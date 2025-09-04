Panorama

PRAVOSLAVLJE U KORAK SA TEHNOLOGIJOM: Manastir Tumane uvodi četbota, upoznajte Tumanka

D.K.

04. 09. 2025. u 15:26

MANASTIR Tumane uveo je na svom zvaničnom sajtu AI četbota Tumanka, a cilj je da se posetiocima olakša pristup informacijama o manastiru.

ПРАВОСЛАВЉЕ У КОРАК СА ТЕХНОЛОГИЈОМ: Манастир Тумане уводи четбота, упознајте Туманка

Manastir Tumane

Kada korisnici posete sajt manastira Tumane, Tumanko ih dočekuje sa pitanjima kako može da im pomogne, da li žele da saznaju više o istoriji manastira i njegovim svetiteljima, da li žele da rezervišu konak ili da pogledaju pregled aktuelnih vesti i duhovnih sadržaja.

Foto: Printskrin

 

Uvođenje AI četbota na sajtu manastira Tumane izazvalo je veliku pažnju korisnika  društvenih mreža, koji su ocenili da je manastir na ovaj način pokazao spremnost da se prilagodi savremenom dobu, koristeći tehnologiju za komunikaciju s posetiocima i vernicima.

(Tanjug)

