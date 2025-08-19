Kultura

BANATSKI DANI TEKU: Trodnevni festival nematerijalnog kulturnog nasleđa u Zrenjaninu

Vukica STRUGAR

19. 08. 2025. u 16:00

FESTIVAL nematerijalnog kulturnog nasleđa "Banatski dani teku", manifestacija je koju organizuje Narodni muzej Zrenjanin od 22. do 24.avgusta.

БАНАТСКИ ДАНИ ТЕКУ: Тродневни фестивал нематеријалног културног наслеђа у Зрењанину

foto promo

Četvrti put za redom održava se ovaj festival, sa idejom da se široj javnosti predstavi i promoviše kulturno nasleđe izuzetno bogate multikulturalne sredine kakav je srednji Banat. Učešće u programu imaju većinski narodi koji naseljavaju Banat: Srbi, Rumuni, Slovaci i Mađari. Tokom tri dana lokalne zajednice predstaviće sopstveno nematerijalno kulturno nasleđe.

Prvo veče posvećeno je pesmama i igrama iz Banata, a drugo grnčarskom zanatu. Poslednjeg dana biće predstavljen tradicionalni banatski doručak pred početak žetve.

Ovogodišnji festival "Banatski dani teku" podržali su Evropska unija i Britanski savet kroz projekat "Festivali kao nova multisektorska praksa u očuvanju kulturnog nasleđa Zapadnog Balkana", čiji je nosilac Narodni muzej Zrenjanin. Projekat je podržan u okviru programa "Kultura i kreativnost Zapadnog Balkana".

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

TAMARA RAĐENOVIĆ I MAESTRO KOICHIRO KANNO – GALA SPEKTAKL SA PREKO 150 IZVOĐAČA U SAVA CENTRU
Kultura

0 0

TAMARA RAĐENOVIĆ I MAESTRO KOICHIRO KANNO – GALA SPEKTAKL SA PREKO 150 IZVOĐAČA U SAVA CENTRU

PLAVA dvorana Sava centra će 29. decembra zasijati punim sjajem, pretvarajući se u epicentar vrhunske klasične muzike i scenskog glamura. Tada će svetski priznata sopranistkinja Tamara Rađenović, uz podršku simfonijskog orkestra, hora koji čine više od 150 vrhunskih umetnika, prirediti raskošni gala koncert koji će, bez sumnje, predstavljati kulminaciju kulturno-umetničke sezone u regionu.

19. 08. 2025. u 14:12

Politika
Tenis
Fudbal
SVET TENISA GLEDA I NE VERUJE: Evo šta je upravo saopštio Ju-Es open!

SVET TENISA GLEDA I NE VERUJE: Evo šta je upravo saopštio Ju-Es open!