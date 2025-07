KREATIVNA SNAGA ZA OPSTANAK ULUSA: Članovi našeg najstarijeg strukovnog udruženja osmislili strategiju za prtikupljanje pomoći

ISPRED Galerije ULUS, u Knez Mihailovoj, od petka, 11. jula, će biti postavljena velika tabla na kojoj će se igrati "Ne ljuti se, čoveče!".

I ona će biti deo serije programa humanitarno-donatorskog karaktera, koju pokreću članovi uprave, grupa volontera i radna zajednica najstarijeg strukovnog udruženja u Srbiji, osnovanog 1919. godine, kako bi bi obezbedili neophodna finansijska sredstava za dalji rad. Dešavanja koja će se odvijati od 11. do 21. jula, sa namerom da pokrenu solidarnost i kreativnost nazvali su "Dobar dan, kako ste?".

Reč je o umetničkim radionicama i druženju sa publikom, čime bi se šira zajednica upoznala sa radom ULUS-a, a cilj je prikupljanje novca za buduće programe. Tako će učešće na radionicama koje su osmisli umetnici članovi ULUS, biti moguće samo uz kotizaciju, koja ima donatorski karakter. Ali, donacija se može ostaviti i bez učešća na radionicama.

Ovaj višednevni program, prvo će biti predstavljen kroz razgovore sa publikom o stanju u ULUS-u, ali i umetnosti uopšte, od 17 časova u galeriji u Knez Mihailovoj. U subotu, od 15 do 17 časova i od 18 do 20, za program će biti zadužen atelje Remake, a radionice su osmislile i vodiće ih Jovana Božović i Antea Arizanović. Nedeljni program nosi naziv "Pogled u lepo", a vodiće ga Mira Odić. Slikarka Tatjana Matić, u ponedeljak u istim terminima realizovaće radionicu "Iz doba epoksija", a narednog dana Vesna Vesić vodiće "Nežne niti, vedre misli". Naredne subote, 19. jula, od 18 do 20 časova, zainteresovanima će tajne grafike otkrivati Jelena Jocić, u programu "Napravi svoj otisak".