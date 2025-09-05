SIRMIJUMSKI RIMSKI ŠLEM JE BUGARSKI FALSFIKAT: Srpski internet mediji naseli na internet prevaru sa američke aukcijske platforme
BOMBASTIČNI naslovi o "arheološkom otkriću sa prostora Beograda" koje će "promeniti istoriju Srbije" proširili su se pre nekoliko dana kao šumski požar po srpskim sajtovima i portalima.
Iza njih je stajala informacija da se na američkoj aukcijskoj platformi prodaje kaciga rimskog legionara iz 2. veka pronađena pomoću detektora kod lokaliteta Sirmijum (dakle kod Sremske Mitrovice, a ne kod Beograda) što je po zakonima Srbije nelegalno. Uprkos tome, u ponudi je naglašeno da je Amerikanac, kupac artefakta koji je kupovinom takođe počinio krivično delo, kacigu legalno uvezao u SAD, za šta ima dozvole države iz koje je obavljen izvoz. To znači da su i državni službenici koji su izdali dozvolu počinili krivično delo. Pošto ovaj lanac čini najmanje tri osobe, po definiciji je reč o transnacionalnom organizovanom kriminalu.
"Pretovarivači" medijskog sadržaja bez razmišljanja su za šlem napisali da je "neprocenjiv", iako je na aukcijskoj platformi procenjen na 15.000-45.000 dolara. Naglašavali su da je "jedinstven", a da su malo "proguglali" otkrili bi da muzej u Sremskoj Mitrovici ima svetski poznatu kolekciju rimskih kaciga. Ti medijski bućkuriši su u stvari bili najvećim delom prevedeni reklamni tekst sa aukcijskog sajta, ali srpska javnost je reagovala i počela je da se pita zašto Srbija ne otkupi šlem koji je savršeno očuvan, čak i stručno konzervisan (taj konzervator je po zakonu takođe član organizovane kriminalne grupe). Kaciga na štitniku za vrat ima čak i ugravirano ime pokojnog vlasnika, leginara Apija iz Četvrte legije Flavija Feliks čiji je deo rezidirao u kanabeu Singidunum.
U stručnim krugovima smo čuli nezvaničnu priču da je šlem u martu ponuđen direktno našim kulturnim institucijama, ali one su se konsultovale sa stručnjacima koji su procenili da je reč o falsifikatu. Smatralo se da je priča završena ali internet bura ni oko čega pokazala je suprotno. Najintrigantnija je tvrdnja ponuđača da su državni organi posle rigorozne kontrole odobrili izvoz u SAD rimskog šlema koji je na nelegalan način iskopan u Srbiji, što bi bio prvorazredni kriminalni i koruptivni skandal.
Pravnim nestručnjacima izgleda da su tu dozvolu, koja nije pružena na uvid u ponudi, dale institucije iz Srbije, ali one u stvari nigde nisu pomenute. Na aukcijskom sajtu piše: Provenance: A metal detector ground find in Serbia near Sirmium... Buyer went through rigorous government approval before legally exporting this item to the US.
Doslovan prevod glasi: "Poreklo: Pronađeno detektorom metala u Srbiji blizu Sirmijuma... Kupac je prošao rigorozno vladino odobrenje i kao pre nego što je legalno izvezao ovaj predmet u SAD." Pravno posmatrano, ponuđač tvrdi da je šlem iz Srbije, ali ne precizira u kojoj je zemlji kupio artefakt i čija je administracija dala dozvolu za izvoz. To bi na izopačen način mogla da uradi samo neka paradržavna tvorevina kakva je, na primer, takozvano Kosovo. Ali i u tom slučaju reč je o pokušaju prevare kupca, jer po međunarodnim konvencijama, čiji su potpisnici i SAD i Srbija, preprodaja nelegalno stečenog antikviteta je krivično delo i strogo je zabranjena. Naravno, ukoliko je reč o originalnom predmetu. Vrhunski srpski arheolozi su trenutno uočili greške koje ukazuju da je "neprocenjivi" šlem - falsifikat. Dr Stefan Pop Lazić smatra da je najverovatnije reč o proizvodu čuvenih bugarskih radionica krivotvorina.
- Otišao sam na sajt, pogledao celu aukciju i video brdo bugarskog krša! Taj navodno originalni ugravirani natpis na šlemu APPIVS.LEGIIII.FL, koji treba da znači da je pripadao Apiju iz Četvrte legije Flavija Feliks je - pogrešan! Da je original na kraju natpisa bi stajala slova FF od Flavia Felix, a ne FL. Da je šlem original cena bi mu bila oko 150.000 dolara, a možda i veća i ne bi se prodavao na no-nejm aukcijskoj platformi. Referenca je aukcija takozvane Gutmanove kolekcije 2004. u kući "Kristis" - rekao nam je dr Pop Lazić.
Na istom aukcijskom sajtu prodavao se i bodež sa natpisom Legije 7. Klaudije sa natpisom LEGIO VII CLAVDIA i EX.B.NAISSA. Ponuđač je tvrdio da to znači da ga je nosio legionar 7. Klaudijeve legije i ugravirao da ga koristio ga u čuvenoj bici kod Niša protiv Gota. Ali reč Naissa nema značenje, a na latinskom se "iz bitke kod Niša" piše Ex pugna apud Naissum, pa bi skraćenica glasila EX.P.NAISSUM.
- Da je ovaj šlem na aukciji original sa natpisom i očekivanom cenom od 15.000-45.000 dolara bio bi prodat za nekoliko minuta, a ne bi stajao mesecima u ponudi. Ali nije u tome poenta, već u dokumentu o navodnom legalnom izvozu o kome se govori u ponudi. Čak i da je, hipotetički govoreći, reč o originalu, prateći papiri ne mogu da budu originalni, ni po srpskim, ni po međunarodnim pravnim normama! Takva navodna dozvola može da bude samo falsifikat. U tom slučaju je reč o ilegalnom izvozu, a pošto je navedeno da šlem potiče iz Srbije, ukoliko bi bio original, imali bismo pravo da tražimo povrat. Neophodno je od aukcijskog sajta tražiti na uvid te papire i utvrditi njihovo poreklo, jer su oni suštinski "najkriminalniji" - kaže arheolog dr Adam Crnobrnja.
ILIRSKA KACIGA
Falsifikata na tržištu antikviteta je sve više, kaže dr Adam Crnobrnja:
- Pre izvesnog vremena na srpskom crnom tržištu antikviteta kolala su dva ilirska šlema, prelazeći iz ruke u ruku preprodavaca po cenama od nekoliko desetina hiljada evra. Fotografije tih kaciga su došle do stručnjaka koji se bavi takvim šlemovima koji je odmah rekao da je reč o replikama koje se u Grčkoj legalno prave i prodaju. Neko je ovde skinuo žigove radionice, patinirao replike i pustio ih u prodaju kao originale, a "kolekcionari" su iz neznanja i pohlepe nasedali.
