NA PIJACI U ZAPADNOM JAPANU: Osam pečuraka macutake prodato za skoro 5.000 evra
OSAM pečuraka macutake, koje su uzgojene u Tambasasajami na zapadu Japana, prodate su na pijaci u tom gradu po ceni od 850.000 jena (oko 4.800 evra), tokom aukcije za njihovo prvo branje ove jeseni, prenosi danas Mainiči šimbun.
Pečurke macutake koje su bile ponuđene na aukciji bile su dugačke od 6,5 do 11 centimetara, i teške ukupno 263,5 grama, što ih čini najtežim među prvim sezonskim pečurkama od otvaranja pijace 2018. godine.
Iako se macutake pečurke obično prodaju po ceni od 100.000 do 150.000 jena (564 do 846 evra) po kilogramu, vrednost sveže ubranih pečuraka je brzo porasla na aukciji.
Glavni kuvar restorana hotela Tanbasasajama Kinmata, Noricugu Jošimura (39), koji se uspešno nadmetao za pečurke, rekao je da taj hotel u gradu Tanbasasajama "služi macutake pečurke iz cele zemlje, ali da one koje se proizvode u ovom gradu imaju dobru aromu i bogat ukus".
-Laknulo mi je što sam pobedio na nadmetanju, jer se neki od naših gostiju raduju da ih probaju, rekao je kuvar.
On je dodao da planira da posluži grilovane macutake gostima koji prenoće u hotelu.
(Tanjug)
