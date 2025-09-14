NEDELJNI HOROSKOP OD 14. DO 20. SEPTEMBRA: Bik da pazi na dokumentaciju, Blizanci dobijaju javna priznanja, Devica upoznaje novu ljubav
SAZNAJTE šta vam nedeljni horoskop predviđa od 14. do 20. septembra, šta vas narednih sedam dana očekuje na poslu, u ljubavi, u domu i porodici, hoćete li se slagati sa ukućanima i prijateljima, kako će da vas služi zdravlje.
PREPORUKA: Uvek pročitajte nedeljni horoskop i za vaš znak i za vaš podznak (koji je zapravo precizniji jer prati prelazak tranzitnih planeta preko astroloških kuća svakog znaka), kako biste dobili što kompletniju sliku o sedmičnom uticaju planeta na vaš zodijački znak.
Ovan (21. 3 - 20. 4)
Posao U vreme poslednje Mesečeve četvrti u kući biznisa, 14. septembra, dovršite poslove i dogovore, ali ne započinjite nove. Odložite potpisivanje važnih ugovora. Venera, koja upravlja vašim finansijama, 19. septembra, ulazi u šestu kuću, donoseći vam neplanirane izdatke i potrebu za boljom organizacijom posla. Problemi sa saradnicima i šefovima. Poslušajte savet Strelca.
Ljubav Merkur, simbol komunikacija, 18. septembra, ulazi u sedmu kuću praveći opoziciju sa Saturnom u vašem znaku, što donosi rasprave s voljenom osobom, braćom, sestrama, rođacima.Krajem perioda, raskid ili razdvajanje od partnera. Slobodni mogu da upoznaju nekoga na kraćem putu ili preko interneta.
Zdravlje Promenite način ishrane.
Bik (21. 4 - 21. 5)
Posao Poslednja Mesečeva četvrt u kući posla, 14. septembra, u napetom aspektu s Merkurom koji upravlja vašim finansijama, donosi probleme s papirologijom i na kraćim putovanjima. Merkur u kući posla, od 18. septembra, fokusira vas na radne obaveze a ulazak Venere u petu kuću 19. septembra, donosi uspeh preko privatnog biznisa, hobija, javnih delatnosti, umetnosti.
Ljubav Aspekti vašeg vladaoca Venere i Marsa, koji upravljaju vašim ljubavnim životom, početkom sedmice unose novu strast u odnos s voljenom osobom. Sredinom nedelje, Krajem perioda, slobodne Bikove očekuje nova ljubav, a moguća je i trudnoća, odnosno proširenje porodice. Škorpija misli vas, Rak šalje poruku.
Zdravlje Dodatni oprez u saobraćaju.
Blizanci (22. 5 - 21. 6)
Posao Poslednja Mesečeva četvrt (jednom godišnje u vašem znaku) 14. septembra, donosi vam uspeh preko javnih delatnosti, umetnosti, privatnog biznisa ili pretvaranja omiljenog hobija u posao. Neophodan je oprez s dokumentacijom i ugovorima. Vaš vladalac Merkur, simbol biznisa, 18. septembra ulazi u kuću kreativnosti donoseći vam popularnost, zaradu i javna priznanja.
Ljubav Krajem perioda, slobodni Blizanci mogu da uđu u novu ljubavnu priču sa šarmantnom i uspešnom osobom s kojom je moguća i trudnoća, brak. Zauzete, očekuje renesansa odnosa s voljenom osobom, veridba, planiranje zajedničkog života. S ulaskom Venere u kuću doma, 19. septembra, počinju porodični problemi sa ženama.
Zdravlje Stomačne tegobe.
Rak (22. 6 - 22. 7)
Posao U vreme poslednje četvrti vašeg vladaoca Meseca, u kući prepreka i ograničenja, 14. septembra, ne počinjite nove poslove, već ih privodite kraju, naročito ako imaju veze sa medicinom, farmacijom, psihologijom, prekookeanskim zemalja. Period nije povoljan za potpisivanje ugovora, ni ulaganje u nove projekte. Krajem sedmice, vanredni troškovi. Ne donosite važne odluke.
