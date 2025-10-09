DNEVNI HOROSKOP ZA PETAK, 10. OKTOBAR: Rak dobija sjajnu ideju, Devica i Ribe sklone pogrešnim zaključcima, Jarac menja planove

SAZNAJTE šta vas u petak, 10. oktobra, očekuje na poslu, u ljubavi, na zdravstvenom planu, u domu i porodici, kako ćete se slagati sa prijateljima...

Foto: Shutterstok

PREPORUKA: Uvek pročitajte horoskop i za vaš znak i za vaš podznak (koji je zapravo precizniji jer prati dnevni prelazak Meseca preko astroloških kuća svakog znaka), kao i za znak u kome je vaš natalni Mesec (ukoliko znate gde se nalazi u vašem horoskopu), kako biste dobili što kompletniju sliku o dnevnom uticaju planeta na vaš zodijački znak.

OVAN (21. 3 - 20. 4)

Konjunkcija Meseca i rterogradnog Urana u trećoj kući čini vas razdražljivijim. Trigon s vašim vladaocem Plutonom donosi vam veću zaradu. Upoznavanje sa atraktivnom osobom preko interneta. Dodatni oprez u saobraćaju.

BIK (21. 4 - 21. 5)

Naglašena druga astrološka kuća donosi mogućnost dogovora o novom poslovnom aranžmanu, naročito ako ste privatnik. Partner ne pokazuje interesovanje za vas u onoj meri u kojoj biste vi to želeli. Čuvajte se povreda.

BLIZANCI (22. 5 - 21. 6)

Spoj Mesec i retrogradnog Urana u vašem znaku čini vas još popularnijim u društvu, naročito suprotnog pola. Napet aspekt s vašim vladaocem Merkurom, planetom logike, nepovoljno utiče na vašu moć rasuđivanja. Čuvajte se povreda.

RAK (22. 6 - 22. 7)

Naglašena kuća podsvesti u kojoj se nalaze retrogradni Uran i vaš vladalac Mesec, donosi vam sjajnu ideju za procenu i rešavanje neke situacije na poslu. Strastveni susret s vodenim znakom. Promenljivo raspoloženje.

LAV (23. 7 - 22. 8)

Naglašena kuća društvenog života donosi vam nove susrete i poznanstva, ali i neočekivanu zaradu. Sekstil između vladaoca vašeg ljubavnog života i Meseca donosi prijatne trenutke s partnerom, a slobodnima susret sa zauzetom osobom.

DEVICA (23. 8 - 22. 9)

Pozicija Meseca nad Uranom u kući karijere donosi vam promenu nekog plana ali i povoljan ishod dogovora s uticajnom osobom. Pozicija vašeg vladaoca Merkura čini vas sklonim nelogičnim zaključcima i pogrešnim odlukama.

VAGA (23. 9 - 22. 10)

Nije pravi trenutak za novi poslovni dogovor ili odlazak na kraći put. Naglašen znak Blizanaca donosi vam susret sa zanimljivom osobom na predavanju, ispitu, putovanju. Jedan Lav privlači vašu pažnju. Više se odmarajte.

ŠKORPIJA (23. 10 - 22. 11)

Konjunkcija Meseca i Urana u kući finansija, pod uticajem vašeg vladaoca Plutona, simbola novca, donosi vam neočekivanu, veću zaradu ali i neplanirane troškove. Susret s nekim ko vam je nekada mnogo značio. Oprez za volanom.

STRELAC (23.11 - 21. 12)

Sekstil između vašeg vladaoca Jupitera, planete prosperiteta, u kući novca posla i Meseca, donosi vam uvećanje zarade preko nekretnina, samostalne delatnosti, obrazovanja ili kontakata sa strancima. Promenite način ishrane.

JARAC (22. 12 - 20. 1)

S konjunkcijom Meseca i Urana u kući posla, pod uticajem vašeg vladaoca Saturna, očekuje vas promena nekog plana. Neko koga ste upoznali preko posla, želi ponovo da postane deo vašeg života. Osetljiva koža.

VODOLIJA (21. 1 - 19. 2)

Mesec i vaš vladalac retrogradni Uran u kući ljubavi, pod uticajem retrogradnog Plutona iz vašeg znaka donosi vam obnovu romanse s nekim vazdušnim znakom. Dogovor o isplativom poslu sa strancima u popodnevnim satima. Glavobolja.

RIBE (20. 2 - 20. 3)

Spoj Meseca i Urana u kući privatnog života donosi iznenadnu raspravu sa starijim članom porodice. Skloni ste pogrešnim zaključcima kada je reč o voljenoj osobi. Stara simpatija pokušava da ponovo privuče vašu pažnju.