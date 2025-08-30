NEDELJNI HOROSKOP OD 31. AVGUSTA DO 6. SEPTEMBRA: Blizanci kupuju nekretninu, Lav znak u trendu, Škorpija obnavlja staru vezu

SAZNAJTE šta vam nedeljni horoskop predviđa od 31. avgusta do 6. septembra, šta vas narednih sedam dana očekuje na poslu, u ljubavi, u domu i porodici, hoćete li se slagati sa ukućanima i prijateljima, kako će da vas služi zdravlje...

Foto: Shutterstock

PREPORUKA: Uvek pročitajte nedeljni horoskop i za vaš znak i za vaš podznak (koji je zapravo precizniji jer prati prelazak tranzitnih planeta preko astroloških kuća svakog znaka), kako biste dobili što kompletniju sliku o sedmičnom uticaju planeta na vaš zodijački znak.

Ovan (21. 3 - 20. 4)

Posao Prva Mesečeva četvrt u Strelcu, 31. avgusta, donosi vam uspeh preko putovanja, visokog obrazovanja, pravnih akata, osoba od ugleda. S povratkom Saturna u 12. kuću, očekuje vas promena posla ili radnog mesta, a Merkur u kući posla, nakon 2. septembra donosi bolju komunikaciju i uspešne dogovore. Retro-hod Urana preko treće kuće, 6. septembra, odlaže neki put.

Ljubav S Venerom, vladaocem partnerskih odnosa, u petoj kući, ulazite u novu ljubavnu priču ili preporod aktuelne veze a moguća je i trudnoća. Trigon između Jupitera u četvrtoj kući i severnog Mesečevog čvora, 4. septembra, donosi povoljno rešenje stambenog pitanja, prinovu u familiji, a roditeljima uspehe dece.

Zdravlje Hronične tegobe.

Bik (21. 4 - 21. 5)

Posao Do 6. septembra veći prihod preko novih vidova zarade, naročito IT sektora, a 31. avgusta mogući neočekivani izdaci. Povratak Saturna u 11. kuću, 1. septembra, donosi prekid prijateljstva ili odustajanje od nekog plana. Aspekti severnog Mesečevog čvora u kući novca, 4. septembra, donose vam značajan ugovor, nasledstvo, sponzorstvo, podelu bračne imovine.

Ljubav Početkom perioda, pronađite ravnotežu između privatnog i profesionalnog života jer voljenoj osobi smeta vaša prevelika posvećenost poslu. Problemi u porodici, naročito sa ženama. Ulazak Merkura, vladaoca kuće ljubavi, u petu kuću 2. septembra, donosi vam novu ljubav, trudnoću, odnosno, prinovu u porodici.

Zdravlje Nervoza.

Blizanci (22. 5 - 21. 6)

Posao Ne potpisujte ništa sa strancima 31. avgusta i 6. septembra. Od 1. do 5. septembra uspeh preko putovanja, saradnje sa strancima, javne ili privatne delatnosti. Sredinom perioda, naročito 4. septembra, moguća kupovina stana, auta, saradnja sa uglednom osobom, kao i završetak fakulteta, sudskog spora, podela bračne imovine, dobijanje radne dozvole ili nasledstva.

Ljubav Prva Mesečeva četvrt u opoziciji s Uranom u vašem znaku, 31. avgusta, donosi vam probleme u odnosu s partnerom.Sredinom nedelje, očekuje vas renesansa braka, duge veze, ili veridba. Ulazak vašeg vladaoca Merkura u kuću porodice, 2. septembra, donosi probleme sa ženskim članovima porodice.

Zdravlje Čuvajte se za volanom.

Rak (22. 6 - 22. 7)

Posao Pokušajte da usaglasite poslovne i privatne obaveze. U vreme prve četvrti Meseca, 31. avgusta problemi sa saradnicima. Moguća promena nedovoljno isplativog posla oko 1. septembra. Trigon Jupitera u vašem znaku i severnog Mesečevog čvora 4. septembra donosi uspeh preko visokog obrazovanja, pravnih akata, putovanja, saradnje sa strancima i ženama, javne delatnosti.

