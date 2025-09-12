MARKO JOVIČIĆ U ULOZI REDITELJA, ALI I ROMEA! Teatar Odeon donosi nikad zabavnijeg Šekspira!

NOVA sezona u Odeonu donosi veselu adaptaciju klasika, sa Jovičićem kao glavnim junakom, rediteljem i pokretačem ovog pozorišnog spektakla.

Teatar Odeon ovog septembra otvara vrata svoje nove sezone pravim pozorišnim spektaklom — predstavom „Julija i Romeo“, po duhovitoj i maštovitoj adaptaciji Branka Kockice. Premijera je zakazana za 19, 20. i 21. septembar, a publiku očekuje nezaboravno putovanje kroz svet ljubavi, smeha i muzike.

Ova adaptacija Šekspirovog klasika donosi potpuno svež pogled na legendarnu ljubav iz Verone, sa bogatom scenografijom, kostimima epohe, ali i velikom dozom savremenog humora i šarma.

Režiju i adaptaciju potpisuje Marko Jovičić, koji ujedno tumači i ulogu Romea.

- Predstavom „Julija i Romeo“ otvaramo novu sezonu u Teatru Odeon. Kao i kod predstava „Pepeljuga“ i „Ivica i Marica“ – i ovde će publika videti jednu interesantnu adaptaciju poznatog teksta. Suština priče je ostala ista o najvećim ljubavnicima svih vremena, ali je Branko to sve veoma zanimljivo upakovao. Komad je za decu i za sve one koji se tako osećaju. Imamo čak i Šekspira koji se pojavljuje u predstavi – koji kada mu se u komadu nešto ne sviđa, on uzme i prepravi. Groficu glumi Ljiljana Stjepanović. Imamo jednog barda srpskog glumišta u predstavi što je za nas privilegija. Nakon „Lucifera“, ovo je moja druga predstava – u kojoj tumačim Romea. Ovo je komad od Vilijama Branka, ne od Vilijama Šekspira i Branko je naglasio da je ovo tragedija sa srećnim i komičnim krajem. Ne postoji ništa tragično, sve je komedija, sve je izvrnuto i zato je Romeo poput mene (smeh). Naš završni song sve govori – „Ljubav to je sve“ i publici će biti sve jasno. Interesantna informacija je ta da će publika imati priliku da čuje prepevane svetske mega-hitove.“ – rekao je Marko Jovičić, reditelj i glumac nove hit-predstave Teatra Odeon.

U glavnim ulogama smenjuju se Tamara Milojković i Anastazija Knežević kao Julija, dok uz Marka Jovičića Romea oživljava i čitava plejada talentovanih glumaca. Pored legendarne Ljiljane Stjepanović, tu su i Vesna Paštrović, Dimitrije Ilić, Stefan Milivojević, Marko Marković i Aleksandar Vujanović.

Teatar Odeon ovim komadom najavljuje sezonu prepunu emocija, spektakla i nezaboravnih priča.

Karte su već u prodaji na blagajni u ulici Kraljice Natalije 45, kao i online na sajtu: bilet.teatarodeon.rs

Dobrodošli u Veronu.

Dobrodošli u novu sezonu.

Dobrodošli u Teatar Odeon.