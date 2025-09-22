EKSKLUZIVNO Den Braun za "Novosti": Nauka nas približava duhovnosti

U PRAGU, "gradu sa stotinu tornjeva", tamo gde voljenog junaka Roberta Lengdona zatičemo u prvom poglavlju novog romana "Tajna tajni", slavni pisac Den Braun započeo je prekjuče evropsku turneju i predstavio izdanje na češkom jeziku. U raskošnoj Kapeli ogledala, uz zvuke orgulja, opušten i duhovit, američki pisac je govorio o povratku među čitaoce posle pauze od osam godina, o tajni ljudske svesti koju je ovoga puta pokušao da otkrije. Među mnogobrojnim novinarima iz cele Evrope, spektakularnom predstavljanju su prisustvovale i "Večernje novosti", zahvaljujući pozivu Braunovog dugogodišnjeg srpskog izdavača Brankice Đukić, direktora "Solarisa", koji će knjigu kod nas objaviti u decembru.

Foto: Novosti

- Od svih konferencija za medije koje sam imao, ova je najveličanstvenija - poručio je na početku najslavniji svetski autor trilera.

U šestoj avanturi, profesor Lengdon, stručnjak za simbole, šifre i misterije, sada je zaljubljen i mora da se takmiči sa drevnim silama i vremenom, da bi spasao svoju dragu. Ona ima revolucionarni rukopis koji iz temelja može da uzdrma svet i sve što smo mislili i znali o životu i ljudskom umu...

Provokativan s predumišljajem, Braun donosi delo koje istovremeno podstiče na ozbiljnu polemiku i zabavlja, puno obrta. Traži odgovor na pitanje šta se dešava kada čovek umre, a na tom putu može da uznemiri i religiozne ljude, ali i ljude od nauke.

- To je pitanje koje nas izjednačava, bez obzira na to odakle smo ili kojoj religiji pripadamo, u šta verujemo. Svi se plašimo smrti.

"Tajnu" je počeo da piše kada mu je majka umrla. Tada je postavio sebi pitanje šta se dešava kada umremo. U to vreme, kaže, mislio je da se ne dešava apsolutno ništa. To je to. Tačka.

Foto: Novosti susret Den Braun sa Brankicom Đukić i Branislavom Đorđevićem

- Sada verujem da ljudska svest u nekoj formi preživljava smrt tela. To osećanje ne dolazi iz religije, ja sam skeptik, nego iz savremene nauke.

Na pitanje "Novosti" mogu li nauka i religija da sarađuju, Braun je rekao:

- Moja majka je govorila da su nauka i religija samo dva različita jezika koja pokušavaju da ispričaju istu priču. Interesantno je da što dalje putujete u nauci, kroz matematiku i fiziku, približavate se duhovnosti. Počinjete da verujete da će se čestice pojaviti, da će stvari biti stvorene ni iz čega... Na izvesnom nivou, sve postaje dosta mistično. Verujem da religija i nauka mogu apsolutno da sarađuju i koegzistiraju, one na kraju krajeva pokušavaju da odgovore na ona pitanja koja nas tište - odgovorio nam je Braun i dodao: - Šta je specifično u vezi sa religijom? Ona je učinila toliko toga dobrog na svetu kao izvor utehe, ali istovremeno imamo problem sa bukvalnim čitanjem svetih spisa. Odrastao sam uz Bibliju i priča o Adamu i Evi je divna, možemo iz nje mnogo da naučimo. Ali ako je čitamo bukvalno, kažemo - ako se to dogodilo - evolucija nije mogla da se dogodi. Moramo da imamo na umu da je vodeća snaga religijskih spisa metaforička.

Braun je zatim naglasio kako je, pripremajući se za pisanje proveo veoma mnogo vremena u svetu noetike i fizike i da se na tim poljima dešavaju zapanjujuće stvari.

- Ima više od veka kako znamo da ljudski um može da utiče na spoljni svet. Nadam se da će naše razumevanje ljudske svesti i razumevanje načina na koji smo zaista povezani u fizičkom svetu imati prekretničku ulogu u kulturi čovečanstva. Trenutno smo u vremenu kada osećamo kao da je cela planeta okrenuta naglavačke, i mislim da uskoro dolazi trenutak promene - rekao je Braun.

