Panorama

DRUGARICE REZERVISALE APARTMAN NA MORU, A ZAVRŠILE U KAPELI: Snimak sa časnom sestrom viralan na TikTok-u (VIDEO)

В.Н.

13. 09. 2025. u 16:19

TURISTI često doživljavaju neočekivane situacije kad stignu na destinaciju, ali ova priča je zaista posebna. Istina je da ponekad ne obratimo pažnju na detalje, ili ono što se kaže na ono sitnim slovima što je napisano, pa nas tako po dolasku na destinaciju može štošta iznenaditi.

ДРУГАРИЦЕ РЕЗЕРВИСАЛЕ АПАРТМАН НА МОРУ, А ЗАВРШИЛЕ У КАПЕЛИ: Снимак са часном сестром виралан на ТикТок-у (ВИДЕО)

Foto: Printscreen

Četiri devojke rezervisale su apartman za odmor, očekujući tipično smeštajno mesto, ali kad su ušle, shvatile su da je njihov apartman zapravo mala kapela. Ostale su u šoku kada im je vrata otvorila časna sestra, a enterijer kapele sa ikonom sveca i neonskim plavim svetlom ostavio ih je zatečene.

@themidmessess

the nuns were sooo beautiful but wasn’t suited to our holiday oops xxxxxxx

♬ original sound - themidmesses 💋

Umesto ljutnje ili panike, devojke su reagovale sa humorom. Napustile su prostor uz smeh, bez nekih posebnih reakcija, ali su bile vrlo prijatne prema časnim sestrama koje su srele. I više od toga, celu situaciju su snimile i objavile na TikTok-u koji je vrlo brzo skupio milione pregleda.

Ova neobična situacija je podsetnik da očekivanja i stvarnost ponekad nisu ista, ali i da je duh situacije, uz humor i poštovanje, ono što najviše ostavlja utisak.

(Ona.rs)

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

SINE, TO SI BIO TI? Razgovor oca sa ubicom ledi krv u žilama - poslao ga ka smrtnoj kazni umesto u samoubistvo
Svet

0 0

"SINE, TO SI BIO TI?" Razgovor oca sa ubicom ledi krv u žilama - "poslao" ga ka smrtnoj kazni umesto u samoubistvo

UBICI Čarlija Kirka, spekuliše se u SAD, priprema se smrtna kazna, a njegov otac morao je da donese vraški tešku odluku - da nagovori dete da odgovara pred zakonom za svoja nedela. Tome je prethodio razgovor koji ne može da razume i shvati gotovo nijedan roditelj (srećom, više je onih koji takav užas nisu doživeli), ali će zato gotovo svakom roditelju da se "zaledi krv u žilama" od pomisli na taj strašni čas i postavljenog pitanja: "Sine, to si bio ti?"

13. 09. 2025. u 14:46 >> 15:51

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

U ČEMU JE TAJNA INDIJSKE DIJETE: Mršavljenje bez gladovanja
Panorama

0 0

U ČEMU JE TAJNA INDIJSKE DIJETE: Mršavljenje bez gladovanja

Indijke spadaju među najlepše žene na svetu i redovno su u samom vrhu na izboru za mis sveta. Primetno je da imaju vitku liniju, čak i u zrelim i poznim godinama, zahvaljujući ishrani i začinima koje koriste. A kad i nabace koji kilogram, Indijke sporovode dijetu koja ne uključuje gladovanje, pad energije i beskrajna odricanja.

13. 09. 2025. u 18:03

Politika
Tenis
Fudbal
VAŽNO ZA SVE GRAĐANE SRBIJE: MUP upozorava na opaku prevaru (VIDEO)

VAŽNO ZA SVE GRAĐANE SRBIJE: MUP upozorava na opaku prevaru (VIDEO)