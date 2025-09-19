TAROT HOROSKOP ZA DANAS: Ovaj dan je veoma važan, karte šalju hitna upozorenja za pojedine znakove

DEVETNAESTI septembar nosi snažnu energiju unutrašnjeg usmeravanja i poziva nas da poslušamo intuiciju, budemo iskreni prema sebi i ne zaboravimo vrednost strpljenja. Tarot karte za svaki horoskopski znak otkrivaju gde je fokus, a gde izazov, i kako možete najbolje iskoristiti ono što vam dan donosi. Bilo da je reč o hrabrom prvom koraku, preispitivanju namera ili otpuštanju starih uverenja poruke su jasne: rast počinje iznutra.

Foto Shutterstock

Pogledajte šta tarot poručuje vašem znaku:

Ovan

Tarot karta: Kočija

Podiži se, čak i ako se ne osećaš spremno — ova karta govori o odlučnosti, fokusu i pobedi kroz snagu volje. Ovog dana ti možda nedostaje samopouzdanja, ali Kočija podseća da ono često dolazi tek kada učiniš prvi korak. Uspeh stiže kada izabereš put sa svrhom.

Srećan savet: Ne čekaj idealan trenutak – kreni sada.

Bik

Tarot karta: Svet

Pusti da sitnice sačekaju dok ne sagledaš širu sliku. Umesto da se zadržiš na manama, slavi svoj napredak.

Srećan savet: Fokusiraj se na celinu, ne na detalje.

Blizanci

Tarot karta: Mag

Imaš sve što ti je potrebno da ostvariš željeno. Ne ustručavaj se — govori jasno o svojim željama.

Srećan savet: Izrazi svoje namere bez ulepšavanja.

Foto: Free Images Pixabay

Rak

Tarot karta: Prvosveštenica

Ne veruj svemu što vidiš — odgovori se kriju u tišini i posmatranju. Slušaj više nego što govoriš.

Srećan savet: Veruj unutrašnjem glasu.

Lav

Tarot karta: Luđak

Dopusti sebi da jednostavno uživaš — bez plana, bez cilja, bez očekivanja. U igri je snaga.

Srećan savet: Odmori dušu kroz igru i radost.

Devica

Tarot karta: Pustinjak

Potreban ti je trenutak tišine, a samoća donosi jasne uvide. Prigrli je.

Srećan savet: Sam sa sobom – najdublji razgovor.

Vaga

Tarot karta: Sedam pentakla

Strpljenje je tvoj saveznik. Iako rezultati kasne, tvoji koraci vode ka stabilnosti.

Srećan savet: Ono što se gradi polako – traje duže.

Škorpija

Tarot karta: Smrt

Promena je neminovna. Pusti ono što si prevazišao/la i napravi prostor za novu verziju sebe.

Srećan savet: Novi početak počinje kada pustiš staro.

Foto: Shutterstock

Strelac

Tarot karta: Vitez mačeva

Manje govori, više slušaj. Radoznalost ti može otvoriti nova vrata i povezati te s drugima.

Srećan savet: Prava pitanja donose prava prijateljstva.

Jarac

Tarot karta: Obeseni

Ne žuri sa zaključcima. Sedi sa neizvesnošću — odgovori će doći kada prestaneš da ih forsiraš.

Srećan savet: Strpljenje menja ugao gledanja.

Vodolija

Tarot karta: Pravda

Pre nego što doneseš odluku, zapitaj se: da li je to u skladu s mojim vrednostima?

Srećan savet: Iskrenost prema sebi je tvoja snaga.

Ribe

Tarot karta: Dva mača

Ne odgovaraj iz navike. Udahni, zastani i pitaj se: šta ja zaista mislim?

Srećan savet: Istina dolazi kada zastaneš i oslušneš sebe.

(Times of India)