PRAVOSLAVLJE U KORAK SA TEHNOLOGIJOM: Manastir Tumane uvodi četbota, upoznajte Tumanka

MANASTIR Tumane uveo je na svom zvaničnom sajtu AI četbota Tumanka, a cilj je da se posetiocima olakša pristup informacijama o manastiru.

Manastir Tumane

Kada korisnici posete sajt manastira Tumane, Tumanko ih dočekuje sa pitanjima kako može da im pomogne, da li žele da saznaju više o istoriji manastira i njegovim svetiteljima, da li žele da rezervišu konak ili da pogledaju pregled aktuelnih vesti i duhovnih sadržaja.

Foto: Printskrin

Uvođenje AI četbota na sajtu manastira Tumane izazvalo je veliku pažnju korisnika društvenih mreža, koji su ocenili da je manastir na ovaj način pokazao spremnost da se prilagodi savremenom dobu, koristeći tehnologiju za komunikaciju s posetiocima i vernicima.

(Tanjug)

BONUS VIDEO-