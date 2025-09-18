MOTIVACIJA ZA UMETNIKE, PISCE, DIZAJNERE Horoskop "Novosti": Zamenjena sedišta Merkura i Venere od 18. septembra pojačavaju njihov utica

MERKUR, planeta koja vlada znakom Device, od 18. septembra do 5. oktobra, nalazi se u Vagi, a Venera, planeta koja vlada Vagom, u Devici. Novčani horoskop 2025. Predviđanja za 2025. Predviđanja 2025.

Foto: Shutterstock

Ova zamenjena sedišta planeta pojačavaju njihov međusobni uticaj što je dobro, jer je Venera već oslabljena zbog pozicije u Devici, znaku svog pada.

Tako one pružaju podršku jedna drugoj, podstiču međusobnu komunikaciju i saradnju, kao da kažu: "Mada si ti u mojoj kući, a ja u tvojoj, to ne smeta ni meni, ni tebi". Praktična Venera u Devici kaže: "Ne brini, ostaviću sve čisto za sobom kada izađem" a ljubazni Merkur joj poručuje: "Proveriću da li su ti svi mali kućni aparati ispravni i bezbedni, naročito onaj za kafu, i, lepo ću ih izglancati".

Pošto Merkur vlada intelektom i rečima, a Venera lepotom i umetnošću, ovaj aspekt je posebno inspirativan za umetnike, pisce, scenariste, TV i radio voditelje, modne dizajnere.

Žene s ovom pozicijom Venere u horoskopu su vrlo požrtvovane za članove svoje porodice, saosećajne i često vredne do granica iscrpljivanja. Mana im je što se u emotivnim vezama često nepotrebno žrtvuju i od partnera dobijaju manje, nego što mu pružaju. Muškarac s Venerom u Devici su patrijarhalni, konzervativni, praktični, diskretni, i traže takođe praktičnu, inteligentnu partnerku koja je uvek doterana, pouzdana, odgovorna i požrtvovana za članove porodice - a ta njegova očekivanja uglavnom mogu da frustriraju partnerku.

Osobe s Merkurom u Vagi su šarmantne, komunikativne, ljubazne i vode računa o svom fizičkom izgledu. Rado polemišu, ali lako padaju na provokacije. Odgovara im timski rad i važno im je šta drugi misle o njima.

