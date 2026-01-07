DOBAR DAN ZA FINANSIJE I DOGOVORE Astro savet za sredu, 7. januar: Ovih 6 znakova su pod povoljnim uticajem trigona Meseca i Merkura

NIJE bilo lako, ali nije ni moglo da bude lakše. Kada dete čeka, a vreme mu ne ide u prilog, čovek nema pravo da stane, da se odmori. Hodali smo od jutra do mraka. Bilo je kiše, snega, žuljeva na tabanima. Zglobovi otekli, kolena bole, kičma. Ali, vredelo je žrtvovati se.