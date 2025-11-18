NAUČNICI U KANADI OTKRILI Kako vukovi pecaju? Evo šta koriste da izvuku ribu iz vode

NAUČNICI u Kanadi su posmatrali ponašanje vukova koji su konopcem izvlačili ribarske zamke iz vode i ustanovili da bi to mogao da bude prvi slučaj da ove životinje svesno koriste neki alat, objavljeno je u najnovijoj studiji.

Pripadnici starosedelačkog naroda Heiltsuk u kanadskoj provinciji Britanska Kolumbija postavili su zamke za invazivnu vrstu zelenih kraba koje uništavaju staništa jegulja, kao i školjke, haringe i losose, kojima se ovo pleme hrani, preneo je NBC njuz.

Kada su se, međutim, vratili da provere zamke videli su da su neke od njih potpuno pokidane, navodi se u studiji objavljenoj u časopisu Ecology and Evolution.

Za to su okrivljeni najpre medvedi i vukovi, iako su neki posumnjali da su zamke pokidali morski sisari jer su se one sve vreme nalazile potopljene duboko u vodi.

Tim istraživača predvođen profesorom sa SUNY Koledža za ekologiju i šumarstvo u Sirakuzi u državi Njujork, Kajlom Artelom i kanadskim profesorom Polom Pakeom odlučio je da reši misteriju.

Istraživači su postavili kamere, a na video snimcima mogli su da vide kako vučica ulazi u vodu da uhvati plutajuću bovu za koju je zamka konopcem pričvršćena i zatim je izvlači na obalu i više puta povlači konopac sve dok ne izvuče zamku na površinu.

Potom je vučica pokidala zamku i pojela ulovljenu ribu.

-Ovaj redosled poteza demonstrira razumevanje sleda više koraka koji povezuju bovu sa plenom u ribarskoj zamci koja se ne vidi, naveli su autori studije.

Kako se dodaje, iako je poznato da psi i druge domaće životinje umeju da iskoriste neku alatku da bi postigli željeni cilj, ovo je prvi put da je takvo ponašanje registrovano kod divljih životinja kao što su vukovi, kojoti, šakali i lisice.

Pitanje da li povlačenje konopca da bi se izvukla ribarska zamka predstavlja svesnu "upotrebu alata" ostaje, međutim, otvoreno za naučnu debatu, navodi CBS.

