SNAGA ZDRAVLJA JE U RITMU SRCA: Napravimo korak ka zdravijem, dugovečnijem i srećnijem životu

ZDRAVI pojedinci grade jake zajednice, a upravo takve zajednice predstavljaju temelj održivog razvoja. Zato je briga o srcu mnogo više od individualnog izbora – ona je deo šire priče o zdravlju pojedinca, solidarnosti među ljudima i dostizanju ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih nacija.

Svetski dan srca, koji se obeležava svake godine 29. septembra, podsetnik je da briga o srcu znači brigu o životu. Naše svakodnevne navike – od toga šta jedemo, koliko se krećemo, kako odmaramo i spavamo, do načina na koji se nosimo sa stresom – direktno utiču na zdravlje našeg srca. Promena životnog stila ne samo da produžava život, već ga čini kvalitetnijim i ispunjenijim.

Bolesti srca i krvnih sudova i dalje su vodeći uzrok smrtnosti širom sveta. Prema podacima Svetske federacije za srce, od kardiovaskularnih oboljenja godišnje umre više od 17,5 miliona ljudi, a procenjuje se da će ta brojka do 2030. godine porasti na čak 23 miliona.

Ipak, ohrabruje podatak da se više od 80% prevremenih smrtnih ishoda može sprečiti. Ključ je u pravovremenoj kontroli glavnih faktora rizika – pušenja, nepravilne ishrane, fizičke neaktivnosti i hroničnog stresa.

Ovaj dan je i poziv na zajedničko delovanje – jer je zdravlje odgovornost svih nas. Lekari, prosvetni radnici, mediji, institucije i porodice imaju važnu ulogu u širenju svesti o značaju prevencije.

Na kraju, važno je da se setimo – svaka odluka koju donesemo danas može biti korak ka zdravijem, dugovečnijem i srećnijem životu, kako za nas, tako i za generacije koje dolaze.

