NEDELJNI HOROSKOP OD 17. DO 23. AVGUSTA: Ovan da se čuva skandala, Blizanci pretvaraju hobi u posao, Devici stiže novac ali i troškovi

SAZNAJTE šta vam nedeljni horoskop predviđa od 17. do 23. avgusta, šta vas narednih sedam dana očekuje na poslu, u ljubavi, u domu i porodici, hoćete li se slagati sa ukućanima i prijateljima, kako će da vas služi zdravlje.

PREPORUKA: Uvek pročitajte nedeljni horoskop i za vaš znak i za vaš podznak (koji je zapravo precizniji jer prati prelazak tranzitnih planeta preko astroloških kuća svakog znaka), kako biste dobili što kompletniju sliku o sedmičnom uticaju planeta na vaš zodijački znak.

Ovan (21. 3 - 20. 4)

Posao Očekuju vas nove ponude naročito ako radite u zdravstvu, uslužnoj ili samostalnoj delatnosti. U vreme mladog Meseca, 23. avgusta, uvodite nova pravila u proces rada što će se pokazati kao dobar potez. Problemi sa zakonom. Odložite završavanje sudskih ili pravnih poslova. Svađe s poslovnim partnerom. Oprezno u javnim nastupima, jer su mogući skandali.

Ljubav Vaš vladalac Mars u sedmoj kući pravi opoziciju sa retro-Saturnom i retro-Neptunom u vašem znaku što će narušiti vezu s partnerom jer ćete se suočite s nekom skrivenom istinom o vašem odnosu. Ljubomorne scene zbog posesivnosti, agresivnosti voljene osobe. Raskid ili razvod. Tenzija u porodičnim odnosima.

Zdravlje Pad imuniteta.

Bik (21. 4 - 21. 5)

Posao Pred vama je period u kome ćete više nego inače biti fokusirani na poslovne obaveze mada će vas to dosta iscrpljivati zbog Saturna i Neptuna u 12. kući koji vam oduzimaju energiju. Jupiter i vaš vladalac Venera, planete prosperiteta i novca, u trećoj kući najavljuju ugovore o novim, isplativim poslovima ali prvo dovršite stare. Imate podršku Device ili Škorpije.

Ljubav U vreme mladog Meseca u kući ljubavi, 23. avgusta, slobodni Bikovi mogu da se zaljube u nekoga koga će upoznati preko poslovnih kontakata, u zdravstvenoj ustanovi, pet-šopu. Imate osećaj da voljena osoba nešto krije od vas ali ne želi da vam se poveri, što može dovesti do trzavica u vašem odnosu.

Zdravlje Podložnost povredama. Potreban vam je odmor.

Blizanci (22.5 - 21.6)

Posao Mars, planeta akcije, u kući kreativnosti, donosi vam uspeh u privatnom biznisu, javnoj delatnosti, priznanja. Omiljeni hobi može da postane vaš stalni izvor prihoda. Mars je i deo velikog vazdušnog trigona s Uranom u vašem znaku i retrogradnim Plutonom u Vodoliji, što vam donosi uspeh preko inostranstva, prekookeanskih putovanja i završavanja važnih pravnih pitanja.

Ljubav Naglašena kuća ljubavi, ove nedelje podsticajno deluje na vaš emotivni život donoseći slobodnima novu vezu, trudnoću, odnosno, proširenje porodice. Mlad Mesec u četvrtoj kući, 23. avgusta, može da vam donese iznenadnu selidbu. Upoznavanje s nekim preko prijatelja, interneta ili na putu u inostranstvu.

Zdravlje Rekreirajte se. Provodite više vremena u prirodi.

Rak (22.6 - 22.7)

Posao Tokom ove sedmice možete se suočiti sa ozbiljnim problemima na radnom mestu, jer Saturn i Neptun iz kuće karijere koče energiju Marsa, planete akcije ali i sukoba. Teško će vam polaziti za rukom da uskladite poslovni i privatni život jer će nadređeni pred vas postavljati prevelike zahteve. Smetaće vam i osećaj sputanosti da ostvarite neke veće ciljeve.

