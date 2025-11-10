DRAGOCENI SPOMENIK KULTURNE BAŠTINE: Miroslavljevo jevanđelje pred posetiocima Narodnog muzeja od utorka do nedelje

NARODNI muzej Srbije saopštio je danas da će od utorka, 11. novembra pa sve do nedelje, 16. novembra organizovati posetiocima priliku da se susretnu sa Miroslavljevim jevanđeljem, najstarijim sačuvanim srpskim iluminiranim ćiriličnim rukopisom povodom obeležavanja Dana primirja u Prvom svetskom ratu.

Osim toga, za posetioce će biti organizovani posebni prateći programi posvećeni Miroslavljevom jevanđelju.

U saopštenju navode da će pored programa Narodnog muzeja Srbije povodom obeležavanja Dana primirja u Prvom svetskom ratu posetioci moći da vide i stalnu postavku i redovne programe tog muzeja.

- Miroslavljevo jevanđelje otvoreno za posetioce od 11. novembra do 16. novembra 2025. godine, to je dragoceni spomenik srpske i svetske kulturne baštine koji će biti dostupan posetiocima u tom periodu - navodi se u saopštenju Narodnog muzeja i dodaje se da je to za posetioce jedinstvena prilika.

Ulaz u Narodni muzej Srbije biće slobodan za sve posetioce u utorak, 11. novembra, a stručna vođenja o Miroslavljevom jevanđelju biće organizovana u 13 časova u utorak, sredu, četvrtak, petak i nedelju, dok će u subotu, 15. novembra, razgovor sa posetiocima voditi o iluminiranim rukopisima Zoran Rakić u 16 časova.

Vođenje za decu "Slova i životinje iz Miroslavljevog jevanđelja" biće organizovanu u četvretak 13. i subotu 15. novembra u 15 časova.