Ljubav Konjunkcija Saturna i Neptuna, planeta odgovornosti i požrtvovanosti u desetoj kući, do 1. septembra, donosi velike promene u životu jednog roditelja ali i veće obaveze prema njemu. Posle 2. septembra, bolja komunikacija s rođacima. Retro Uran, od 6. septembra, čini vas nervoznijim i sklonim preispitivanju.

Zdravlje Jetra.

Lav (23. 7 - 22. 8)

Posao Do 1. septembra, pripreme za putovanje, boravak u inostranstvu, upis ili završetak studija, stručno usavršavanje. U vreme prve Mesečeve četvrti, 31. avgusta uspeh preko privatne ili javne delatnosti a Merkur u kući zarade 2. septembra otvara nove mogućnosti. Trigon Jupitera i severnog Mesečevog čvora u kući novca 4. septembra donosi nasledstvo, stipendiju, sponzorstvo.

Ljubav S Venerom, planetom lepote i ljubavi u vašem znaku, vi ste znak u trendu. Sa Saturnom u kući doma, posle 1. septembra, problemi sa starijim i nemoćnim članovima porodice. Sredina sedmice donosi vam veće šanse za trudnoću, rešavanje podele bračne imovine, alimentacije ili selidbu u prekookeansku zemlju.

Zdravlje Puni ste energije.

Devica (23. 8 - 22. 9)

Posao Sa Saturnom, planetom ograničenja, u kući novca, do 1. septembra problemi sa finansijama i zaostalim računima, podelom imovine ili kreditima. Ulazak vašeg vladaoca Merkura koji vlada i vašom karijerom, u vaš znak, 2. septembra, donosi probleme sa saradnicima. Trigon Jupitera u kući novca i severnog Mesečevog čvora 4. septembra donosi finansijski i uspeh u privatnom poslu.

Ljubav Prva Mesečeva četvrt u kući doma, 31. avgusta, donosi vam probleme sa članovima porodice, koji se nastavljaju i posle 1. septembra, u vidu tenzija s partnerom, a roditelja s decom. Moguća selidba ili drugačija organizacija porodičnog života sredinom nedelje, kao i ulazak u ozbiljnu vezu, pa i bračne vode.

Zdravlje

Vaga (23. 9 - 22. 10)

Posao Prva Mesečeva četvrt u trećoj kući, 31. avgusta, vodi vas na kraći put. Povratak Saturna u kuću posla, 1. septembra, donosi sukob sa saradnicima. Ulazak Merkura u 12. kuću, 2. septembra, čini vas sklonim introspekciji. Do 5. septembra povoljno za završavanje i nastavak studija, putovanja, privatni biznis, pravna pitanja. Saradnja sa strancima donosi uspeh na duže staze.

Ljubav Slobodne očekuju novi susreti i poznanstva, a bračni odnosi do 1. septembra prolaze kroz dramatične obrte, moguć razvod ali i nov brak. Selidba u drugi grad ili državu. Porodični problemi, briga o starijem članu. Retrogradni Uran, od 6. septembra, može da vam donese povratak bivše ljubavi.

Zdravlje Nervna napetost.

Škorpija (23. 10 - 22. 11)

Posao Prva Mesečeva četvrt u drugoj kući, 31. avgusta, donosi vam novac preko putovanja, inostranstva, visokog obrazovanja, pravnih pitanja. Merkur u 11. kući, od 2. septembra, donosi promenu planova. Sredinom nedelje, uspeh preko javne delatnosti ili hobija. Uran kreće retro-hodom 6. septembra preko kuće novca, pa ćete rešavati neki zaostali dug.