Ljubav Pred vama je period trzavica u domu jer Mars u četvrtoj kući podstiče svađe u porodici. Period nije povoljan za renoviranje ili ulaganje u stan, ili selidbu. Odnos s jednim roditeljem može biti narušen ili će vaši roditelji biti u svađi. Mlad Mesec, 23. avgusta, donosi obnovu kontakta s nekim rođakom.

Zdravlje Podložnost povredama u kući.

Lav (23.7 - 22.8)

Posao Ulazite u period velike društvene aktivnosti i brojnih putovanja. Ali, pazite, napeti aspekti retro-Saturna i retro-Neptuna u devetoj kući upozoravaju na probleme u inostranstvu i na putu. Vaša energičnost i komunikativnost dolazi do izražaja, ali pazite da u žaru diskusije nekoga ne povredite. Bićete takođe fokusirani na stručno usavršavanje, učenje novih veština.

Ljubav Veliki deo energije ove nedelje ulažete u svakodnevnu komunikaciju s rodbinom. Ipak, biće vam potrebno dosta strpljenja i takta da zadržite dobar odnos s njima, jer nećete moći da prećutite ono što mislite. U vreme mladog Meseca, 23. avgusta, preokret u odnosu s partnerom, slobodni upoznaju novu ljubav.

Zdravlje Dodatni oprez u saobraćaju!

Devica (23.8 - 22.9)

Posao Ove sedmice usredsređeni ste na finansije pa vas očekuju veći prihodi, ali i troškovi, jer retrogradni Saturn i retrogradni Neptun u kući novca i rizika prave opoziciju s Marsom u kući posla. Bavićete se i rešavanjem pitanja nasledstva, bračne imovine, alimentacijom ili dobijanjem stipendije. U vreme mladog Meseca u vašem znaku, 23. avgusta, preokret na poslu.

Ljubav Pozicije Venere i Jupitera, vladalaca ljubavnog života, najavljuju bogatiji društveni život u ovom periodu i donose vam brojne susrete i poznanstva s uglednim i uticajnim osobama. Početkom perioda će i neko ko je zauzet pokušati da zadobije vašu naklonost. Zauzete Device mogu doći u sukob s partnerom.

Zdravlje Promenite način ishrane.

Vaga (23.9 - 22.10)

Posao Sa Marsom, planetom akcije, u kući ličnosti, puni ste energije, ambicije i entuzijazma, odlučni da svoje ciljeve sprovedete do kraja. Ali, aspekti Venere i Jupitera u kući karijere uvećavaju probleme sa nadređenima, a kardinalni T-krst nepovoljno utiče na vaš ugled i odnos sa saradnicima. Trebalo bi da budite strpljiviji i da se čuvate impulsivnih reakcija.

Ljubav Ove nedelje ste pod negativnim uticajem Saturna i Neptuna, planeta ograničenja i zabluda, iz kuće braka. Moguća kriza u vezi, raskid ili razvod, zbog narušenog odnosa s partnerom, koji će se naći na nekoj vrsti testa. Mlad Mesec, 23. avgusta, nagoveštava tajnu romansu sa osobom s posla.

Zdravlje Podložnost povredama.

Škorpija (23.10 - 22.11)

Posao Sa Saturnom i Neptunom u šestoj kući ove nedelje imate velike ambicije ali malo vremena da završite sve što želite zbog čega će najviše trpeti vaš nervni sistem. Ovo je prilika da okončate i poslove "na čekanju". Vaš vladalac Mars u 12. kući čini vas sklonim preispitivanju i donosi uspeh preko zanimanja u institucijama zatvorenog tipa kao i udaljenih predela i zemalja.

