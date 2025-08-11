NA OKUPU IZDAVAČI IZ CELOG SVETA: Učesnici iz Kine, Rusije, Mađarske, Italije, Turske, Egipta, Severne Makedonije, Nemačke i Pakistana
U ORGANIZACIJI Kulturnog centra Vojvodine "Miloš Crnjanski"okupiće se dvanaest predstavnika izdavačkih kuća i književnih agencija iz sveta.
Gosti će biti učesnici četvrtog po redu međunarodnog susreta izdavača "Fellowship Novi Sad 20.25", koji će biti održan od 13. do 17. avgusta u Novom Sadu i Beogradu. Ove godine će učesnici biti iz Kine, Rusije, Mađarske, Italije, Turske, Egipta, Severne Makedonije, Nemačke i Pakistana.
Inače, Fellowship Novi Sad je skup izdavača u okviru "Programa stručnih skupova", koji kreiranjem međunarodne platforme omogućava domaćim piscima i izdavačima da sarađuju sa stranim urednicima, izdavačima, prevodiocima i piscima. "Program stručnih skupova" daje priliku književnim stručnjacima iz celog sveta da upoznaju srpske kolege u svojim oblastima, podele ideje i iskustva i započnu nove projekte.