Foto: Novosti Gužva Velika sala palate "Lucerna"

Govorio je da pisanje ne smatra darom, već da je ono stvar upornosti. Otkrio je da piše svakoga dana i da počinje u 4 sata ujutru. Kao mnogo puta ranije i ovom prilikom je parafrazirao Čerčilovu izjavu da je uspeh put od poraza do poraza, a da se pritom ne gubi entuzijazam. Podsetio je i da su njegova tri prva romana prošla nezapaženo, a onda je došao "Da Vinčijev kod".

Susret sa čitaocima POSLE konferencije za medije, Braun se sa novinarima i gostima družio i u čuvenom hotelu Four seasons, koji je takođe jedno od mesta koje pominje u knjizi. U večernjim časovima, američki bestseler autor je u Velikoj sali Palate "Lucerna" govorio pred češkim čitaocima, koji su satima strpljivo čekali u redu na ulazak u dvoranu.

Voli da piše o velikim temama: Hristovim naslednicima, veštačkoj inteligenciji, prenaseljenosti. Odlučio je sada da piše o ljudskoj svesti, jer, kaže da nema veće teme:

- To je sočivo kroz koje vidimo sebe, doživljavamo stvarnost. Pisanje ove knjige bilo je zaista teško, komplikovan zaplet, a tema izuzetno zahtevna, kao da želite da rukama obuhvatite dim - rekao je Braun i dodao: Foto: Novosti UGLED Den Braun sa "Novostima"

- Voleo bih da se čitaoci zabave čitajući moju knjigu. Sreo sam mnogo mladih ovde u Pragu koji su je već pročitali. I ono što su mi rekli bilo je doslovno: zaboravili smo koliko je zabavno čitati. Reći ćemo svim našim prijateljima da ostave nakratko mobilne telefone i da se bace na knjige. Glavni razlog zašto sam postavio radnju "Tajne" u Prag, je što volim da lokacija bude junak romana. Ovaj grad je savršen za Lengdona sa svojim katedralama, grobnicama, tajnim prolazima. Uz to, čim sam odlučio da pišem o ljudskoj svesti, znao sam da će mesto dešavanja biti Prag, ta mistična prestonica Evrope. Mesto koje su vekovima unazad, posećivali mistici, kabalisti, alhemisti, mađioničari u nadi da će stupiti u kontakt sa onostranim.

"Netfliks" "NETFLIKS" već uveliko radi na seriji po novom Braunovom romanu: - Saradnja na tri filma sa Tomom Henksom i Ronom Hauardom je bilo izuzetno zadovoljstvo, velika čast i mnogo zabavna. Jedan od izazova sa kojim su se suočavali bio je da obimne knjige pretvore u dvosatne filmove. Sada će "Netfliks" da napravi osmočasovni film, zapravo osam epizoda. Pročitao sam scenario za prve tri epizode i ne samo da su uzbudljive i čuvaju srž priče, nego verno prenose knjigu - rekao je Braun.

U Pragu je, inače, već oformljena tura koja nudi posetu svim važnim mestima koja se pominju u romanu, ali se ne otkrivaju važni detalji. Tu su Praški zamak, Karlov most, Starogradski trg, Biblioteka "Klementinum". Takve turističke atrakcije pravljene su i u Parizu i Barseloni, gradovima koji su "junaci" ranijih hitova ovog pisca.

Čak i posle 250 miliona prodatih knjiga, Braun kaže da postoji izvestan pritisak:

- Tvog junaka u novoj avanturi nije briga za milione prodatih knjiga. Ispred sebe jedino imate prazan list papira ili ekran kompjutera, s tim što sada znate da će to mnogo ljudi da čita. Kada se bavite kreativnim poslom mora samo da vas vodi instinkt ili sopstveni ukus - da pišete knjigu koju biste voleli sami da čitate, komponujete simfoniju koju biste voleli da slušate, pravite sufle koji biste voleli da jedete. Nadate se posle da će ljudi deliti vaš ukus.