PAZITE ŠTA IZJAVLJUJETE I POTPISUJETE Astro savet za ponedeljak, 6. oktobar: Merkur u Škorpiji posle godinu dana podstiče detektivski um

MERKUR, planeta logike, komunikacija, mentalnog stanja, posle godinu dana, 6. oktobra u 18.42, ulazi u pronicljivu, poslovičnu Škorpiju, znak u kome je uticaj te planete izuzetno jak i u kome se već nalazi Mars, planeta akcije ali i sukoba i povreda.

Foto: Profimedia

Istog dana, rano ujutru, u 6.49, Mesec ulazi u nestrpljivog, impulsivnog, vatrenog Ovna, kojim kao i Merkurom u Škorpiji, upravlja Mars.

Napeti aspekti Merkura sa Mesecom, Marsom ali i sa Plutonom, upozoravaju na oprez sa rečima, izjavama, potpisima, dokumentacijom, saradnicima, rođacima, decom. Na zdravstvenom planu, trebalo bi obratiti pažnju na urogenitalni trakt, a veća je i podložnost povredama prstiju (Merkur).

Mekur u Škorpiji je detektivski Merkur, koji podstiče potrebu za istraživanjem špijuniranjem, otkrivanjem tajni i informacija koje su bile dugo skrivane od očiju javnosti. Takođe, više fokusira pažnju na intimu, seks, erotiku...

Aspekti Merkura takođe upozoravaju na veću opasnost u saobraćaju, zbog čega je neophodan dodatni oprez!