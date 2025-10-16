16. OKTOBAR DONOSI SNAŽAN NEBESKI SUSRET: Evo šta današnji astrološki aspekt znači za vaš horoskopski znak

DANAS ,16. oktobra, na nebu se formira konjunkcija Meseca i Ketua u znaku Lava, jedan od onih aspekata koji ne prolazi neprimećeno.

Foto: Shutterstock

Ovo spajanje svetlosti Meseca – simbola emocija, sećanja i intuicije – sa senkom Ketua, planeta karmičkog oslobađanja i duhovnog uvida, stvara atmosferu u kojoj se staro čisti da bi novo moglo da nastane.

Za mnoge znakove, ovaj tranzit donosi trenutke introspekcije, tihu promenu fokusa i potrebu da se zastane i pogleda dublje.

Iako deluje suptilno, energija ovog dana može otvoriti vrata koje dugo nismo smeli ni da dotaknemo.

Ovan – vreme za tišinu i unutrašnji reset

Ovnovi danas mogu osetiti emotivni pritisak, posebno ako su dugo gurali kroz obaveze bez odmora.

Mesečeva konjunkcija sa Ketuom podseća vas da ne morate stalno da budete “na zadatku”.

Danas je dan da pustite kontrolu, da se naslonite na ono što već jeste i dozvolite sebi da ne znate sve odgovore.

Meditacija ili samo dugi hod bez telefona mogu vam doneti mir koji već neko vreme tražite.

Foto Shutterstock

Bik – lekcija o stvarima koje ne možete da kupite

Za Bikove je ovo poziv da zastanu i preispitaju odnos prema materijalnim stvarima.

Možda ste u proteklom periodu ulagali previše energije u ono što nije donelo mir.

Ketu vas uči da ponekad morate da pustite – i da upravo tada dobijate više nego što ste mogli da planirate.

Umesto da jurite sigurnost u stvarima, potražite je u ljudima i iskustvima.

Blizanci – reči sada imaju dublje značenje

Blizanci će danas osetiti želju da se povuku od previše priče.

Kao da vam Ketu tiho šapuće da nije svaka komunikacija potrebna.

Neki odnosi mogu proći kroz fazu distance, ali to ne znači kraj – već trenutak da se svako vrati sebi.

Iskoristite dan za introspektivno pisanje, za tišinu, ili da prekinete naviku neprestanog objašnjavanja.

Rak – srce se budi kroz emociju

Za Rakove, ovaj aspekt budi sve ono što je duboko potisnuto.



Ne borite se protiv suza, one sada čiste prostor za novo.

Ukoliko osećate nostalgiju – ona nije slabost, već podsetnik koliko je vaše srce živo.

Lav – svetlost i senka se spajaju u vama

Lavovi danas osećaju svu snagu ovog aspekta, jer se konjunkcija dešava upravo u njihovom znaku.

To znači da ste pozvani da otpustite staru sliku o sebi, onu koja vam više ne prija.

Ovo je trenutak kad prestajete da se dokazujete i počinjete da živite svoju istinu – tiho, bez aplauza.

Svetlost Meseca i senka Ketua zajedno u vama stvaraju prostor za pravu autentičnost.

Devica – lekcija o poverenju

Device će danas osetiti potrebu da se sklone od buke i posvete telu, snu i miru.

Ovaj aspekt traži da verujete da i kada ništa ne radite, sve se odvija kako treba.



Vaš mir je danas važniji od svake liste zadataka.

Vaga – odnosi prolaze kroz pročišćenje

Za Vage, današnja energija otvara teme partnerstva i prijateljstva.

Možda ćete osetiti distancu u odnosu sa nekim, ali ona dolazi s razlogom – da razjasni koliko ste iskreni, koliko dajete i koliko primate.

Ketu ne donosi kraj, već jasnoću.

Ako nešto više ne ide, danas ćete to znati – i to bez teških reči.

Škorpion – suočavanje sa sobom

Škorpioni mogu imati osećaj da im se stari strahovi vraćaju, ali sada ih gledate iz nove perspektive.

Vi ste već prošli kroz svoje tame – sada ih samo prepoznajete.

Ovaj aspekt vas oslobađa potrebe da stalno kontrolišete, da analizirate, da držite sve pod nadzorom.

U dubini mira koji se rađa, nalazi se vaša nova snaga.

Foto Promo

Strelac – promena pravca

Za Strelčeve, današnji dan može doneti preispitivanje ciljeva i planova.

Ono što vam je do juče izgledalo kao siguran pravac, sada se može činiti kao stran put.

I to je u redu – jer upravo time što se menjate, rastete.

Ketu vas uči da istina nije u planiranju, već u poverenju u proces.

Jarac – vreme da se povučete od očekivanja

Jarčevi danas mogu osetiti umor od uloga koje nose.

Ovaj aspekt donosi priliku da stanete i pitate se: “Kome zapravo dugujem sve ove obaveze?”

Možda je vreme da deo tereta spustite.

Kada dozvolite sebi da ne budete savršeni, tek tada pokazujete pravu snagu.

Vodolija – između prijateljstva i distance

Vodolije mogu osetiti hladnoću u komunikaciji, posebno u krugu prijatelja.

Ketu u Lavu vas poziva da se zapitate – da li delite sebe s onima koji vas istinski razumeju?

Možda će vam prijati da provedete dan sami, uz muziku, film ili jednostavno – tišinu.

U toj tišini možete čuti odgovore koje dugo tražite spolja.

Ribe – intuicija na vrhuncu

Ribe danas osećaju duhovnu vibraciju ovog dana jače od svih.

Vaša intuicija je pojačana, ali i emotivna osetljivost.

Mogući su živopisni snovi, simbolične poruke, neočekivani osećaji mira posle oluje.

Ne pokušavajte da razumete sve – samo posmatrajte.

U onome što osećate danas, nalazi se trag vašeg sledećeg koraka.

Dan za dušu, ne za ego

Mesečeva konjunkcija sa Ketuom u Lavu nije dan za akciju – već za unutrašnje poravnanje.

Ovo je trenutak kad Univerzum tiho briše staro, otvara prostor za novo i poziva nas da budemo svedoci sopstvenog rasta.

Ako danas osetite mir, tugu ili čudnu mešavinu nostalgije i olakšanja – to je upravo ono što treba da osetite.

Otpustite, ne analizirajte.

Jer sve što odlazi – odlazi da bi vas rasteretilo.

(Ona.rs)