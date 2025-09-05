SIRMIJUMSKI RIMSKI ŠLEM JE BUGARSKI FALSFIKAT: Srpski internet mediji naseli na internet prevaru sa američke aukcijske platforme

BOMBASTIČNI naslovi o "arheološkom otkriću sa prostora Beograda" koje će "promeniti istoriju Srbije" proširili su se pre nekoliko dana kao šumski požar po srpskim sajtovima i portalima.

Foto: Printskrin

Iza njih je stajala informacija da se na američkoj aukcijskoj platformi prodaje kaciga rimskog legionara iz 2. veka pronađena pomoću detektora kod lokaliteta Sirmijum (dakle kod Sremske Mitrovice, a ne kod Beograda) što je po zakonima Srbije nelegalno. Uprkos tome, u ponudi je naglašeno da je Amerikanac, kupac artefakta koji je kupovinom takođe počinio krivično delo, kacigu legalno uvezao u SAD, za šta ima dozvole države iz koje je obavljen izvoz. To znači da su i državni službenici koji su izdali dozvolu počinili krivično delo. Pošto ovaj lanac čini najmanje tri osobe, po definiciji je reč o transnacionalnom organizovanom kriminalu.

Foto: Printskrin Navodno unikatni šlem se prodaje istovremeno na najmanje tri internet aukcije

"Pretovarivači" medijskog sadržaja bez razmišljanja su za šlem napisali da je "neprocenjiv", iako je na aukcijskoj platformi procenjen na 15.000-45.000 dolara. Naglašavali su da je "jedinstven", a da su malo "proguglali" otkrili bi da muzej u Sremskoj Mitrovici ima svetski poznatu kolekciju rimskih kaciga. Ti medijski bućkuriši su u stvari bili najvećim delom prevedeni reklamni tekst sa aukcijskog sajta, ali srpska javnost je reagovala i počela je da se pita zašto Srbija ne otkupi šlem koji je savršeno očuvan, čak i stručno konzervisan (taj konzervator je po zakonu takođe član organizovane kriminalne grupe). Kaciga na štitniku za vrat ima čak i ugravirano ime pokojnog vlasnika, leginara Apija iz Četvrte legije Flavija Feliks čiji je deo rezidirao u kanabeu Singidunum.

U stručnim krugovima smo čuli nezvaničnu priču da je šlem u martu ponuđen direktno našim kulturnim institucijama, ali one su se konsultovale sa stručnjacima koji su procenili da je reč o falsifikatu. Smatralo se da je priča završena ali internet bura ni oko čega pokazala je suprotno. Najintrigantnija je tvrdnja ponuđača da su državni organi posle rigorozne kontrole odobrili izvoz u SAD rimskog šlema koji je na nelegalan način iskopan u Srbiji, što bi bio prvorazredni kriminalni i koruptivni skandal.

Foto: Printskrin Ovako zaista izgleda korodirani rimski šlem koji je iskopan iz zemlje (nalaz iz Mađarske)

Pravnim nestručnjacima izgleda da su tu dozvolu, koja nije pružena na uvid u ponudi, dale institucije iz Srbije, ali one u stvari nigde nisu pomenute. Na aukcijskom sajtu piše: Provenance: A metal detector ground find in Serbia near Sirmium... Buyer went through rigorous government approval before legally exporting this item to the US.

Doslovan prevod glasi: "Poreklo: Pronađeno detektorom metala u Srbiji blizu Sirmijuma... Kupac je prošao rigorozno vladino odobrenje i kao pre nego što je legalno izvezao ovaj predmet u SAD." Pravno posmatrano, ponuđač tvrdi da je šlem iz Srbije, ali ne precizira u kojoj je zemlji kupio artefakt i čija je administracija dala dozvolu za izvoz. To bi na izopačen način mogla da uradi samo neka paradržavna tvorevina kakva je, na primer, takozvano Kosovo. Ali i u tom slučaju reč je o pokušaju prevare kupca, jer po međunarodnim konvencijama, čiji su potpisnici i SAD i Srbija, preprodaja nelegalno stečenog antikviteta je krivično delo i strogo je zabranjena. Naravno, ukoliko je reč o originalnom predmetu. Vrhunski srpski arheolozi su trenutno uočili greške koje ukazuju da je "neprocenjivi" šlem - falsifikat. Dr Stefan Pop Lazić smatra da je najverovatnije reč o proizvodu čuvenih bugarskih radionica krivotvorina.

Foto T. Ćirić Dr Stefan Pop Lazić

- Otišao sam na sajt, pogledao celu aukciju i video brdo bugarskog krša! Taj navodno originalni ugravirani natpis na šlemu APPIVS.LEGIIII.FL, koji treba da znači da je pripadao Apiju iz Četvrte legije Flavija Feliks je - pogrešan! Da je original na kraju natpisa bi stajala slova FF od Flavia Felix, a ne FL. Da je šlem original cena bi mu bila oko 150.000 dolara, a možda i veća i ne bi se prodavao na no-nejm aukcijskoj platformi. Referenca je aukcija takozvane Gutmanove kolekcije 2004. u kući "Kristis" - rekao nam je dr Pop Lazić.

Na istom aukcijskom sajtu prodavao se i bodež sa natpisom Legije 7. Klaudije sa natpisom LEGIO VII CLAVDIA i EX.B.NAISSA. Ponuđač je tvrdio da to znači da ga je nosio legionar 7. Klaudijeve legije i ugravirao da ga koristio ga u čuvenoj bici kod Niša protiv Gota. Ali reč Naissa nema značenje, a na latinskom se "iz bitke kod Niša" piše Ex pugna apud Naissum, pa bi skraćenica glasila EX.P.NAISSUM.

Foto Z. Jovanović Dr Adam Crnobrnja

- Da je ovaj šlem na aukciji original sa natpisom i očekivanom cenom od 15.000-45.000 dolara bio bi prodat za nekoliko minuta, a ne bi stajao mesecima u ponudi. Ali nije u tome poenta, već u dokumentu o navodnom legalnom izvozu o kome se govori u ponudi. Čak i da je, hipotetički govoreći, reč o originalu, prateći papiri ne mogu da budu originalni, ni po srpskim, ni po međunarodnim pravnim normama! Takva navodna dozvola može da bude samo falsifikat. U tom slučaju je reč o ilegalnom izvozu, a pošto je navedeno da šlem potiče iz Srbije, ukoliko bi bio original, imali bismo pravo da tražimo povrat. Neophodno je od aukcijskog sajta tražiti na uvid te papire i utvrditi njihovo poreklo, jer su oni suštinski "najkriminalniji" - kaže arheolog dr Adam Crnobrnja.

ILIRSKA KACIGA

Falsifikata na tržištu antikviteta je sve više, kaže dr Adam Crnobrnja:

- Pre izvesnog vremena na srpskom crnom tržištu antikviteta kolala su dva ilirska šlema, prelazeći iz ruke u ruku preprodavaca po cenama od nekoliko desetina hiljada evra. Fotografije tih kaciga su došle do stručnjaka koji se bavi takvim šlemovima koji je odmah rekao da je reč o replikama koje se u Grčkoj legalno prave i prodaju. Neko je ovde skinuo žigove radionice, patinirao replike i pustio ih u prodaju kao originale, a "kolekcionari" su iz neznanja i pohlepe nasedali.