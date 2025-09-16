Ozonski omotač – nevidljivi štit naše planete

KAD ne bi postojala zaštita od sunčevih zraka, život kakav poznajemo na našoj planeti ne bi bio moguć. Upravo zato se svakog 16. septembra obeležava Svetski dan zaštite ozonskog omotača, u znak sećanja na trenutak kada je čovečanstvo pokazalo da ume da stane na stranu života – potpisivanjem Montrealskog protokola 1987. godine.

Ozonski omotač nije vidljiv golim okom, ali njegov značaj je nemerljiv. Taj tanak plavičasti sloj u stratosferi štiti nas od smrtonosnog ultraljubičastog (UV) zračenja. Bez njega, sunčevi zraci bi spaljivali genetski materijal, izazivali bolesti poput raka kože i katarakte, slabili imuni sistem i uništavali biljni svet koji nam obezbeđuje hranu i kiseonik.

Zahvaljujući ovom nevidljivom „štitu života“, Zemlja je dom milionima vrsta – od mikroskopskih organizama do čoveka. Njegov značaj je toliki da bi bez njega planeta postala neprijateljsko i nenaseljivo mesto.



Montrealski protokol – primer globalnog jedinstva

Kada je krajem XX veka otkriveno da ljudske aktivnosti uništavaju ozon, svet je bio primoran da reaguje. Tako je 16. septembra 1987. godine u Montrealu potpisan protokol koji je okupio gotovo sve države sveta u zajedničkoj misiji: zabrani proizvodnje i upotrebe supstanci koje uništavaju ozon, poput freona i halona.

Ovaj dokument smatra se najuspešnijim međunarodnim ekološkim sporazumom, jer je dao konkretne rezultate – prema podacima UN, ozonski omotač se polako obnavlja. To je dokaz da kad čovečanstvo deluje zajedno, može da ispravi sopstvene greške.

Poruka za budućnost

Obeležavanje Svetskog dana zaštite ozonskog omotača nije samo podsećanje na jedan istorijski datum, već i opomena. Klimatska akcija je danas, više nego ikad, imperativ kao moralna odgovornost svakog pojedinca i svake države.