Ljubav Merkur, planeta komunikacija, 18. septembra ulazi u četvrtu kuću praveći opoziciju sa Saturnom, pa komunikacija sa starijim članom porodice može biti otežana. Venera, vladalac vašeg privatnog života, 19. septembra, ulazi u treću kuću što nepovoljno utiče na odnos sa braćom i sestrama, rođacima.
Zdravlje Skloni ste introspekciji.
Lav (23.7 - 22.8)
Posao Poslednja Mesečeva četvrt u 11. kući, 14. septembra, u napetom aspektu s Merkurom tik uz vašeg vladaoca Sunce, menja ili odlaže vaše planove, donosi finansijske probleme ili prekid kontakata s nekim prijateljem. Venera, koja upravlja vašim finansijama, 19. septembra ulazi u kuću novca donoseći vam probleme s kreditom, alimentacijom ili podelom bračne imovine.
Ljubav Sekstil između Venere u vašem znaku i Marsa, ove nedelje, naglašava potrebu za komunikacijom s nekim na daljinu. Merkur, planeta flerta, 18. septembra ulazi u treću kuću i pravi opoziciju sa Saturnom što donosi probleme s partnerom. Intenziviranje romantične prepiske s osobom iz inostranstva.
Zdravlje Hronične tegobe.
Devica (23. 8 - 22. 9)
Posao Poslednja četvrt Meseca u kući karijere, 14. septembra, pravi napet aspekt s vašim vladaocem Merkurom, donoseći vam probleme sa nadređenima, autoritetima. Naglašena kuća posla, od 18. septembra, donosi vam kontakte i mogućnost dogovora sa strancima iz zemalja Dalekog Istoka. Krajem perioda, problemi na poslu, s nadređenima, mogućnost otkaza. Smanjite troškove.
Ljubav Početkom perioda, problemi u odnosu s partnerom, a roditeljima s decom. Imaćete osećaj da vas voljena osoba na neki način izbegava. Venera u vašem znaku od 19. septembra, pravi napet aspekt s Uranom, što slobodnima donosi ljubav a zauzetima raskid ili kratkotrajno razdvajanje od voljene osobe.
Zdravlje Čuvajte se za volanom.
Vaga (23. 9 - 22. 10)
Posao U vreme poslednje Mesečeve četvrti u devetoj kući, 14. septembra, dovršite (ali ne počinjite nove) poslove u vezi s putovanjima, obrazovanjem, stručnim usavršavanjem, pravnim aktima, radnom dozvolom. Merkur u vašem znaku, posle 18. septembra, pravi opoziciju sa Saturnom u kući posla, donoseći vam probleme sa saradnicima, kolegama, šefovima, kao i u privatnom biznisu.
Ljubav Početkom perioda, možete da obnovite kontakt sa starom simpatijom. Izazovni aspekti vašeg vladaoca Venere, planete ljubavi, koja upravlja i vašom kućom strasti, krajem perioda, upozoravaju na neočekivan raskid ili razdvajanje od partnera, zbog iznenadnog odlaska na put. Jedan Strelac misli na vas.
Zdravlje Cirkulacija.
Škorpija (23. 10 - 22. 11)
Posao Sekstil vašeg vladaoca Plutona i Saturna ove nedelje donosi vam uspeh preko poslova sa nekretninama i privatnog preduzetništva. Poslednja Mesečeva četvrt u kući finansija, 14. septembra, pod uticajem vašeg vladaoca Marsa, donosi vam uvećanje zarade preko finalizacije nekog posla. Krajem perioda, obratite više pažnje na ključeve, telefon, kartice, laptop.
Ljubav Saturn u kući ljubavi, 18. septembra, pravi opoziciju s Merkurom u kući tajni, što može doneti obnovu kontakta s nekim preko interneta. Venera, vladalac partnerskih odnosa, krajem perioda, ulazi u vašu kuću društvenog života i flerta što vam donosi brojne susrete i poznanstva sa interesantnim osobama.
Zdravlje Respiratorna infekcija.
Strelac (23. 11 - 21. 12)
Posao U vreme poslednje Mesečeve četvrti, 14. septembra, očekuju vas problemi u javnim delatnostima, sudskim procesima, kao i sa pravnim aktima i ugovorima. Izazovan aspekt Venere koja 19. septembra ulazi u kuću karijere i Urana, donosi vam sukob s nadređenima, autoritetima ili poslovnim partnerom. Vanredni troškovi. Iznenadna promena planova, moguća i selidba.
