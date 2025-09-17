Panorama

UKLJUČITE RAZUM, SLUŠAJTE I INTUICIJU Astro savet za sredu, 17. septembar: Ovi znaci su danas pod uticajem Plutona

Marina Jungić Milošević, astrolog

17. 09. 2025. u 07:22

MESEC, simbol našeg raspoloženja i emocija, danas obrazuje izazovan aspekt sa Plutonom u nezavisnoj, buntovnoj Vodoliji.

УКЉУЧИТЕ РАЗУМ, СЛУШАЈТЕ И ИНТУИЦИЈУ Астро савет за среду, 17. септембар: Ови знаци су данас под утицајем Плутона

Foto: Shutterstock

Opozicija Meseca i Plutona čini našu podsvest prijemčivom na svakodnevne loše utiske, vesti, informacije. Zato se oslonite na zdrav razum, ali osluškujte i intuiciju, važno je samo pronaći ravnotežu.

Ovaj aspekt aktivira dve oprečne energije, s jedne strane je podsvest (Mesec), s druge, potreba za kontrolom (Pluton). Pošto se radi o fiksnim znacima, dramatičnom Lavu i buntovnoj Vodoliji, neće im biti lako, naročito u partnerskim odnosima (i ljubavnim i poslovnim). Ipak, Lavovi mogu da računaju na podršku prijatelja, a Vodolije na razumevanje nekoga ko će imati sluha za njihove probleme.

Ovaj aspekt pogađa i ostale fiksne znake, Bikove (porodični i odnosi sa nadređenima) i Škorpije (karijera i privatni život).

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Popularna namirnica može da smanji rizik od MOŽDANOG UDARA
Panorama

0 0

Popularna namirnica može da smanji rizik od MOŽDANOG UDARA

MOŽDANI udar jedan je od vodećih uzroka smrti i invaliditeta u svetu, a povišeni krvni pritisak povezuje se sa više od polovine slučajeva. Ishrana igra važnu ulogu u smanjenju rizika, a upravo namirnice bogate hranljivim materijama mogu da donesu veliku korist za zdravlje srca i krvnih sudova.

16. 09. 2025. u 17:40

Politika
Tenis
Fudbal
HRVATSKA PROŠLE NEDELJE ZGROZILA RUSIJU, A SAD... Hrvati gledaju i ne veruju - kakav odgovor Rusa!

HRVATSKA PROŠLE NEDELjE ZGROZILA RUSIJU, A SAD... Hrvati gledaju i ne veruju - kakav "odgovor" Rusa!