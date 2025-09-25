Kultura

ULAZNICE OD DANAS U PRODAJI: Eros Ramacoti u Beogradu 26. aprila 2026. godine

25. 09. 2025. u 09:44

JEDNA važna priča stiže u Beogradsku Arenu!

УЛАЗНИЦЕ ОД ДАНАС У ПРОДАЈИ: Ерос Рамацоти у Београду 26. априла 2026. године

Posle više od četiri decenije karijere i bezbroj pesama koje su postale deo kolektivne emotivne istorije, Eros Ramacoti ponovo dolazi u Beograd. Na krilima svetske turneje “Una Storia Importante”, italijanski kantautor koji je odavno prevazišao jezičke barijere i postao univerzalni glas ljubavi, zakazao je koncert u Beogradskoj Areni 26. aprila 2026. godine, a ulaznice su od danas dostupne putem besplatne eFinity aplikacije, na sajtu efinity.rs, blagajnama Beogradske arene, Doma omladine Beograda, Sava Centra, TC Rajićeva (I sprat) i na preko 1.000 Mojkiosk lokacija širom Srbije.

Domaća publika ponovo će ugostiti umetnika čije pesme odavno imaju svoje mesto u ličnim pričama mnogih – tihe hronike nežnosti, rastanaka, ponovnih susreta. Organizator koncerta je SKYMUSIC, koji i ovoga puta Beogradu donosi istinski muzički spektakl u kojem će svi nesumnjivo uživati.

Ako ste ikada voleli uz “Un’emozione per sempre”, plakali uz “Se bastasse una canzone” ili jednostavno poželeli da makar jednom zapevate “Più bella cosa” zajedno sa Erosom Ramacotijem, ovo je vaša prilika.

Una Storia Importante – Jedna važna priča – postaje naziv turneje koja oslikava duboku povezanost između Erosa i njegove publike. To je iskrena i snažna veza koja prevazilazi vreme, granice i generacije. Priča ispisana muzikom, emocijama i zajedničkim trenucima – priča koja se nastavlja istim žarom kao i prvog dana, osnažena sa preko 80 miliona prodatih nosača zvuka i više od 9,3 milijarde globalnih strimova.

Sve informacije dostupne su na sajtovima www.ramazzotti.com, www.friendsandpartners.it i www.skyevents.rs.

POSLEDNJE SLIKE KLAUDIJE KARDINALE: Kako je u smiraj veka izgledala jedna od najlepših svog vremena koja je i pred papom nosila mini-suknju
Poznati

0 0

POSLEDNjE SLIKE KLAUDIJE KARDINALE: Kako je u smiraj veka izgledala jedna od najlepših svog vremena koja je i pred papom nosila mini-suknju

JEDNA od najvećih evropskih filmskih diva 20. veka, Klaudija Kardinale, čija su se lica i glas urezali u istoriju svetske kinematografije kroz remek-dela Federika Felinija, Ljukina Viskontija i Serđa Leonea, preminula je u 87. godini. Njenu smrt potvrdio je agent Loren Savri, navodeći da je slavna glumica umrla u Nemuru, nedaleko od Pariza.

24. 09. 2025. u 12:32

NIJE MARIO ZA ŽIVOT BEZ SLIKLARSTVA: Autobiografija slikara Uroša Predića, pri put štampana integralno, u jednoj knjizi
Kultura

0 2

NIJE MARIO ZA ŽIVOT BEZ SLIKLARSTVA: "Autobiografija" slikara Uroša Predića, pri put štampana integralno, u jednoj knjizi

PRE 90 godina kada sam se rodio vladao je još uvek starinski, patrijarhalni način života u selima, koja su kao Orlovat, pripadala tadašnjoj Vojnoj granici, to jest uzanom potezu zemlje od Rumunije do Jadranskog mora, naseljenom Srbima, Rumunima, Hrvatima, a u svrhu zaštite Austrijske carevine od Turskih nasrtaja i radi sprečavanja krijumčarenja...

23. 09. 2025. u 12:13

ZVALI SU, HITNA NIJE DOŠLA: Glumicu jedva spasio bivši muž - doživela 10 manjih infarkta