Ljubav Početkom i krajem perioda, očekuju vas češće svađe i rasprave s partnerom. Druga polovina perioda donosi nagli prekid kontakta s rođakom ili iznenadnu selidbu. Opozicija između Saturna u kući privatnog života i Merkura koji ulazi u Vagu 18. septembra donosi probleme sa starijim članom porodice.
Zdravlje Hronične tegobe.
Jarac (22. 12 - 20. 1)
Posao U vreme poslednje Mesečeve četvrti u kući posla, pod uticajem Merkura iz vaše devete kuće, 14. septembra, mogući su problemi sa saradnicima, kolegama, šefovima i na putovanjima. Venera, koja upravlja vašom karijerom, od 18. septembra u kući karijere, upozorava na sukobe s autoritetima. Dovršite poslove u vezi sa inostranstvom, upisom na studije, pravnim aktima.
Ljubav Merkur, 19. septembra ulazi u Vagu, znak partnerskih odnosa i pravi opoziciju sa Saturnom u trećoj kući, što donosi probleme s braćom i sestrama, rođacima, na kraćim putovanjima, u intelektualnim delatnostima. Krajem perioda, moguć raskid ili iznenadno razdvajanje od partnera zbog nečijeg odlaska na put.
Zdravlje Zadržavanje vode u organizmu.
Vodolija (21. 1 - 19. 2)
Posao Poslednja četvrt Meseca u petoj astrološkoj kući, 14. septembra, donosi finansijske i probleme u privatnom biznisu i javnim delatnostima. Merkur, simbol dogovora, 19. septembra ulazi u devetu kuću i pravi opoziciju sa Saturnom u kući novca, donoseći probleme na putovanjima, ispitima, u inostranstvu, s pravnim aktima. Krajem nedelje, mogući su vanredni troškovi.
Ljubav Početkom perioda, očekuju vas konflikte i trzavice s voljenom osobom zbog njene potrebe da vas kontroliše. Venera, planeta ljubavi, 18. septembra ulazi u kuću strasti i pravi kvadrat s vašim vladaocem Uranom u kući ljubavi, donoseći vam nagli raskid ili neočekivano razdvajanje od emotivnog partnera.
Zdravlje Štitna žlezda.
Ribe (20. 2 - 20. 3)
Posao Saturn u vašem znaku čini vas racionalnijim i odgovornijim, a trigon vašeg vladaoca Jupitera i severnog Mesečevog čvora, donosi uspeh preko javne delatnosti. Merkur, koji upravlja partnerskim odnosima, 19. septembra ulazi u osmu kuću i pravi opoziciju sa Saturnom u vašem znaku, donoseći finansijske probleme, s alimentacijom, podelom bračne imovine.
Ljubav Prva Mesečeva četvrt u kući privatnog života, 14. septembra, donosi rasprave s emotivnim partnerom, roditeljima, mlađim članom porodice. Venera, od 18. septembra u kući partnerskih odnosa, pravi izazovan aspekt s Uranom u kući privatnog života, što upozorava na mogućnost raskida, razvoda.
Zdravlje Nesanica.
Preporučujemo
HOROSKOP ZA JESEN 2025. GODINE: Svaki pripadnik Zodijaka će naučiti posebnu lekciju
11. 09. 2025. u 19:22
OVA MAJKA JE POSEBNA: Razlog su njena deca, a evo i zašto (VIDEO)
ONI su Ilija, Jovana i Vasilije Hadži-Purić, polaznici Centra za talente "Nikola Tesla".
10. 09. 2025. u 12:13 >> 20:43
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
UŽAS - DA SE PREVRNE ŽELUDAC: Upali gde proizvode krofne namenjene CG primorju - zatekli su HOROR scene (VIDEO)
Krofne su za mnoge jedna od najpoznatijih i najomiljenijih poslastica na svetu, ali posle gledanja snimka koji nam stiže iz Crne Gore pitanje je kako ćete ubuduće gledati na one kupovne.
13. 09. 2025. u 17:03 >> 17:10
Komentari (0)