Ljubav Konjunkcija Venere i Jupitera, planeta ljubavi i uživanja u životnim zadovoljstvima, u devetoj kući, nagoveštava romansu na putu, predavanju ili preko kontakata sa strancima. U vreme mladog Meseca u kući društvenog života, 23. avgusta, romantičan susret s nekim preko prijatelja ili interneta.

Zdravlje Hronične tegobe (nervni i koštano-zglobni sistem). Nesanica.

Strelac (23.11 - 21.12)

Posao Ove nedelje fokusirani ste na društveni ili politički angažman, ostvarivanje svojih snova i ambicioznih ciljeva, a na krilima velikog vazdušnog trigona (Pluton-Mars-Uran) imaćete i dovoljno elana i energije da sve to i ostvarite. Možete da uvećate prihode preko samostalne delatnosti ili drugog izvora zarade, da dobijete povišicu ili da uložite u neki nov posao.

Ljubav Vaša energija ove nedelje usmerena je na socijalni život i druženje s prijateljima, preko kojih možete da pronađete i novu ljubav. Moguća i trudnoća, odnosno, proširenje porodice. Konjunkcija Venere i vašeg vladaoca Jupitera, u vreme mladog Meseca, 23. avgusta donosi strastveni susret s koleg(inic)om.

Zdravlje Podložnost sportskim povredama.

Jarac (22.12 - 20.1)

Posao Pred vama je teška sedmica, zbog kardinalnog T-krsta, napetih aspekata Marsa u kući karijere, vašeg vladaoca retrogradnog Saturna i retrogradnog Neptuna. Očekuju vas problemi, sukobi s nadređenima, prepreke, spletke, intrige, prevare. Pazite šta i kome pričate. Opasnost od otkaza. Ipak, finansijska situacija neće biti loša, naročito za privatnike.

Ljubav I u odnosu s partnerom ove nedelje možete da očekujete sukobe, rasprave, svađe, nesporazume, a ni komunikacija s članovima porodice neće biti bolja. Zato ćete neke informacije zadržati za sebe kako ne bi ulazili u nepotrebne sukobe. U vreme mladog Meseca, 23. avgusta, ljubav vas čeka na putu.

Zdravlje Podložnost povredama u kući.

Vodolija (21. 1 - 19. 2)

Posao Veliki vazdušni trigon u kome učestvuje i Pluton u vašem znaku, donosi vam uspeh, naročito u privatnom biznisu, ali i značajna priznanja, naročito ukoliko ste prisutni u javnosti. Uspeh vas očekuje i preko intelektualnih delatnosti, prekookeanskih putovanja, visokog obrazovanje, rešavanja pravnih pitanja, ali i mogućnosti da monetizujete neki vaš hobi.

Ljubav Vaš avanturistički duh ne miruje a kako drugačije s vašim vladaocem Uranom u kući ljubavi i Marsom u kući avantura. Možete da se zaljubite u harizmatičnu osobu na nekom putovanju u inostranstvu. Moguća i trudnoća, proširenje porodice. Mlad Mesec u Devici, 23. avgusta, donosi vam iznenadni, strastveni susret.

Zdravlje Problemi s crevnim traktom.

Ribe (20.2 - 20.3)

Posao Ove sedmice ćete se suočiti sa finansijskom krizom, zbog rizičnih poteza ali i starih računa koji su definitivno došli na naplatu. Mogući problemi sa ostvarivanjem prava na nasledstvo, alimentaciju ili sa dobijanjem stipendije. Vaš vladalac retro-Neptun u kući novca i rizika upozorava da pazite da vas neko ne prevari za nešto što vam pripada po sili zakona.

Ljubav S Marsom u kući strasti, vaša erotska privlačnost ove nedelje biće vrlo naglašena, kao i seksualna želja. Žene Ribe će padati na šarm dominantnih muškaraca. Napeti aspekti mladog Meseca u kući partnerskih odnosa, 23. avgusta, upozoravaju na trzavice i mogućnost iznenadnog raskida s voljenom osobom.

Zdravlje Osetljiv koštano-zglobni sistem.