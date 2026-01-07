Panorama

DOBAR DAN ZA FINANSIJE I DOGOVORE Astro savet za sredu, 7. januar: Ovih 6 znakova su pod povoljnim uticajem trigona Meseca i Merkura

Marina Jungić Milošević, astrolog

07. 01. 2026. u 08:19

MESEC, simbol emocija, raspoloženja, ali i trgovine, u poslovičnoj Devici, danas pravi trigon sa Merkurom (vladaocem Device) u Jarcu.

Foto: Profimedia

Ovaj sjajan aspekt donosi veće mogućnosti za zaradu i pogoduje poslovnim dogovorima, komunikacijama, potpisivanju ugovora, poboljšvanju odnosa sa braćom, sestrama, rođacima, komšijama...

Mada je danas Božić, neradan dan, ovaj aspekt možete da iskoristite za postavljanje nekih poslovnih ciljeva, da isplanirate kako ćete završavati obaveze koje vas vode ka ostvarenju nečega što vam je važno.

