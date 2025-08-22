MATURA UZ POMOĆ AI: Od sledeće godine novine u nekim danskim srednjim školama
OD naredne godine, jedan broj učenika danskih srednjih škola, će moći da koristi veštačku inteligenciju za vreme usmenog dela završnog ispita iz engleskog jezika, saopštilo je danas Ministarstvo obrazovanja Danske.
Učenici će tokom ispita moći da koriste AI u pripremoj fazi usmenog dela, a kada izvuku temu, imaće jedan sat da se pripreme i moći će da koriste sve alate AI, što do sada nije bilo dozvoljeno.Potom će zadatu temu usmeno izlagati pred ispitivačem.
Danska, koja je od 2008. dozvolila regulisanu upotrebu interneta tokom ispita, nastoji da ohrabri digitalni razvoj kroz učenje.
Upotreba AI tokom ispita iz engleskog jezika biće omogućena srednjim školama koje se dobrovoljno prijave za taj korak.
