ŠTA DA URADITE KAD VAM NIJE NI DO ČEGA: Savet Mihaila Labkovskog koji rasteruje sive oblake

NEMA potrebe da se prisiljavate na bilo kakav korak, samo sledite najstrože pravilo - kada vam nije ni do čega i ne radi vam se ništa, uradite ovo.

Postoje dani kada se sve unutar vas gasi. Ležite, gledate u plafon, i nijedna misao nema težinu. Rad, razgovor, omiljene stvari — ništa vas ne pokreće. Umesto snage, osećate samo prazninu, i neku tihu krivicu što niste „bolji“. Ali, kako kaže poznati ruski psiholog Mihail Labkovski, apatija nije dokaz slabosti — već signal koji telo i psiha šalju kada je nešto u dubini sistema izmaklo ravnoteži.

Kada ništa ne želite — to je poruka, a ne presuda

- Kada se čovek nađe u stanju da nema želje, ciljeve, ideje — to nije kraj. To je poziv da se zastane i oslušne - objašnjava Labkovski. On podseća da je prisustvo želje osnov života. Bez nje, sve prestaje da ima smisao. Ali, ne treba se prisiljavati na „pozitivno razmišljanje“ ili motivacione akcije. Prvi korak je mnogo jednostavniji — proverite svoje telo.

Apatija često nije psihološka, već fizička

Gubitak energije, razdražljivost, problemi sa pamćenjem i fizička slabost često su znaci da telu nešto nedostaje.

- Nemoguće je razmišljati o samoispunjenju ako vaše telo ne može da podnese svoje osnovno opterećenje - kaže Labkovski.

Nedostatak gvožđa, vitamina D, hormonski disbalans ili hronična upala mogu potpuno ugasiti životni žar. Ponekad je dovoljno izlečiti anemiju da bi se vratila jasnoća misli i želja za životom. To nije slabost — to je briga o sebi na najosnovnijem nivou.

Umesto motivacije, pitajte sebe: „Šta zaista želim?“ Umesto motivacionih videa i planova, Labkovski savetuje jednostavno pitanje: „Šta sada, u ovom trenutku, zaista želim?“ Ne ono što treba, ne ono što je korisno — već ono što iskreno hoću. Možda je to činija čorbe od ćufti, možda šetnja, možda mir pod ćebetom. „Ako nešto želiš — i ako je realno — uradi to. Ne menjaj mišljenje, ne odustaj, idi do kraja, čak i ako ti se više ne da,“ kaže on. Želja nije hir. Ona je pokretačka sila duše. Kada je stalno ignorišete, unutrašnja iskra se gasi. Ali ako je poslušate, makar u najmanjim stvarima, gradi se poverenje u sebe. A to je temelj otpornosti.

K ada vam nije ni do čega — ne bežite od sebe

Labkovski ne poziva na herojstvo, već na iskrenost. Ako vam se ništa ne radi, dozvolite sebi to stanje. Ali ne osuđujte ga. Poslušajte ga. Jer upravo u tišini bezvoljnosti, ako je iskreno prihvatite, pojaviće se prva, mala, živa želja. I ona je dovoljna. Od nje sve počinje ponovo.

