PAZITE ŠTA IZJAVLJUJETE I POTPISUJETE Astro savet za ponedeljak, 6. oktobar: Merkur u Škorpiji posle godinu dana podstiče detektivski um
MERKUR, planeta logike, komunikacija, mentalnog stanja, posle godinu dana, 6. oktobra u 18.42, ulazi u pronicljivu, poslovičnu Škorpiju, znak u kome je uticaj te planete izuzetno jak i u kome se već nalazi Mars, planeta akcije ali i sukoba i povreda.
Istog dana, rano ujutru, u 6.49, Mesec ulazi u nestrpljivog, impulsivnog, vatrenog Ovna, kojim kao i Merkurom u Škorpiji, upravlja Mars.
Napeti aspekti Merkura sa Mesecom, Marsom ali i sa Plutonom, upozoravaju na oprez sa rečima, izjavama, potpisima, dokumentacijom, saradnicima, rođacima, decom. Na zdravstvenom planu, trebalo bi obratiti pažnju na urogenitalni trakt, a veća je i podložnost povredama prstiju (Merkur).
Mekur u Škorpiji je detektivski Merkur, koji podstiče potrebu za istraživanjem špijuniranjem, otkrivanjem tajni i informacija koje su bile dugo skrivane od očiju javnosti. Takođe, više fokusira pažnju na intimu, seks, erotiku...
Aspekti Merkura takođe upozoravaju na veću opasnost u saobraćaju, zbog čega je neophodan dodatni oprez!
RUSI SE NE ZAUSTAVLjAJU, POJAČALI UDARE NA UKRAJINU Zelenski: Amerika i Evropa moraju da zaustave Putina
RUSIJA je tokom noći 5. oktobra izvela još jedan sveobuhvatan napad na Ukrajinu, u kojem je, prema zvaničnim podacima, poginulo najmanje pet osoba, a najmanje 18 je ranjeno.
05. 10. 2025. u 15:00
(MAPE) OVAKO ĆE SE KRETATI NEVREME U SRBIJI: Pogledajte iz časa u čas, stižu sneg i kiša (FOTO)
POGLEDAJTE kako će se ledeni oblak kretati nad Srbijom i koje krajeve kad pogađa nevreme. Danas i sutra oblačno sa kišom i hladno, osim na severozapadu Vojvodine gde će se zadržati suvo vreme, najavio je RHMZ.
02. 10. 2025. u 10:47
"ISTINA JE - BILA SAM S NjIM" Milica Pavlović priznala za vezu: "Ne znam što sam to krila"
"KADA volim, dajem se bezuslovno. Tada samo treba da mi verujete, ništa drugo. Samo poverenje nemojte da mi izigrate, sve ostalo može. I ja partneru verujem isto tako i onda nećemo imati problem, ali ako se usudi da mi izigra poverenje, to je kraj, u stanju sam da se okrenem i da se pravim da ga nikada poznavala nisam."
03. 10. 2025. u 21:02
