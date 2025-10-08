DNEVNI HOROSKOP ZA ČETVRTAK, 9. OKTOBAR: Blizance i Vage očekuju novčani dobici, Strelca i Vodoliju trzavice u porodici

SAZNAJTE šta vas u četvrtak, 9. oktobra, očekuje na poslu, u ljubavi, na zdravstvenom planu, u domu i porodici, kako ćete se slagati sa prijateljima...

PREPORUKA: Uvek pročitajte horoskop i za vaš znak i za vaš podznak (koji je zapravo precizniji jer prati dnevni prelazak Meseca preko astroloških kuća svakog znaka), kao i za znak u kome je vaš natalni Mesec (ukoliko znate gde se nalazi u vašem horoskopu), kako biste dobili što kompletniju sliku o dnevnom uticaju planeta na vaš zodijački znak.

OVAN (21. 3 - 20. 4)

Vaš vladalac Mars, planeta inicijative, u opoziciji sa Mesecom upozorava da povedete računa o finansijama. Budite oprezniji prilikom poslovnih dogovora sa osobama koje žive u inostranstvu. Nervoza.

BIK (21. 4 - 21. 5)

Napet aspekt između Meseca u vašem znaku i Marsa, vladaoca partnerskih odnosa, upozorava na rasprave s voljenom osobom, ali i sa ženama, ma kog pola da ste. Pozicija vašeg vladaoca Venere donosi vam novčane dobitke.

BLIZANCI (22. 5 - 21. 6)

Mesec se u večernjim satima približava Algolu u kući ograničenja, čineći vas sklonim depresivnom raspoloženju. Romansa s osobom koju ste već upoznali na predavanju, preko rođaka ili na kraćem putu. Novac stiže preko nekretnina.

RAK (22. 6 - 22. 7)

Vaš vladalac Mesec prelazi preko Algola u kući više sile donoseći vam promenu planova ili probleme s prijateljima. Aspekt između Jupitera u vašem znaku i Venere najavljuje uvećanje zarade preko intelektualnih delatnosti ili kraćih putovanja.

LAV (23. 7 - 22. 8)

Opozicija između Marsa u kući privatnog života i Meseca u kući karijere upozorava da izbegavate rasprave s nadređenima, roditeljima ili autoritetima. Novčani dobici preko honorarnih angažmana ili nekretnina. Glavobolja.

DEVICA (23. 8 - 22. 9)

Napet aspekt između Meseca i Marsa donosi probleme s dogovorima, na kraćim putovanjima, sa braćom i sestrama. Trigon između Venere u vašem znaku i Jupitera donosi vam zaradu preko porodičnog ili posla sa nekretninama. Nesanica.

VAGA (23. 9 - 22. 10)

Mars koji upravlja vašim finansijama pravi napet aspekt s Mesecom u kući novca, pa izbegavajte nepotrebne troškove. Novac vam stiže preko nekretnina i honorarnih ili paralelnih poslova. Dopada vam se jedna Vodolija.

ŠKORPIJA (23. 10 - 22. 11)

Opozicija između vašeg vladaoca Marsa u vašem znaku i Meseca donosi rasprave s ljubavnim partnerom, probleme sa sudskim sporovima ili pravnim aktima. Novac vam stiže preko nekonvencionalnih vidova zarade.

STRELAC (23. 11 - 21. 12)

Mars u kući prepreka pravi opoziciju s Mesecom u kući posla donoseći probleme sa saradnicima i finansijama. Osoba koju dugo niste videli, šalje vam poziv za izlazak. Rasprava sa starijim članom porodice. Više se odmarajte.

JARAC (22. 12 - 20. 1)

Sekstil između Meseca i vašeg vladaoca Saturna u kući pdonosi vam uvećanje zarade preko privatnog biznisa ili nekretnina. Vanredni troškovi. Odlaganje nekih poslova zbog neočekivanih okolnosti. Nesanica.

VODOLIJA (21. 1 - 19. 2)

Mars u kući karijere pravi napet aspekt sa Mesecom u kući privatnosti zaoštravajući ionako napornu situaciju u porodici. Uvećanje zarade preko nekretnina, medicine, alternativnih vidova lečenja. Vaga vam šalje poziv za izlazak.

RIBE (20. 2 - 20. 3)

Izazovan aspekt između Meseca i Marsa donosi inspiraciju umetnicima i motivaciju sportistima. Trzavice, svađe i rasprave s voljenom osobom. Uvećanje zarade preko putovanja, pravnih akata, inostranstva. Podložnost sportskim povredama.