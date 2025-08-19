BANATSKI DANI TEKU: Trodnevni festival nematerijalnog kulturnog nasleđa u Zrenjaninu
FESTIVAL nematerijalnog kulturnog nasleđa "Banatski dani teku", manifestacija je koju organizuje Narodni muzej Zrenjanin od 22. do 24.avgusta.
Četvrti put za redom održava se ovaj festival, sa idejom da se široj javnosti predstavi i promoviše kulturno nasleđe izuzetno bogate multikulturalne sredine kakav je srednji Banat. Učešće u programu imaju većinski narodi koji naseljavaju Banat: Srbi, Rumuni, Slovaci i Mađari. Tokom tri dana lokalne zajednice predstaviće sopstveno nematerijalno kulturno nasleđe.
Prvo veče posvećeno je pesmama i igrama iz Banata, a drugo grnčarskom zanatu. Poslednjeg dana biće predstavljen tradicionalni banatski doručak pred početak žetve.
Ovogodišnji festival "Banatski dani teku" podržali su Evropska unija i Britanski savet kroz projekat "Festivali kao nova multisektorska praksa u očuvanju kulturnog nasleđa Zapadnog Balkana", čiji je nosilac Narodni muzej Zrenjanin. Projekat je podržan u okviru programa "Kultura i kreativnost Zapadnog Balkana".
