NE DONOSITE NAGLE ODLUKE Horoskop "Novosti": Ovo su znaci na koje najviše utiče ovogodišnji pun Mesec u Vodoliji
JEDNOM godišnje, pun Mesec nađe se u Vodoliji, znaku bunta, promena, revolucija, pronalazaka, patenata, novih tehnologija, avijacije, elektrotehnike, a ove godine ta faza dešava se 9. avgusta, u 9.54, na 16. stepenu ovog fiksnog, vazdušnog znaka.
Pun Mesec u Vodoliji, znaku neočekivanih promena i društvenih pokreta, formira se kada Sunce u Lavu napravi opoziciju s Mesecom u Vodoliji.
S jedne strane imamo čiste emocije koje govore iz srca (Lav), a s druge strane, potrebu za ličnom slobodom (Vodolija). Pošto Vodolijom upravlja ekscentrični Uran, simbol više sile, veća je mogućnost nepredvidivih reakcija i podložnost povredama. Dodatni oprez neophodan je u saobraćaju.
Ova Mesečeva faza će najviše uticati na Lavove, Vodolije, Bikove i Škorpije. Pogledajte koja kuća u vašem natalnom horoskopu pada u znak Vodolije, odnosno, Lava, jer su to oblasti u kojima ćete osetiti uticaj ovogodišnjeg punog Meseca.
Pun Mesec u Vodoliji dešava se u vreme retrogradnog Merkura u Lavu, koji pravi opoziciju s Plutonom. Zato moramo da dovršimo nešto što je ostalo nedovršeno čekajući rasplet događaja, da izgovorimo reči koje su ostale neizgovorene.
Ne donosite nagle odluke, već još jednom proanalizirajte situacije, događaje ili neke osobe, kako biste složili kockice i postavili stvari na svoje mesto.
JEDNA OD NAJBLIŽIH TRAMPOVIH SARADNICA ŠOKIRALA: Vanzemaljci postoje, podelićemo istinu sa narodom
DIREKTORKA nacionalne obaveštajne službe (DNI) Tulsi Gabard rekla je da veruje u postojanje vanzemaljaca, ali je istakla da mora da bude "oprezna" u vezi s onim što iznosi u javnost, budući da ima pristup velikom broju poverljivih informacija.
06. 08. 2025. u 17:35
EKSKLUZIVNI SNIMCI HAPŠENjA ŠIPTARSKOG TERORISTE: Ovako je pao bivši pripadnik OVK u Svilajncu, evo za šta se sumnjiči (VIDEO)
ŠIPTARSKI terorista i bivši istaknuti pripadnik terorističke OVK Halili Lulzin, uhapšen je danas u Svilajncu, u zajedničkoj akciji Bezbednosno-informativne agencije, Službe za otkrivanje ratnih zločina UKP MUP-a Republike Srbije, a u saradnji sa Tužilaštvom za ratne zločine.
22. 07. 2025. u 20:54
"VREME JE DA SE RAT OKONČA!" Zelenski izneo tri ukrajinska zahteva za dugoročni mir sa Rusijom
UKRAJINSKI predsednik Volodimir Zelenski oglasio se nakon što je dogovoren sastanak Vladimira Putina i Donalda Trampa i otkrio šta su njegovi ciljevi na mirovnim pregovorima.
07. 08. 2025. u 16:00
Komentari (0)