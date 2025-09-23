SUKOB S AUTORITETIMA I LJUBOMORA Astro savet za sredu, 24. septembar: Kvadrat Marsa i Plutona upozorava na opasnosti u porodici i na poslu

MARS, planeta akcije, strasti i povreda, u Škorpiji, danas pravi precizan kvadrat sa Plutonom, planetom moći, u Vodoliji, koji je počeo da se formira već u vreme pomračenja Sunca, 21. septembra, na pragu jeseni, odnosno, dan uoči ulaska Sunca u znak Vage.

Foto: Profimedia

Zato će ovaj opasan, izazovan aspekt obeležiti i godišnje doba pred nama. Akako će obeležiti ovu jesen?

Osim što podstiče na akciju, ovaj kvadrat doneće i više sukoba sa autoritetima, roditeljima ili nadređenima, zatim, podložnost povredama na fizičkom, emotivnom i mentalnom planu, a ovaj aspekt takođe podstiče ljubomoru i posesivnost...

Najviše će uticati na fiksne znake - Škorpije, Vodolije, Bikove i Lavove.