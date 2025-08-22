Panorama

MATURA UZ POMOĆ AI: Od sledeće godine novine u nekim danskim srednjim školama

Branka Borisavljević

22. 08. 2025. u 16:23

OD naredne godine, jedan broj učenika danskih srednjih škola, će moći da koristi veštačku inteligenciju za vreme usmenog dela završnog ispita iz engleskog jezika, saopštilo je danas Ministarstvo obrazovanja Danske.

МАТУРА УЗ ПОМОЋ АИ: Од следеће године новине у неким данским средњим школама

Foto Shutterstock

Učenici će tokom ispita moći da koriste AI u pripremoj fazi usmenog dela, a kada izvuku temu, imaće jedan sat da se pripreme i moći će da koriste sve alate AI, što do sada nije bilo dozvoljeno.Potom će  zadatu temu usmeno izlagati pred ispitivačem.

Danska, koja je od 2008. dozvolila regulisanu upotrebu interneta tokom ispita, nastoji da ohrabri digitalni razvoj kroz učenje.

Upotreba AI tokom ispita iz engleskog jezika biće omogućena srednjim školama koje se dobrovoljno prijave za taj korak.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
BOLI, JAKO BOLI! Dario Šarić utučen što se Hrvatska nije plasirala na Evrobasket

"BOLI, JAKO BOLI!" Dario Šarić utučen što se Hrvatska nije plasirala na Evrobasket