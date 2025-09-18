MOTIVACIJA ZA UMETNIKE, PISCE, DIZAJNERE Horoskop "Novosti": Zamenjena sedišta Merkura i Venere od 18. septembra pojačavaju njihov utica
MERKUR, planeta koja vlada znakom Device, od 18. septembra do 5. oktobra, nalazi se u Vagi, a Venera, planeta koja vlada Vagom, u Devici. Novčani horoskop 2025. Predviđanja za 2025. Predviđanja 2025.
Ova zamenjena sedišta planeta pojačavaju njihov međusobni uticaj što je dobro, jer je Venera već oslabljena zbog pozicije u Devici, znaku svog pada.
Tako one pružaju podršku jedna drugoj, podstiču međusobnu komunikaciju i saradnju, kao da kažu: "Mada si ti u mojoj kući, a ja u tvojoj, to ne smeta ni meni, ni tebi". Praktična Venera u Devici kaže: "Ne brini, ostaviću sve čisto za sobom kada izađem" a ljubazni Merkur joj poručuje: "Proveriću da li su ti svi mali kućni aparati ispravni i bezbedni, naročito onaj za kafu, i, lepo ću ih izglancati".
Pošto Merkur vlada intelektom i rečima, a Venera lepotom i umetnošću, ovaj aspekt je posebno inspirativan za umetnike, pisce, scenariste, TV i radio voditelje, modne dizajnere.
Žene s ovom pozicijom Venere u horoskopu su vrlo požrtvovane za članove svoje porodice, saosećajne i često vredne do granica iscrpljivanja. Mana im je što se u emotivnim vezama često nepotrebno žrtvuju i od partnera dobijaju manje, nego što mu pružaju. Muškarac s Venerom u Devici su patrijarhalni, konzervativni, praktični, diskretni, i traže takođe praktičnu, inteligentnu partnerku koja je uvek doterana, pouzdana, odgovorna i požrtvovana za članove porodice - a ta njegova očekivanja uglavnom mogu da frustriraju partnerku.
Osobe s Merkurom u Vagi su šarmantne, komunikativne, ljubazne i vode računa o svom fizičkom izgledu. Rado polemišu, ali lako padaju na provokacije. Odgovara im timski rad i važno im je šta drugi misle o njima.
BONUS VIDEO:
ŠAMPIONI U FOKUSU: Andrej Popović mladi fizičar iz Kikinde
Preporučujemo
ASTROLOZI KAŽU DA 3 ZNAKA ČEKA 10 NAJBOLjIH GODINA: Čeka ih ostvarenje snova
17. 09. 2025. u 22:30 >> 18:18
OVO JE ANDREJ POPOVIĆ: Priča o njemu i uspesima koje postiže je neverovatna (VIDEO)
ŠAMPIONI U FOKUSU: Andrej Popović mladi fizičar iz Kikinde
17. 09. 2025. u 13:52
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
"TAJ ČOVEK JE SRAMOTA, NE POŠTUJE KRALjA!" Tramp tokom susreta s Čarlsom prekršio protokol, ljudi ljuti
AMERIČKI predsednik Donald Tramp i prva dama Melanija borave u Vindzoru, a njihov susret sa kraljem Čarlsom III već je izazvao burne reakcije zbog kršenja strogog kraljevskog protokola, piše Unilad.
17. 09. 2025. u 16:41
Komentari (0)