Ljubav Povratak Saturna, planete prošlosti, u kuću ljubavi, 1. septembra, može vam doneti obnovu stare veze. Fantastičan trigon Jupitera u kući inostranstva i severnog Mesečevog čvora u Ribama 4. septembra, donosi novu ljubav, mogućnost trudnoće ili prinove u familiji, a roditeljima uspehe u životima dece.

Zdravlje Glavobolja.

Strelac (23. 11 - 21. 12)

Posao Do 1. septembra, uspeh preko privatnog biznisa, javne delatnosti ili medicine. Novac stiže u vreme prve Mesečeve četvrti u vašem znaku, 31. avgusta. Trigon vašeg vladaoca Jupitera u kući novca i severnog Mesečevog čvora u kući doma i porodice, 4. septembra, donosi vam povoljno rešavanje nasledstva, kredita, stipendije, alimentacije, deobe bračne imovine.

Ljubav Saturn u kući doma, od 1. septembra, donosi brigu o starijem članu porodice a ulazak Merkura u Devicu 2. septembra, sukob s jednim roditeljem. Trigon vašeg vladaoca Jupitera i severnog Mesečevog čvora, 4. septembra, donosi trudnoću ili prinovu u familiji, a retro-hod Urana od 6. septembra raskid.

Zdravlje Hronične tegobe.

Jarac (22. 12 - 20. 1)

Posao Do 5. septembra, uspeh preko porodičnog biznisa, naročito u vreme prve Mesečeve četvrti, 31. avgusta. Kraći put 1. septembra. Trigon Jupiter-severni Mesečev čvor 4. septembra, donosi rešavanje pravnih akata, diplomiranje, upis na fakultet, stručno usavršavanje. Retrogradni hod Urana, 6. septembra, vraća vas nekoj stari ideji ili saradnji sa nekadašnjim kolegama.

Ljubav Vaš vladalac Saturn, 1. septembra vraća se u treću kuću donoseći stabilizaciju odnosa s braćom i sestrama. Ulazak Merkura u devetu kuću, 2. septembra, nagoveštava ljubav preko interneta. Trigon Jupiter-severni Mesečev čvor, 4. septembra, donosi ozbiljnu vezu s osobom od uticaja, a moguć je i brak.

Zdravlje Stare zdravstvene tegobe.

Vodolija (21. 1 - 19. 2)

Posao Prva Mesečeva četvrt u kući velikog novca, 31. avgusta donosi uspeh preko velikih organizacija, prijatelja. Sa Saturnom u kući zarade od 1. septembra, fokusirate se na nekretnine. Trigon Jupitera i severnog Mesečevog čvora u kućama finansija, 4. septembra, uvećava vaše prihode preko privatnog posla, a krajem nedelje pozabavićete se nekom starom poslovnom idejom.

Ljubav Merkur, koji upravlja vašim ljubavnim životom, 2. septembra ulazi u kuću intime, donoseći slobodnima ulazak u strastvenu romansu. Vaš vladalac Uran, planeta iznenađenja i flerta, 6. septembra kreće retrogradnim hodom preko vaše kuće astrološke ljubavi donoseći vam susret sa bivšim partnerom.

Zdravlje Jetra.

Ribe (20. 2 - 20. 3)

Posao Prva Mesečeva četvrt u kući karijere, 31. avgusta, donosi probleme sa nadređenima i autoritetima. Povratak Saturna u vaš znak 1. septembra čini vas racionalnijim i odgovornijim, a trigon vašeg vladaoca Jupitera i severnog Mesečevog čvora, 4. septembra donosi uspeh u javnoj delatnosti, kao i mogućnost da počnete da zarađujete novac baveći se svojim omiljenim hobijem.

Ljubav Ulazak Merkura u sedmu kuću, 2. septembra, donosi sukobe s partnerom i članovima porodice. Trigon vašeg vladaoca Jupitera u kući ljubavi i severnog Mesečevog čvora u vašem znaku,4. septembra, nagoveštava romantičan susret. Retrogradni hod Urana, od 6. septembra, donosi porodične probleme ili selidbu.

Zdravlje Nesanica.