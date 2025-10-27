DA LI JE SVETA PETKA POSNA SLAVA? Ovo su običaji koje treba da ispoštujete danas

DANAS je jedan od najvažnijih dana u pravoslavnom kalendaru, praznik posvećen Prepodobnoj mati Paraskevi, poznatijoj kao Sveta Petka. Njena posvećenost i pomoć vernicima od davnina čine ovaj dan izuzetno poštovanim, naročito u Srbiji, gde je šesta po redu slava po broju svečara.

Mnogi vernici često se pitaju da li treba da poste. Crkveni kalendar propisuje da se na Svetu Petku mrsi kada ona "pada" u ponedeljak, kao što je slučaj u oktobru 2025. godine. U nekim delovima Srbije postoji običaj da samo žene poste šest dana uoči praznika, dok na sam dan Svete Petke i one mrse.

Pored posta, na dan Svete Petke preporučuje se simbolično činjenje milostinje i izbegavanje teških kućnih poslova.

Običaji i priprema domaćinstva

Prema narodnom verovanju, žene ne mese hleb na ovaj dan, ali pripremaju ručak uobičajeno. Noć uoči praznika porodica se moli za pomoć svetiteljki, dok na sam praznik žene ne peru veš i ne bave se ručnim radovima. Ovo je dan kada se pažnja posvećuje molitvi i miru u kući.

Slavski kolač, sveća i žito – simbolika

Neizostavni delovi slavskog obreda su kolač, vino, sveća i žito:

Kolač i vino simbolizuju telo i krv Hristovu. Slavski kolač se lomi u crkvi ili u kući domaćina na dan slave.

Sveća predstavlja večnu Hristovu svetlost. Preporučuje se da bude od čistog voska i da se gasi ne duvanjem, već komadićem kolača.

Slavsko žito simbolizuje život i vaskrsenje, u skladu sa Jevanđeljem: "Zaista, zaista vam kažem ako zrno pšenice padnuvši na zemlju ne umre, onda jedno ostane; ako li umre, rod mnogi donosi."

Osveštano žito se deli svim ukućanima i gostima pre svakog drugog posluženja, uz znak krsta i stajanje.

Sveti dan ispunjen molitvom i poštovanjem

Sveta Petka je prilika da se vernici okrenu molitvi, milostinji i poštovanju tradicije. Danas se poštuju običaji koji pomažu očuvanju domaćeg ognjišta, vere i duhovne čistote, posebno među ženama, koje prednjače u obeležavanju ovog praznika.

