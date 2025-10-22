DNEVNI HOROSKOP ZA ČETVRTAK, 23. OKTOBAR: Rak dobija ponude iz inostranstva, Škorpija ima problema u porodici, Jarac sreće staru simpatiju

SAZNAJTE šta vas u četvrtak, 23. oktobra, očekuje na poslu, u ljubavi, na zdravstvenom planu, u domu i porodici, kako ćete se slagati sa prijateljima...

Foto Shutterstock

PREPORUKA: Uvek pročitajte horoskop i za vaš znak i za vaš podznak (koji je zapravo precizniji jer prati dnevni prelazak Meseca preko astroloških kuća svakog znaka), kao i za znak u kome je vaš natalni Mesec (ukoliko znate gde se nalazi u vašem horoskopu), kako biste dobili što kompletniju sliku o dnevnom uticaju planeta na vaš zodijački znak.

OVAN (21. 3 - 20. 4)

Naglašen znak Škorpije u koju danas ulazi i Sunce donosi vam finansijske i probleme s nasledstvom, podelom bračne imovine ili alimentacijom. Susret s nekim ko nosi uniformu na radu.Pojačana nervoza.

BIK (21. 4 - 21. 5)

Ulazak Sunca u astrološku kuću partnerskih odnosa, posle godinu dana, donosi vam trzavice, rasprave i svađe sa ljubavnim ili poslovnim partnerom. Mogući su i problemi u sudskim sporovima. Pad imuniteta.

BLIZANCI (22. 5 - 21. 6)

Prepuna astrološka kuća svakodnevnih obaveza, posla i zdravlja, u koju posle godinu dana ulazi i Sunce, donosi probleme sa finansijama i saradnicima rođenima početkom znaka. Podložnost povredama na radu.

RAK (22. 6 - 22. 7)

Sunce, koje upravlja vašim finansijama, posle godinu dana ulazi u prepunu astrološku kuću kreativnosti ali i ljubavi, donoseći vam sjajne ideje i isplative poslovne ponude ili susret sa nekim iz inostranstva. Problemi s cirkulacijom.

LAV (23. 7 - 22. 8)

Vaš vladalac Sunce, koji posle godinu dana ulazi u četvrtu kuću, donosi postepenu stabilizaciju situacije sa članovima u porodice julskim Lavovima. Problem zbog partnerove ljubomore. Sukob sa autoritetima.

DEVICA (23. 8 - 22. 9)

Mnoštvo planeta u astrološkoj kući biznisa u koju posle godinu dana ulazi i Sunce ometa Pluton iz kuće posla donoseći vam probleme na finansijskom planu ali i u komunikaciji sa saradnicima. Problemi s urogenitalnim traktom.

VAGA (23. 9 - 22. 10)

Posle godinu dana, Sunce ulazi u vašu astrološku kuću posla ali i ljubavi, donoseći vam uvećanje zarade i probleme zbog partnerove posesivnosti. Dobijate priliku za napredovanje u karijeri. Oprez u saobraćaju.

ŠKORPIJA (23. 10 - 22. 11)

Sunce u vašem znaku posle godinu dana donosi vam priliv energije, volje, poslovni i finansijski uspeh, naročito ako ste oktobarska Škorpija. Problem sa starijim članom porodice. Osetljivi zglobovi.

STRELAC (23. 11 - 21. 12)

Mnoštvo planeta u 12. kući u koju posle godinu dnaa ulazi i Sunce, donosi vam novac ali i vanredne troškove. čuvajte vredne sitnice. Možete da započnete romansu sa zauzetom osobom koju ste upoznali preko prijatelja. Oprez u saobraćaju.

JARAC (22. 12 - 20. 1)

Prepuna 11. astrološka kuća u koju posle godinu dana ulazi i Sunce donosi vam iznenadne promene planova, finansijske probleme ili konflikte sa prijateljima. Susret sa starom na nekom večernjem događaju.

VODOLIJA (21. 1 - 19. 2)

Mnoštvo planeta u kući karijere u koju posle godinu dana ulazi i Sunce, donosi vam prilike za uvećanje zarade, ali budite oprezniji ako se dogovarate o promeni posla. Problemi s cirkulacijom i visokim pritiskom.

RIBE (20. 2 - 20. 3)

Ulazak Sunca u devetu kuću posle godinu dana donosi vam šanse za uspeh, u inostranstvu, visokom obrazovanju ili rešavanju pravnih pitanja. Susret s nekim ko često putuje ili se bavi intelektualnom delatnošću. Pazite se za volanom.











