ULAZNICE OD DANAS U PRODAJI: Eros Ramacoti u Beogradu 26. aprila 2026. godine
JEDNA važna priča stiže u Beogradsku Arenu!
Posle više od četiri decenije karijere i bezbroj pesama koje su postale deo kolektivne emotivne istorije, Eros Ramacoti ponovo dolazi u Beograd. Na krilima svetske turneje “Una Storia Importante”, italijanski kantautor koji je odavno prevazišao jezičke barijere i postao univerzalni glas ljubavi, zakazao je koncert u Beogradskoj Areni 26. aprila 2026. godine, a ulaznice su od danas dostupne putem besplatne eFinity aplikacije, na sajtu efinity.rs, blagajnama Beogradske arene, Doma omladine Beograda, Sava Centra, TC Rajićeva (I sprat) i na preko 1.000 Mojkiosk lokacija širom Srbije.
Domaća publika ponovo će ugostiti umetnika čije pesme odavno imaju svoje mesto u ličnim pričama mnogih – tihe hronike nežnosti, rastanaka, ponovnih susreta. Organizator koncerta je SKYMUSIC, koji i ovoga puta Beogradu donosi istinski muzički spektakl u kojem će svi nesumnjivo uživati.
Ako ste ikada voleli uz “Un’emozione per sempre”, plakali uz “Se bastasse una canzone” ili jednostavno poželeli da makar jednom zapevate “Più bella cosa” zajedno sa Erosom Ramacotijem, ovo je vaša prilika.
Una Storia Importante – Jedna važna priča – postaje naziv turneje koja oslikava duboku povezanost između Erosa i njegove publike. To je iskrena i snažna veza koja prevazilazi vreme, granice i generacije. Priča ispisana muzikom, emocijama i zajedničkim trenucima – priča koja se nastavlja istim žarom kao i prvog dana, osnažena sa preko 80 miliona prodatih nosača zvuka i više od 9,3 milijarde globalnih strimova.
Sve informacije dostupne su na sajtovima www.ramazzotti.com, www.friendsandpartners.it i www.skyevents.rs.
