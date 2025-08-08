NE DONOSITE NAGLE ODLUKE Horoskop "Novosti": Ovo su znaci na koje najviše utiče ovogodišnji pun Mesec u Vodoliji

JEDNOM godišnje, pun Mesec nađe se u Vodoliji, znaku bunta, promena, revolucija, pronalazaka, patenata, novih tehnologija, avijacije, elektrotehnike, a ove godine ta faza dešava se 9. avgusta, u 9.54, na 16. stepenu ovog fiksnog, vazdušnog znaka.

Foto: Shutterstock

Pun Mesec u Vodoliji, znaku neočekivanih promena i društvenih pokreta, formira se kada Sunce u Lavu napravi opoziciju s Mesecom u Vodoliji.

S jedne strane imamo čiste emocije koje govore iz srca (Lav), a s druge strane, potrebu za ličnom slobodom (Vodolija). Pošto Vodolijom upravlja ekscentrični Uran, simbol više sile, veća je mogućnost nepredvidivih reakcija i podložnost povredama. Dodatni oprez neophodan je u saobraćaju.

Ova Mesečeva faza će najviše uticati na Lavove, Vodolije, Bikove i Škorpije. Pogledajte koja kuća u vašem natalnom horoskopu pada u znak Vodolije, odnosno, Lava, jer su to oblasti u kojima ćete osetiti uticaj ovogodišnjeg punog Meseca.

Pun Mesec u Vodoliji dešava se u vreme retrogradnog Merkura u Lavu, koji pravi opoziciju s Plutonom. Zato moramo da dovršimo nešto što je ostalo nedovršeno čekajući rasplet događaja, da izgovorimo reči koje su ostale neizgovorene.

Ne donosite nagle odluke, već još jednom proanalizirajte situacije, događaje ili neke osobe, kako biste složili kockice i postavili stvari na svoje mesto.