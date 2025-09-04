PRAVOSLAVLJE U KORAK SA TEHNOLOGIJOM: Manastir Tumane uvodi četbota, upoznajte Tumanka
MANASTIR Tumane uveo je na svom zvaničnom sajtu AI četbota Tumanka, a cilj je da se posetiocima olakša pristup informacijama o manastiru.
Kada korisnici posete sajt manastira Tumane, Tumanko ih dočekuje sa pitanjima kako može da im pomogne, da li žele da saznaju više o istoriji manastira i njegovim svetiteljima, da li žele da rezervišu konak ili da pogledaju pregled aktuelnih vesti i duhovnih sadržaja.
Uvođenje AI četbota na sajtu manastira Tumane izazvalo je veliku pažnju korisnika društvenih mreža, koji su ocenili da je manastir na ovaj način pokazao spremnost da se prilagodi savremenom dobu, koristeći tehnologiju za komunikaciju s posetiocima i vernicima.
(Tanjug)
