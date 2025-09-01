PRVI PUT POSLE 77 GODINA Astro savet za utorak, 2. septembar: Merkur u Devici i Uran u Blizancima donosi talenat za šah, astrologiju, film

MERKUR, planeta mentalnog stanja, komunikacija i intelekta, posle godinu dana, 2. septembra ulazi u analitičnu, racionalnu Devicu, zemljani znak kojim upravlja i u kome se oseća kao kod kuće.

Foto: Shutterstock

Odmah pravi napet aspekt (kvadrat) s Uranom u Blizancima, kojim takođe upravlja.

I to ne bi bilo ništa neobično, da se ovaj aspekt ne događa posle 79 godina (poslednji put 7. oktobra 1948. godine). Jer, Uranu je potrebno 84 godine da obiđe ceo zodijački krug, pošto se u svakom znaku zadržava oko sedam godina.

Kvadrat Merkur-Uran donosi talenat za šah (bivši svetski šampion u šahu, Bobi Fišer), astrologiju, film, jer Merkur u Devici razmišlja hladne glave, dok inovativni, maštoviti Uran u Blizancima želi slobodu u svemu pa i u načinu razmišljanja.

Možda se danas rađaju neki budući genijalni šahisti, maštoviti reditelji, sjajni astrolozi...

Kvadrat između Merkura i Urana podstiče sukobe mišljenja, ali i nervnu napetost, svojeglavost. Donosi nagle odluke i promene planova, iznenadne vesti, kao i probleme s tehnologijom, prekid u komunikacijama, greške zbog brzopletosti, jer Merkur u Devici traži logiku, a Uran donosi haos.

Zato danas ne žurite s odlukama, već se prilagodite situacijama, ljudima, okolnostima. A unutrašnji nemir pretvorite u nešto kreativno, bilo da se radi o pisanju scenarija za film, rad na internetu i sl. Jer, Uran na svetlo dana iznosi nešto o čemu smo maštali, a Merkur pruža mogućnost da se to pretvori u stvarnost ili da dobije praktičnu primenu.