prihoda, uspeh u privatnom biznisu.

BLIZANCI (22. 5 - 21. 6)

Mlad Mesec koji pravi napet aspekt s Uranom u kući ograničenja, donosi vam rasprave s voljenom osobom ili članovima porodice. Uvećanje prihoda preko nekretnina ili nekonvencionalnih vidova zarade.

RAK (22. 6 - 22. 7)

S mladim Mesecom, vašim vladaocem, u kući ljubavnog života, očekuje vas romantičan susret s osobom koja se bavi javnom delatnošću. Obratite više pažnje na ugovore i dokumentaciju. Poslušajte savet Bika. Problemi s cirkulacijom.

LAV (23. 7 - 22. 8)

Mogućnost uvećanja prihoda preko nekretnina, IT sektora ili umetnosti. Mlad Mesec u četvrtoj kući donosi vam probleme sa ženama u porodici. Neki Lavovi mogu se naći pred donošenjem važne ljubavne odluke. Oprez u saobraćaju.

DEVICA (23. 8 - 22. 9)

U vreme mladog Meseca, romantičan susret s osobom koju ćete posmatrati kroz ružičaste naočare, što vam kasnije može doneti probleme. dobijate poziv za izlazak od šarmantne, zauzete osobe.Problemi s urogenitalnim traktom.

VAGA (23. 9 - 22. 10)

S mladim Mesecom u Škorpiji započinjete nešto što vam može omogućiti dugoročan izvor prihoda preko privatnog biznisa, umetnosti, glume, muzike ili posla u vezi s tečnostima, pomorstvom. Bivša ljubav želi da se vrati u vaš život.

ŠKORPIJA (23. 10 - 22. 11)

Uran "preko puta" mladog Meseca u vašem znaku otežava vam donošenje važne odluke, ali ćete ipak uspeti. Iznenadni ulazak u novu ljubavnu vezu ili trudnoća. Dobijate priliku da unovčite svoje nove, sveže ideje.

STRELAC (23. 11 - 21. 12)

U vreme ovogidišnjeg mladog Meseca u vašoj kući ograničenja, podsvesti i tajni, može vam doneti ulazak u romansu sa zauzetom osobom ili potrebu za preispitivanjem nekih dosadašnjih životnih odluka. Dodatni oprez u saobraćaju.

JARAC (22. 12 - 20. 1)

Mlad Mesec, vladalac vaših partnerskih odnosa, u kući društvenog života slobodnima može doneti neočekivan susret s harizmatičnom osobom, a zauzetima rasprave s voljenom osobom ili nagli raskid. Opasnost u saobraćaju.

VODOLIJA (21. 1 - 19. 2)

Mlad Mesec u kući karijere donosi vam sukobe sa nadređenima, autoritetima ili roditeljima. Sekstil vašeg vladaoca Urana i Neptuna donosi vam novac preko nekretnina, porodičnog ili drugog vida privatnog biznisa. Kontrolišite pritisak.

RIBE (20. 2 - 20. 3)

Mlad Mesec u devetoj kući donosi vam prilike za uspeh preko inostranstva, putovanja, pravnih pitanja ili visokog obrazovanja. Isplativ ugovor, zarada preko privatnog biznisa, učenja i usavršavanja, specijalizacija.