PET RAZLOGA ZAŠTO SU AVIONI BELI: Treći će vas iznenaditi
MOŽDA niste znali da je oko 99 odsto putničkih aviona u svetu bele boje, ako se izuzmu natpisi kompanija na njima. U avio-industriji za to postoje razlozi.
Pukotine, curenje ulja
Na beloj boji se najlakše uočavaju pukotine, curenje ulja i slični problemi, pa ova boja omogućava brže otklanjanje kvarova.
Toplota i svetlost
Bela boja najbolje reflektuje toplotu i svetlost i najbolja je za sprečavanje preteranog zagrevanja metala.
Najsporije bledi
Bela boja najsporije bledi, pa se avion, u toku njegovog "ranog veka", ređe prefarbava.
Ušteda
Farbanje aviona je dug i zahtevan posao. Potrebno je između dva dana i dve nedelje da se kompletno prefarba ceo avion.
Ne isplati se
Kompanije retko kupuju avione koji nisu beli, pa proizvodnja aviona u ostalim bojama nije isplativ posao.
(Informer)
Preporučujemo
NAUČNICI OTKRILI: Prvi poljubac pre 20 miliona godina
19. 11. 2025. u 11:22
NAUČNICI U KANADI OTKRILI Kako vukovi pecaju? Evo šta koriste da izvuku ribu iz vode
18. 11. 2025. u 20:33
BAJATOVIĆ OTKRIO POTENCIJALNE KUPCE NIS-A: "Ruski kapital mora da bude anuliran"
DIREKTOR Srbijagasa Dušan Bajatović izjavio je večeras da prodaju NIS-a Rusima 2008. ne vidi kao loš poslovni potez, ali da ruski kapital u toj kompaniji mora da bude anuliran, jer NIS mora da nastavi da radi, a kao potencijalne kupce NIS-a vidi subjekte iz arapskih zemalja, ali ne isključuje ni evropske, ili američke kompanije.
18. 11. 2025. u 22:27
ZELENSKI ALARMIRAO EVROPU: Rusija će pokrenuti veliku agresiju na kontinent, poznata i godina
UKRAJINSKI predsednik Volodimir Zelenski tvrdi da Rusija planira da pokrene veliku agresiju na evropskom kontinentu 2029. ili 2030. godine, navodeći da na to ukazuje povećana ruska proizvodnja oružja.
13. 11. 2025. u 10:54
TAJ MALI ŽUT BIKINI: Teniserke zapalile net fotkama sa plaže
ARINA Sabalenka i Paula Badosa su u žiži.
18. 11. 2025. u 11:34
Komentari (0)